Bashkimi i doganave dhe tatimeve një veprim i nxituar i qeverisë me pasoja të rënda për financat e vendit  

Kryeministri Rama ka paralajmëruar bashkimin e dy institucioneve me te rëndësishme qe sigurojnë te ardhurat kryesore ne buxhetin e shtetit, doganave dhe tatimeve. Ideja e bashkimit ka qene pjese e programeve te qeverive nder vite, por me pas janë tërhequr nga zbatimi e kësaj pike te programit pas ekspertizës se bere prej tyre.

Bashkimi i doganave dhe tatimeve ishte pjese e programit dhe e Qeverise “Rama 1”, ky bashkim u parashikua te kryhej me 1 janar 2015, me pas u shty për një vit, por nuk u realizua për gjate gjithë mandatit qeverisës. E kam thënë dhe here te tjera është “arritje pozitive” për Qeverinë Rama mosrealizimi kësaj pike te programit.

Bashkimi i doganave dhe tatimeve është i parakohshëm dhe i vështirë për tu realizuar për disa arsye:

1- Kërkon ndryshime thelbësore ligjore, doganat funksionojnë te bazuara ne kod qe miratohet me 3/5 e votave te parlamentit, ndërsa tatimet funksionojnë me ligj te thjeshte te miratuar me shumice votash.

2- Doganat dhe tatimet janë dy institucione qe jo ne pak raste nuk kane performuar ne përputhje me pritshmërinë. Performanca e ulet krijon pak shanse për një menaxhim te suksesshëm pas bashkimit te tyre

3- Janë institucione relativisht te reja, me një aktivitet efektiv 25 vjeçar, krahasuar me institucionet homologe te vendeve te tjera me një eksperience qindravjeçare

4- Mungojnë precedentët e vendeve homologe fqinje dhe me gjere ne kushte te përafërta me ne. Vende qe kane bashkuar doganat me tatimet e kane realizuar ne kushte specifike. Kështu Sllovenia anëtare e BE-se qe ne vitin 2007, bashkoi te dy institucionet ne vitin 2013, ne momentin kur Kroacia u pranua zyrtarisht ne BE. Argumenti ishte qe Sllovenia nuk ndodhej me ne kufijtë e jashtëm tokësore te BE-se, ndaj aktiviteti doganor kufitar u reduktua ne portin e vetëm te Koperit dhe ne aeroportet e pakta ne vend. Puna përgatitore për bashkimin e dy administratave vazhdoi dy vjet duke ndjekur eksperiencën austriake.

Ndërkohë vete Austria pas një eksperience disavjeçare te bashkimit te dy institucioneve, (qe ne momentin kur u kthye ne vend me kufij te brendshëm ne BE) ne vitin 2016 iu rikthyer strukturave te kahershme me dy institucione te veçanta te mbledhjes se taksave ne vend.

Vendi ynë ka mbi 20 pika kufitare ku kryhen veprime doganore, veç 5 doganave te brendshme, pra jemi larg kushteve te Sllovenisë apo aq me tepër Austrisë qe si dogana kufitare ka vetëm aeroportet.

5- Mendimi i eksperteve te BE-se është se, bashkimi i dy administratave është i parakohshëm për këto arsye:

a- Moskonsolidimi i administratave përkatëse

b- Vështirësia ne menaxhimin e një strukture kaq te stërmadhe me mbi 2500 punonjës dhe me shtrirje ne te gjithë territorin.

c- Shpejtësi te ndryshme te integrimit ne legjislacionin dhe procedurat e BE-se. Doganat janë me te përafruara me homologet e BE-se si ne aspektin legjislativ ashtu dhe sa i përket menaxhimit, procedurave, zbatimit te ligjit, efikasitetit te administratës etj, kjo fale dhe asistencës se vazhdueshme te BE-se, veçanërisht te DG TAXUD

d- Mungesa e një sistemi elektronik te unifikuar apo mungesa e ndërveprimit mes sistemeve ekzistuese.

Mendim te përafërt kane shfaqur dhe eksperte te tjerë te huaj ( grup i kryesuar nga ish kryeministri dhe ministri financave te Gjeorgjisë) te kontraktuar nga qeveria Rama 1 ne vitin 2015 te cilët e vlerësuan te pamundur bashkimin kryesisht për probleme legjislative, por pas këmbënguljes se palës shqiptare i rekomanduan qeverise qe ky proces te kryhej gradualisht, fillimisht te behej bashkimi i strukturave te zbatimit te ligjit, duke i kaluar ne vartësi te Ministrisë se Financave dhe me pas bashkimi i te dy administratave pasi te ishte përshtatur dhe legjislacioni. Grupi i eksperteve megjithëse shfaqi rezerva për bashkimin, me shume se për interesat e Shqipërisë vlerësoi interesat e veta, ndaj propozoi një kontrate 5 vjeçare si domosdoshmëri për realizimin e këtij procesi nga ana e tyre.

7- Një hap i nxituar ne këtë drejtim do të ketë impakt ne te ardhurat e buxhetit te shtetit dhe ekonominë e vendit, për pasoje dhe ne mirëqenien e qytetareve.

Nuk është hera e pare qe Kryeministri Rama gabon ne qasjen se tij ne fushën e mbledhjes se te ardhurave. Ne vitin 2014 Qeveria lidhi kontrate dy vjeçare me te drejte shtyrje me kompaninë angleze “Crown Agents” per te asistuar doganat shqiptare. Me një kosto mbi 10 milion euro kontrata jo vetëm nuk u realizua por doganat u përballen me kontrabande masive te mallrave, veçanërisht te cigareve. Kontestimi i bere nga opozita, nuk u muar ne konsiderate nga Qeveria, ndaj kontrata u nënshkrua dhe vazhdoi për dy vjet, megjithëse kontrata ne një nen te saj parashikonte ndërprerjen pas vitit te pare nqse nuk realizoheshin treguesit kryesore te saj.

Gjithashtu reforma e taksave dhe tatimeve e reklamuar me aq buje nga Rama ne vitin 2015 dështoi plotësisht, një pjese e saj u rrezua nga gjykata kushtetuese, dhe pjesa tjetër për shkak te pamundësisë dhe paaftësisë se institucioneve ligjzbatuese.

Ndaj eksperiencat e dështimit duhet ti shërbejnë Qeverise si mësim për hapat qe do te hedh ne te ardhmen duke marre ne konsiderate dhe mendimin ndryshe.

Do te me vinte vërtet keq ne qofte se këto ndryshime bëhen për qëllime “te vogla”, për te larguar specialistet e mbrojtur nga ligji mbi statusin e nenpunesit civil nga administrata dhe për ti zëvendësuar me militante partie te cilët do te thellojnë me tej paaftësinë e administratës dhe do te këtë pasoja te pariparueshme për administratën. Katër vitet e fundit paaftësia e te rekrutuarve ne administratën doganore ka cenuar ndjeshëm funksionimin e këtij institucioni.

Autori është ish drejtor i Përgjithshëm i Doganave