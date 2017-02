BE-ja e Romanës pagoi dyfishin: Mbifaturim apo korrupsion?

Komisioni Evropian ka blerë së fundmi një vilë 1.65 milionë Euro në “Rolling Hills” në periferi të Tiranës. Vila ku do të jetojë ambasador(i)ja e BE-së ka kushtuar 4700 Euro metri katror. Interesant është fakti se çmimet në vilat e kompleksit “Rolling Hills” variojnë nga 1000-2000 Euro metri katror

Dyfishi i çmimit

Në një kërkim në ueb për “Rolling Hills” në Shqipëri një vilë e bukur 3-katëshe kushton pak më shumë se 850 mijë euro dhe ka një hapësirë 600 metra katrorë. Ajo që është mbresëlënëse është fakti se si vila e ambasadores së BE që kushton 1.65 milionë Euro është 345 metër katror,

Transparencë, sa për thënë…

Në përgjigje të Neë Europe, zëdhënësja e BE-së, Maja Kocijancic tha se vendimi për të zgjedhur rezidencën e Kreut të Delegacionin në Shqipëri ishte “konkluzion i një analizë të plotë, përfshirë shqyrtimin e çmimit të tregut dhe vlerësimin e një eksperti të pavarur”. Kërkesës për t’i bërë të disponueshme këto dokumente, Kocijancit iu përgjigj se dokumentet “nuk janë bërë publike”.

Meqenëse analiza e tregut dhe vlerësimi i një eksperti të pavarur nuk përbëjnë sekret tregtar, Neë Europe ka depozituar një kërkesë zyrtare për Akses në Dokumente në mënyrë që këto dokumente të bëhen publike në interes transparencës.

Sa afër është “afër” dhe sa lirë është “lirë”?

Një nga argumentet në favor të çmimit të lartë të blerjes është afërsia e delegacionit. Por argumenti s’është fort bindës, meqenëse rezidenca ka një vendndodhje në periferi të Tiranës dhe shumë larg zyrave të BE-së, rreth 8 km distancë. Argumenti “çmim për cilësi” e humb besueshmërinë veçanërisht nëse marrin parasysh se Rolling Hills është një kompleks rezidence i sapo ndërtuar dhe asnjë vilë e këtij kompleksi nuk ka një çmim kaq të lartë.

Megjithatë, BE mendon se “marrë parasysh të gjitha, presin kursime të mëdha krahasuar me marrëveshjen e mëparshme të qirasë”.

Me të vërtetë, marrëveshja e mëparshme e qirasë për rezidencën para blerës ishte €8,000 në muaj. Mesatarisht, çmimi i përmuajshëm për metër katror i një apartamenti është €13 (ose €4485 për 345 për metër katror); që do të thotë se rezidenca shqiptare e kapërcente goxha koston mesatare me €23 për metër katror. Qiraja prej €8,000 në muaj është më shumë sesa Komisioni Europian paguan për zyrat e saj në Bruksel dhe Tirana nuk është Bruksel.

Kush negocion?

Sipas Shërbimit Diplomatik të BE (EEAS), Kreu i Delegacionit është përgjegjës për negocimin dhe kontraktimin. Me të vërtetë, siç mund të shihet nga kontrata e shit-blerjes së vilës në Rolling Hills, Ambasadorja është nënshkruese. Megjithatë, e pyetur nëse kreu i delegacionit kishte marrë përsipër negociatat nga një firmë ligjore, zëdhënësja e BE-së u shpreh se negociatat që kishin “filluara para emërimit të Kreut aktual të Delegacionit, u mbajtën nge kreu i administratës në Delegacion”.

Marrëdhënia e Shqipërisë me korrupsionin dhe delegacioni

Kjo çështje është tepër e ndjeshme ne Shqipëri, ku korrupsioni është realitet. Indeksi 2016 i Korrupsionin e gjeti Shqipërinë në vendin e 86, me një pikë më shumë se Mongolia dhe Zambia. Për më tepër, sipas Raportit 2016 të SELDI-t të Vlerësimit të Korrupsionit “një në dy shqiptarë pohojnë se u kërkohen drejtpërdrejt ose tërthorazi ryshfete nga zyrtarët publikë (49.6%.). Krahasuar me 2014, kjo tregon rritje me 5 pikë të presionin korruptiv nga zyrtarët publik mbi qytetarët”.

Këto fakte u identifikuan gjithashtu në Progres-raportin e vitit 2016 të Komisionit Europian për Shqipërinë ku u theksuan se “korrupsioni mbetet zotërues në shumë fusha dhe vazhdon të jetë një problem serioz. Nevojiten më shumë përpjekje për të luftuar korrupsionin në nivelet e larta…Policia përfshihet nga korrupsioni dhe presioni politik, duke penguar hetimin në thellësi të krimit të organizuar. Lufta ndaj krimit të organizuar dhe korrupsionit mbetet thelbësore për të penguar infiltrimin e krimit në sistemet politike, ligjore dhe ekonomike…”

Delegacioni i Komisionit Europian në Tiranë ka gjithashtu një histori të një sjelljeje problematike. Sipas EU Observer, në 2007, dy italianë, njëri zyrtar i Komisionit Europian ndërsa tjetër asistent në Parlamentin Europian, u arrestuan për korrupsion, si të dyshuar se kanë marrë ryshfete nga kompanitë e sigurisë dhe pasurive të patundshme për të kontraktuar me ta qira, pajisje dhe siguri për godinat e komisionit në New Dehli dhe Tiranë”.

Axhenda e Vlahutinit dhe enturazhi i Ramës

Nga kërkimet e shumta për ambasadoren Vlahutin rezulton se ajo ka bërë deklarata për shtyp kontradiktore me qëndrimin zyrtar të Komisionit në lidhje me progresin e bërë nga Shqipëria në kuadër të inteegrimit Europian- e cila ishte më e qartë në hapat që Shqipëria duhet të ndërmarrë”.

Një burim nga Tirana i tha New Europe se “Vlahutini nuk e fsheh shumë mbështetjen e saj për Edi Ramën (kryeministrin e Shqipërinë). Ndoshta dikush duhet të hetoje se çfarë interesash ka në Rolling Hills enturazhi i Ramës.