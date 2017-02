Basha: Shteti ka rënë, ne nuk mund ta lëmë vendin peng të krimit

Kryetari i Partisë Demokratike, Lulzim Basha ka rragatur për grabitjen e sotshme të parave të në banke private.“Grabitja e sotme është tregues i forcës së krimit dhe rënies së shtetit. Kjo ndodh kur qeveria i jep mbrojtje dhe pushtet kriminelëve.

Ne nuk mund ta lëmë vendin peng të krimit. Ne do ta shtypim krimin. #NgrihemiBashke #18Shkurt”, ka reaguar Basha.

Ish kryeministri Berisha:Paratë u vodhën nga qeveria, ishin dy blinda që kryenin transportin/

Vjedhja, e disata në radhë e autoblindave që kryejnë transportin e parave të bankave të nivelit të dytë në vend përgjatë rrugës që të çon drejt aeroportit të Rinasit është shoqëruar edhe me një reagim të ish-kryeministrit Sali Berisha në Facebook. Berisha duke publikuar postimin e një dëshmitari në vendngjarje nxjerr në pah faktin se janë grabitur dy blinda me para dhe jo një siç publikohet në media. Ndërkohë denoncuesi që ka dërguar mesazhin në llogarinë e ish-kreut të ekzekutivit shprehet se në këtë aks rrugor kanë qenë edhe disa patrulla policie, duke hedhur tezën se paratë janë vjedhur nga vetë autoritetet shtetërore. Postimi i ish-kryeministrit Sali Berisha:Dëshmitari dixhital informon: Janë vjedhur jo një, por dy blinda me para. Në segmentin rrugor, ku u vodhën blindat me para ndodhej edhe patrulla e policisë. Ai dyshon se vjedhjen e parave të bankës e ka organizuar vetë policia! “09/02/2017, 15:19:02: O Doktor isha në vendngjarje dhe po them janë grabitur 2 blinda me para dhe jo 1 siç bëhet e ditur në media. Makina e parë u përplas nga grabitësit kokë më kokë, kurse blinduesi që ishte mbrapa u godit me kallash. Duket qartë dhe në foto. Policia ishte kudo në rrugë, s’e mora vesh si nuk ndërhynë. Mesa duket i vjedh vetë policia. Hajde shtet hajde.”

Grabitja/ Ylli Manjani: Përse na duhet Policia…, për politikë?!/ Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani nuk ka ngurruar të sulmojë sot policinë pas grabitjes së ndodhur në Qafën e Kasharit, ku u mor një sasi e madhe parash nga makinat e bankës BKT. Manjani thotë se nëse policët nuk mbrojnë jetën, pronën dhe paratë për çfarë përdoren?“Policët dhe armët duhen për të mbrojtur jetën, pronën dhe paratë e njerëzve. Nëse nuk përdoren për këto, për çfarë tjetër?! Për politikë?!”, shkruan Manjani në Twitter.