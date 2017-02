Basha: Shqipëria në protestë

Edhe vigjilja e protestës është madhështore, njësoj si pritshmëritë e shqiptarëve për t’u çliruar nga vargonjtë e një keqqeverisjeje që po e izolon shtetin dhe po na turpëron të gjithëve. Intelektualë, akademikë, studentë e profesionistë ia kanë hequr opozitës autorësinë e protestës, duke e shpallur atë si Protestë e të Gjithëve

Deklarata e kreut të opozitës: Qytetarët do të vendosin kohëzgjatjen dhe mbarimin e protestës-Policia të mos provokojë

Mesazhi i Bashës: “Ftoj çdo shqiptar, eja, bashkohu! Është një bashkim i madh popullor, është një festë e çdo qytetari. Të vijnë me gratë, me të rejat, me të rinjtë, me familjet. Ne do të jemi me familjet tona. Do të jetë një protestë madhështore, do të jetë një bashkim madhështor dhe të gjithë së bashku do të hapim një derë të re për Shqipërinë tonë dhe për jetën e çdo shqiptari”

Nga selia e PD-së, kryetari Lulzim Basha deklaron se protesta për zgjedhje të lira e të ndershme do të nis ditën e sotme në orën 12:00 në Bulevardin ‘Dëshmorët e Kombit’ për t’u vendosur para kryeministrisë, por janë qytetarët ata që do të vendosin se kur do të mbarojë. Kreu i Partisë Demokratike Lulzim Basha mblodhi dje në selinë blu partitë aleatë. Pas takimit, në një prononcim publik kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha përsëriti edhe njëherë se ajo do të jetë paqësore dhe “një festë e demokracisë”. Kreu i PD teksa e cilësoi protestën e sotme si festë të demokracisë, paralajmëroi policinë të mos provokojë pasi ndryshe do të përballet me pasojat.

Basha tha se sot të gjithë së bashku do të marrin një vendim për zgjedhje të lira e të ndershme. Në thirrjen e fundit drejtuar shqiptarëve, Basha theksoi edhe njëherë se kjo protestë do të jetë madhështore dhe një bashkim i shqiptarëve për jetën dhe të ardhmen. Dhjetëra mijëra qytetarë kanë konfirmuar pjesëmarrjen në protestë, kanë konfirmuar qëndresën, përkushtimin deri në arritjen e fitores. Unë sot dua ti garantoj ata se nesër me fuqinë e madhe të pjesëmarrjes popullore e të bashkimit përmes një proteste madhështore, një shfaqje demokratike e forcës së pamposhtur por dhe paqësore do i tregojmë çdo shqiptari dhe botës mbarë që do të jetë me sytë tek ne, dhe do na mbështesë për fitoren e kauzës së drejtë për zgjedhje të lira e të ndershme”, tha Basha.

Zoti Basha fillimin e protestës e dimë, vazhdimin dhe mbarimin s’e dimë?

Fillimi i protestës është përcaktuar nga Partia Demokratike, nga opozita në orën 12:00. Qytetarët janë ata, të cilët do të vendosin kohëzgjatjen dhe mbarimin e protestës, padyshim me fitore. Me fitore qytetare, të kauzës qytetare, të kauzave të shumta që do të bashkojnë shqiptarët nesër në protestë. Unë dua në radhë të parë të falenderoj mijëra qytetarë që më kanë dërguar mesazhe në telefon, në Facebook, në forma dhe mënyra të tjera. Në pamundësi për t’ju përgjigjur gjithsecilit prej tyre, në kohën e shkurtër kur i kanë dërguar këto mesazhe, dua t’iu përcjell një falënderim nga zemra për mbështetjen e jashtëzakonshme, për angazhimin, për konfirmimin e bashkimit të madh popullor që do të ndodhë nesër në Tiranë, të protestës së madhe, kësaj feste të demokracisë, të cilës do t’i bashkohen burra dhe gra, të reja dhe të rinj, intelektualë, artistë, sportistë, pa punë, punëmarrës, sipërmarrës, fermerë, punëtorë, studentë dhe gjimnazistë. Jam shumë i inkurajuar nga këto dhjetëra, mijëra mesazhe të cilat konfirmojnë atë që ndjen çdo shqiptar, se rruga e vetme për të garantuar të drejtat e tyre themelore është përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme. Unë sot dua t’i garantoj ata se nesër të gjithë bashkë me fuqinë e madhe të pjesëmarrjes popullore, me fuqinë e madhe të bashkimit përmes një proteste madhështore, një shfaqjeje demokratike të forcës së pamposhtur të qytetarëve të bashkuar, por po kështu paqësore, do t’i tregojmë çdo shqiptari dhe botës mbarë, e cila do të jetë me sytë tek ne, dhe do na mbështesë, dhe bota demokratike po na mbështet për fitoren e kauzës së drejtë të zgjedhjeve të lira dhe të ndershme, pra do tu tregojmë se shqiptarët kanë të njëjtat vlera qytetare, kanë të njëjtin përkushtim ndaj dinjitetit të tyre, ndaj të ardhmes së fëmijëve të tyre dhe familjeve të tyre dhe prandaj ngrihen, bashkohen dhe nuk thyhen deri sa të realizojnë zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe përmes zgjedhjeve të lira dhe të ndershme një pushtet të qytetarëve dhe jo një pushtet të pushtetarëve të korruptuar e të lidhur me krimin.

Keni një mesazh për Policinë?

Policia i ka marrë mesazhet. Po ia përsëris edhe sot, të mos bie pre e asnjë manipulimi politik, të mos provokojë, përndryshe do të përballet me pasojat e sjelljes provokative. Por jam i bindur se e nesërmja do të jetë një festë gjigante demokracie, shprehja më e drejtpërdrejtë e vullnetit të qytetarëve për t’i dhënë fund të keqes, për të marrë së bashku një vendim të madh nesër për zgjedhje të lira dhe të ndershme, që do ta marrim së bashku aty, të gjithë së bashku, të gjithë qytetarët. Edhe një herë dua të falënderoj dhjetëra, mijëra qytetarë që kanë konfirmuar pjesëmarrjen, që kanë konfirmuar me mesazhet e tyre mbështetjen dhe qëndresën, përkushtimin deri në arritjen e fitores. Dhe të ftoj çdo shqiptar, eja nesër, bashkohu! Është një bashkim i madh popullor, është një festë e çdo qytetari. Të vijnë me gratë, me të rejat, me të rinjtë, me familjet. Ne do të jemi me familjet tona. Do të jetë një protestë madhështore, do të jetë një bashkim madhështor dhe të gjithë së bashku do të hapim një derë të re për Shqipërinë tonë dhe për jetën e çdo shqiptari.

Këlliçi:Nesër qytetarët do të marrin një vendim të madh/Kreu i Forumit Rinor të Partisë Demokratike, Belind Këlliçi thotë në një intervistë në studion e Ora News, se mijëra qytetarë kanë konfirmuar pjesëmarrjen në protestën e së shtunës më 18 shkurt. “Ajo që mund të konfirmoj është se nesër në orën 12 do të nisë protesta. Se kur përfundon, se si do të vijojë, se çfarë vendimi i madh do të merret nesër në shesh, kjo do të jetë në dorën e qytetarëve. Do të jenë ata që do të jenë në shesh bashkë me drejtuesit e opozitës do të marrin një vendim bashkërisht. Krye tema janë zgjedhjet e lira dhe të ndershme. Nesër janë të ftuar të gjithë qytetarët për të ardhur dhe për t’u bërë pjesë e kësaj lëvizje, e cila do të çmontojë këtë sistem të korruptuar politik që sot është në krye të qeverisë. Kjo qeveri ka ardhur në 2013 me votë në krye të vendit dhe ka ardhur me premtime bombastike. Njerëzit nuk duhet të ikin nga vendi. Kur qeveria nuk mban premtimet, duhet të jetë ajo që largohet jo qytetarët. Nga ana propagandistike, kjo qeveri është shumë e zonja”, tha Këlliçi.

Duma:Detyra jonë të rrëzojmë qeverinë, protesta e nesërme madhështore/Sekretarja për Marrëdhëniet me Publikun e PD, Grida Duma e parashikon protestën e nesërme si madhështore ashtu edhe paqësore. Sipas Dumës, qëllimi kryesor i opozitës është votimi elektronik në zgjedhjet e Qershorit dhe rrëzimi i kësaj qeverie. “Ju e dini shumë mirë që votimi elektronik është kërkesë paqësore. Votimi elektronik zgjedh vetëm një pjesë të problemeve, ato të brenda procesit të votimit, po ka edhe probleme jashtë në terren. Së pari të bëjmë luftën tonë që brenda qendrës së votimit të ndodhi gjithçka në rregull. Shqetësimi jonë është që zgjedhjet të ndodhin në mënyrën më të mirë të mundshme”, u shpreh Grida. Po kështu Grida theksoi se rrëzimi i kësaj qeverie është detyra kryesore e opozitës. “Së pari infrastrukturën e zgjedhjeve duhet ta sigurojë qeveria, nëse infrastruktura inplementohet nuk ka pse se të dështojë. Ky është problemi më i vogël dhe gjëja më e vogël. Këto nuk janë pazare që nuk mund t’i bëjë opozita. Rrëzimi i kësaj qeverie është detyra jonë kryesore. Numri i protestuesve nesër, do të surprizoheni! Protesta është gjithmonë një akt frymëzimi, ne duhet të kemi shpresë që ky vend nuk duhet të përfitojnë në atë të hipokrizisë, që ne votuam dhe na jepni vendin e punës. Ne kemi lejen të vazhdojmë sa të duam protestën nesër. Protesta do të vazhdojë derisa të vendosim qytetarët. Garantoj që gjithçka do të jetë një madhështore dhe paqësore.” tha Grida.