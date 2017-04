Berisha: 12 tonët e kanabisit u përkasin Saimir Tahirit dhe Krenar Cenollarit

Ish-kryeministri denoncon pronarët e vërtetë të drogës së zbuluar në Përmet

Tonelatat e drogës që po kapen thuajse çdo ditë kanë qenë gjithmonë në vëmendjen e ish-kryeministrit Sali Berisha, i cili është munduar të hedhë dritë mbi operacionet policore pa asnjë të arrestuar dhe kështu ka ndodhur edhe me 12 tonë kanabis të zbuluar nga policia në magazinën e Përmetit, për të cilat ai shkruan në Facebook se i përkasin Saimir Tahirit dhe Krenar Cenollarit. Berisha ka publikuar mesazhin e një oficeri, ku nënvizohet se Cenollari, ish-kryetar i Minibashkisë 6 në Kombinat dhe miku më i ngushtë i Tahirit në bashkëpunim me një trafikant droge të quajtur Gentian Alizoti, zotërojnë pjesën më të madhe të magazinave të drogës në zonën e Përmetit. Gjithashtu në denoncimin e ish-kreut të ekzekutivit theksohet se droga është fshehur edhe në tunelet e ushtrisë.

Denoncimi i publikuar nga ish-kryeministri Berisha:“Përshëndetje Doktor! Jam oficer policie. Desha të ju informoj se droga 12 tonë e kapur në Përmet është e Sajmir Tahirit dhe Krenar Cenollarit, ish-kryetar i Minibashkisë 6 në Kombinat. Miku më i ngushtë i Sajmir Tahirit me origjinë nga Përmeti, i cili ka bërë shumë emërime në Polici në Tiranë dhe Përmet. Bashkëpunëtor mendohet djali i hallos së Krenarit, i cili quhet Gentian Alizoti, i cili është arrestuar në 2012 për trafik droge në Gjirokastër, i cili është aktualisht banor i Kombinatit. Krenar Cenollari i ka shtëpitë afër me Saimirin. Policia jo që nuk e ka zbuluar, por e kishte në ruajtje këtë magazinë të drogës. Është prokuroria ajo mbi bazën e informacioneve të dërguara nga qytetar që bëri të mundur për kapjen e drogës në këtë magazinë, por kjo është magazina vetëm e një fshati sepse fshatrat e tjera e kanë të fshehur drogën në magazinat e tyre dhe tunele të ushtrisë. Me respekt të veçantë…”

Kronika- Kapet 10 milionë Euro drogë në Itali, dyshohet se u trafikua nga Shqipëria/Një operacion i madh antidrogë i policisë italiane ka bërë të mundur sekuestrimin e plot 2 ton marijuanë në zonën e Abruzzos. Droga e kapur ka vlerën e 2 milionë Eurove, sipas autoriteteve italiane. Mediat shkruajnë se karabinierët arrestuan një 49-vjeçar me iniciale G.C, si përgjegjës i sasi së kapur të kanabisit. 49-vjeçari mbahej nën përgjim ditët e fundit nga policia. Ai ishte parë të udhëtonte me makinë luksoze dhe të qëndronte në një hotel në Roseto degli Abruzzi. 49-vjeçari kishte bërë lëvizje të shumta, deri sa policia zbuloi një depo në Chieti. Nga kontrollet brenda saj u gjet një pjesë e konsiderueshme droge. Ndërsa pjesa tjetër ishte fshehur brenda një furgoni. Në total nga peshimi rezultoi se kanabisi ishte plot 2 ton. Në të njëjtin operacion anti-drogë, policia italiane gjeti dhe sekuestroi në një plazh një skaf 10 metra të gjatë me dy motorë të fuqishëm 500 kuaj/fuqi secili. Policia italiane dyshon se skafi i fuqishëm ishte përdorur për të trafikuar drogën nga Shqipëria në Itali.

Roja bregdetare e Greqisë shkatërron rrjetin greko-shqiptar të narkotrafikut, sekuestrohen 1.4 ton drogë/ Shqetësimi ndërkombëtar për tonelatat e drogës që trafikantët shqiptarë po nxjerrin jashtë vendit në këto muaj të parë të 2017-ës merr tone të larta serioziteti kur konstatojmë se çdo ditë roja bregdetare italiane ose greke sekuestron sasira kanabisi që e kalojnë shifrën e 1 tonëve. Teksa Tirana zien nga tensionet politike dhe mediat citojnë çdo ditë analistë dhe politikanë të shquar amerikanë dhe evropianë, të cilët konfirmojnë se me paratë e pista të drogës në zgjedhjet e 18 qershorit Edi Rama do të tentojë të blejë zgjedhjet, duket se krye-trafikanti i ka porositur bandat e tij që hashashin e magazinuar në hambarët qeveritar ta tregtojnë përpara se të nisë sezoni i mbjelljeve të reja. Droga po i zë frymën fqinjëve, ndërsa Rama vazhdon të këmbëngulë tek ideja e blerjes së zgjedhjeve me narko-para, duke mos i dhënë zgjidhje krizës politike me një dorëheqje përballë presionit ndërkombëtar dhe vendas për ngritjen e një qeverie teknike ose besimi, që do të mund të garantojë zgjedhje të lira e të ndershme. Fenomeni kanabis që nëpërkëmbi rendin dhe sigurinë e shqiptarëve për katër vite me radhë tashmë me urdhër të Ramës ka nisur ekspasionin për të shkatërruar edhe sigurinë e fqinjëve grekë dhe italianë. Roja bregdetare e Greqisë ka njoftuar ditën e djeshme se ka zbuluar një rrjet ndërkombëtar narkotrafiku që ka transportuar sasi të mëdha droge nga Shqipëria në drejtim të Italisë, duke përdorur gomone të shpejtësisë së lartë. Agjencia Reuters nga Athina ka raportuar se njësia për luftimin e drogës e Rojës bregdetare greke ka arrestuar pesë shqiptarë dhe dy grekë e ka konfiskuar 1.5 tonë kanabis të papërpunuar në dy anije, duke vlerësuar se ky grup kishte gjeneruar “miliona euro” fitime. Ndërkohë mediat greke raportojnë se në banesën e një prej grekëve të arrestuar janë zbuluar 10.000 euro, ndërsa së bashku me kanabisin janë sekuestruar 2 gomone, 1800 euro dhe 13 celularë. Operacioni ka ndodhur pas një hetimi dymujor, në bashkëpunim me autoritetet përkatëse të Italisë, ku është zbuluar se grupi i kontrabandistëve kishte blerë sasi të mëdha droge në Shqipëri. Sipas hetimit, gomonia ishte parë nga helikopteri i policisë greke teksa drejtohej bosh për në brigjet shqiptare dhe pas 1 ore, gomonia është nisur e ngarkuar drejt brigjeve italiane.

Bulqizë, kapen 120 kg kanabis/ Policia e Dibrës gjatë ditës së djeshme ka bërë të mundur sekuestrimin e 120 kg kanabis në qytetin e Bulqizës. Mësohet se droga është gjetur në tavanin e një shtëpie të braktisur dhe ishte e ndarë në 28 thasë. Specialistët e Narkotikës dhe policia Bulqizë kanë vazhduar punën për identifikimin dhe kapjen e poseduesve të lëndës narkotike.

28 narkotrafikantë shqiptarë të arrestuar në operacioni rajonal antidrogë/ Në një operacion rajonal kundër narkotrafikut, ku morrën pjesë autoritete të Shqipërisë, Maqedonisë dhe Greqisë janë vënë në pranga deri më tani plot 31 persona nga vendi ynë. Në kuadër të këtij operacioni, mëngjesin e të martës janë vënë në pranga 6 të dyshuarit e fundit të kësaj organizate, mes tyre dy organizatorët e rrjetit, të dyshuarit Jorgo Dulla dhe Gazmend Lleshanaku. Urdhëri për arrestimet e kryera ditën e djeshme nga Policia e Shtetit ka ardhur prej Prokurorisë së Krimeve të Rënda. Sipas organit të akuzës Dulla dhe Lleshanaku në 5 episode të ndryshme kanë nisur sasi të konsiderueshme droge nga Shqipëria në drejtim të Maqedonisë dhe Greqisë. Nga hetimet 12 mujore dhe operacioni rezulton se në mesin e të arrestuarve, janë dy shtetas maqedonas, 1 shtetas grek dhe 28 shtetas shqiptar, disa prej të cilëve të arrestuar edhe në Greqi. Gjatë këtij operacioni policor të koduar me emrin “Alias” dhe që është iniciuar nga DEA amerikane me seli në Greqi, janë sekuestruar 245 kg hashash, 425 fara kanabisi, 1.3 kg heroinë dhe 25 gram kokainë.