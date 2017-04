Basha: T’i japim fund krizës me dialog, jemi në muzgun e Republikës së Vjetër

27 parti të koalicionit opozitar rikonfirmuan në skadim të afatit për regjistrimin e partive vullnetin për të mos u përfshirë në farsën zgjedhore dhe për të bllokuar çfarëdo karikature zgjedhore që mund të mbahet me 7 maj apo 18 qershor. Nga çadra e protestës, Basha theksoi se opozita, shantazheve do t’u japë përgjigje me qëndrime demokratike, ndërsa nënvizoi se rruga që po ndjek Edi Rama është më shumë oksigjen për krimin

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha bëri edhe një herë thirrje që t’i jepet fund krizës politikë dhe të dialogohet në funksion të zgjidhjes. Nga çadra e protestës, Basha duke iu përgjigjur akuzave të Ramës, theksoi se opozita shantazheve do t’i jap përgjigje me qëndrime demokratike, ndërsa nënvizoi se rruga që po ndjek Edi Rama është më shumë oksigjen për krimin. Kreu Basha gjatë fjalës së tij theksoi gjithashtu se kauza e opozitës dhe qytetarëve gjendet në prag fitoreje, ndërsa u shpreh se përbetimi i ndërmarrë është përtej partive politike. “Edhe sot nga ky shesh, ftesa ime, ftesa jonë është t’i japim fund kësaj krize politike me dialog në funksion të zgjidhjes, që nuk mund të jetë më shumë oksigjen për krimin, më shumë kohë për drogën. Zgjidhja duhet të jetë përmes qeverisë teknike që të kryej zgjedhje të lira dhe të ndershme. Nga ky shesh i themi dhe do t’i themi jo konfliktit, jo nxitjes së shqiptarëve kundër shqiptarëve. Asnjë njeri i vetëm nuk vlen sa bashkimi i shqiptarëve. Kjo ëndërr është tejet e madhe për të qëndruar në shpatullat e një njeriu të vetëm, por të vendoset në shpatullat e miliona shqiptarëve”, tha Basha. Kreu demokrat gjithashtu deklaroi se jemi në prag të muzgut të Republikës së Vjetër, duke shtuar se përbetimi i ndërmarrë është përtej partive politike. “Jemi përballur me shantazhe, me fyerje, me gjuhën e drunjtë të një njeriu të pashpirt. Jemi përgjigjur ditë për ditë me të vetmen monedhë që njohin shqiptarët evropianë; qëndresën demokratike për të mos i lëshuar asnjë kolonë krimit me mbështetje qeveritare. Muzgu i Republikës së Vjetër po bie, agimi i Republikës së Re po lind. Jemi të gjithë bashkë dhe kemi marrë një përbetim që tejkalon kufijtë e çdo partie politike, është i madh dhe fisnik sa vet atdheu ynë. Ne nuk e kërkuam këtë betejë, por na e dhanë ata që menduan se një popull i tërë mund të shkelet me këmbë, mund të mashtrohet dhe mund t’i mbyllet goja me zgjedhje të diktuara nga krimi, që është vjedhja e të drejtës sovrane të një populli të lirë. Ne erdhëm në këtë betejë me një synim që përmes një lëvizje paqësore që të bashkojmë shqiptarët në rrugën e lirisë së vërtetë; sot me gojën plot i shoh këtu të djathtë dhe të majtë të bashkuar deri në arritjen e fitores që na pret”, tha Basha. Basha më tej falënderoi edhe partitë që nuk janë në koalicion me PD-në por që duan zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe qeveri teknike. “Falënderojmë me mirënjohje të thellë, të gjitha ato parti që s’janë pjesë e koalicionit tonë por që mbështesin kauzën tonë. Faleminderit dhe mirënjohje të thellë për ju që na mbështesni në kauzën tonë, gjithmonë nëse jeni të sinqertë”, ishte mesazhi i Bashës drejtuar LSI-së, që së fundmi është shprehur për qeveri besimi.

Nga çadra e Lirisë, drejtues të 27 partive politike në Shqipëri japin mesazhet në funksion të kauzës së zgjedhjeve të lira/ Dita e fitores është afër theksoi kreu i PD, Lulzim Basha ndërsa ishte në çadrën e protestës i rrethuar nga drejtues të 27 partive politike në Shqipëri që iu bashkuan PD për të mos marrë pjesë në zgjedhjet e qershorit. Në fjalën e tij kreu i PR, Fatmir Mediu tha se jemi këtu në protestë në emër të miliona shqiptarëve që duna një Shqipëri evropiane, që nuk e presin nga një njeri por nga bindja e tyre. Si asnjëherë tjetër në historinë pluraliste ne kemi një koalicion opozitar të gjitha partive politike që e kanë të qartë se asnjë karrige nuk vlen sa shenjtëria e votës. Zgjedhje të lira dhe të drejta ose rrugë pas nuk ka. Qytetarët shqiptarë nuk janë të dorës së dytë. Ne duam t’ia kthejmë pushtetin shqiptarëve, tha Mediu. Ndërsa kreu i LZHK, Dashamir Shehi tha se siç e shikoni, ne jemi shumë. Sot kemi marrë një vendim të paprecedentë në historinë e Shqipërisë, jo të kontestojmë zgjedhjet, por ne të mos hyjmë në zgjedhje. Dikush mund të thotë se keni hyrë në një rrugë pa krye, ne jemi futur në një rrugë që e dimë mirë, tha Dashamir Shehi. Ai u bëri thirrje disa partive të tjera që janë regjistruar që të tërhiqen pasi kanë kohë ta bëjnë këtë gjë. Rruga është shumë e vështirë por do t’ia dalim. Fëmijëve tanë duhet tu kthejmë Shqipërinë siç na e lanë pa drogë. Ndërsa kreu i PBDNJ, Vangjel Dule tha se me 18 shkurt ishte një tubim i paprecedent në historinë politike dhe për çadrën thanë se do të kemi 3 javë protestë. Por kanë kaluar një muaj e më shumë. Protesta vijon. Sot skadon afati i regjistrimit të partive politike. Gjysma apo më shumë e partive nuk është regjistruar. Gjysma e gjysmës thonë se nuk marrin pjesë në zgjedhje farsë. Kanë mbetur ata që kanë kanabizuar Shqipërinë. Juve që jeni këtu dhe qindra mijëra që nuk janë këtu duhet të jeni më së të qartë; rruga e qëndresës. Nuk mund të falë fitoren atë që e ka të sigurt humbjen. Rama nuk mund të tregohet racional. Duhet të jemi të përgatitur për iracionalitetin ekstrem, tha Dule. Ndërsa Agron Duka tha se PAA i ka dhënë fjalën gjithë popullit shqiptar se do të qëndroje deri në zgjedhje të lira dhe të drejta. Nuk është e lehtë të japësh fjalën, ne kemi gjykuar gjatë dhe kemi vendosur. Tani nuk ka pse dikush të ketë merak. Përkrahim LSI që thotë se nuk bëhet zgjedhje farsë. Kryeministri që thotë çfarë lidhje ka kanabisi me zgjedhjet nuk mund të jetë më kryeministër. Kreu i AK, Kreshnik Spahiu tha se sot është ngjarje e madhe; për herë të parë pas 27 vitesh pluralizëm kemi një parti që kërkon të na kthejë pas në kohën e që kishim harruar. Vendimi i madh i opozitës shqiptare është mbrojtja e kauzës së shqiptarëve. “Nga lufta veç ai largohet që është lindur tradhtar”. Në këtë luftë askush nuk tradhtoi se i kanë besuar Lulzim Bashës për kauzën. Nga ky moment fillon besa e liderit të opozitës me ju që i qëndruat afër kauzës. Të rrëzojmë të pabesin dhe të krijojmë besëlidhjen, tha Spahiu. Rama ti nuk ke fytyrë të ulesh me jurista se gjithë jetën je ulur ma mallista, theksoi kreu i AK. Mos thoni Rama ik, por Rama ra, përfundoi ai.