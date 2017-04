Basha: Republika e Re po agon, të vendosur të mos e dorëzojmë vendin tek krimi dhe droga

Pas përfundimit të protestës 1-orëshe që konsistoi me bllokimin e të gjitha akseve rrugore hyrëse në kryeqytet, kreu i PD, Lulzim Basha theksoi se Republika e Re po agon. Në deklaratën para qindra protestuesve të mbledhur tek sheshi “Shqiponja”, kreu i PD tha se shqiptarët janë të vendosur që të mos e dorëzojnë vendin te krimi dhe droga, prandaj kjo qëndresë e sotme është një paralajmërim se vendosmëria e kësaj lëvizje popullore do të jetë e pakthyeshme

Pas përfundimit të protestës 1-orëshe që konsistoi me bllokimin e të gjitha akseve rrugore hyrëse në kryeqytet, kreu i PD, Lulzim Basha theksoi se Republika e Re po agon. Në deklaratën para qindra protestueseve të mbledhur tek sheshi ‘Shqiponja’, kreu i PD tha se shqiptarët janë të vendosur që të mos e dorëzojnë vendin te krimi dhe droga. Basha tha gjithashtu se kjo qëndresë e sotme është një paralajmërim se vendosmëria e kësaj lëvizje popullore do të jetë e pakthyeshme deri në realizimin e zgjedhjeve të liria. “Jemi të bashkuar në këtë lëvizje kombëtare dhe evropiane, të bashkuar në vendosmërinë tonë për të mos ia dorëzuar Shqipërinë, krimit dhe drogës, për të mos ia dorëzuar lirinë tonë, tiranisë së korrupsionit dhe të krimit në pushtet, por të përbashkuar, siç jemi bashkuar, qindra mijëra shqiptarë, miliona shqiptarë nga jugu në veri nga lindja në perëndim; për zgjedhje të lira dhe të ndershme, me një qeveri teknike, e cila do të largojë kriminelët nga institucionet, sipas ligjit të dekriminalizimit, që do të luftojë me të vërtetë drogën dhe paratë e drogës, që do të krijojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme, përfshirë votimin biometrik dhe numërimin elektronik të votës së çdo shqiptari e çdo shqiptareje dhe, menjëherë pas kësaj, votimin dhe zbatimin e vettingut dhe reformës në drejtësi, sipas përcaktimeve kushtetuese dhe marrëveshjes politike të 22 korrikut. Zoti i bekoftë shqiptarët për këtë sakrificë dhe këtë qëndresë. Ky është një paralajmërim se vendosmëria e kësaj lëvizje popullore, e këtij bashkimi qytetar është e pathyeshme për realizimin e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Ju ftoj ta përmbyllim këtë protestë duke u larguar me qetësi dhe paqe, pa asnjë provokim, dhe pa iu përgjigjur asnjë provokimi. Më parë, ju ftoj të gjithëve ta mbyllim këtë protestë, me hymnin tonë kombëtar”, tha Basha para qindra protestueseve. Pas përfundimit të deklaratës tek sheshi ‘Shqiponja’, Basha eci në këmbë së bashku me protestuesit deri tek Çadra e Lirisë. Basha i shoqëruar nga protestuesit mbajti edhe një fjalë përshëndetëse për të gjithë shqiptarët. “Të dashur miq, falënderime më të përzemërta dhe bekimin e gjithë qytetarëve shqiptarë që u bashkuan sot në këtë përshkallëzim të protestës për zgjedhje të lira dhe të ndershme. Një falënderim nga zemra për çdo shqiptare dhe shqiptar që ngrihet për fatet e Republikës së re që janë fatet e çdo shqiptari të ndershëm. Bashkë do fitojmë. Bashkë fiton gjithë Shqipëria me ne. Zoti ju bekoftë ju, Zoti bekoftë Shqipërinë!”, tha gjatë fjalës së tij, kreu i PD-së Lulzim Basha.