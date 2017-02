Berisha: Bushati është krye diplomat apo mender ministri i jashtëm i Banditistanit

Ish-kryeministri: “Ky është një skandal i denjë vetëm për regjimin e banditokracisë. Vetëm përfaqësuesi i një regjimi të tillë mund të mashtrojë publikisht tre herë brenda javës për të njëjtin problem. Një njeri që mashtron pafytyrësish parlamentin dhe qytetarët e tij, mashtron, diplomatët shqiptar dhe të huaj, nuk ka fytyrë apo dinjitet, është thjeshtë një bandit”

Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar në lidhje me dezinformimin e qëllimshëm që po përhap prej dy ditësh Ditmir Bushati në lidhje me votën kundër të Shqipërisë në OKB. Në një postim në facebook, ish kryeministri thekson se ky skandal është i denjë vetëm për vendet e bandatistanit. Berisha thekson se kjo bandë në pushte nuk ka më as dinjitet, as fytyrë, por funksionin thjeshtë si nju bandë. “Të dashur miq, të enjten e kaluar denoncova ne parlament me dokumente, votën kundër kërkesës së SHBA dhe NATO-s të Shqipërisë më 23 dhjetor në OKB, kjo pasi në tetor kishte votuar pro kësaj kërkese, pra Rama kishte ndryshuar qëndrimin pas fitores së Donald Trump. Në seancë, Ditziu, mender ministri i jashtëm, mohoi të ketë ndodhur një gjë e tillë. Kurse ditën e hënë në komisionin e jashtëm të parlamentit ai pranoi se kjo ka ndodhur, por si një gabim njerëzor teknik dhe tha se për ketë është sqaruar dhe informuar dhe presidenti Nishani. Po atë ditë, zyra e Presidentit njoftoi se nuk ka marrë asnjë sqarim, informacion për çështjen nga ministria e jashtme. Pas këtij reagimi, përsëri mender ministri iu thotë përsëri mediave se informacioni është dërguar tek presidenti. Pas këtij mashtrimi të djeshëm reagon sot zyra e presidentit, e cila tregon për mediat regjistrin e Gardës se Republikës, në të cilin regjistrohen me firmën e marrësit dhe dorëzuesit dokumentet që merren në dorëzim me firmë në presidencë. Regjistri tregonte se mender ministri i jashtëm kishte përsëritur mashtrimin e një dite më parë pasi sipas regjistrit, informacioni i ministrisë së jashtme për presidentin ishte dorëzuar në presidencë vetëm më dt 7 shkurt, pra ditën e sotme! Ky është një skandal i denjë vetëm për regjimin e banditokracisë. Vetëm përfaqësuesi i një regjimi të tillë mund të mashtrojë publikisht tre herë brenda jave për të njëjtin problem. Një njeri që mashtron pafytyrësish parlamentin dhe qytetarët e tij, mashtron anëtaret e komisionit të jashtëm të parlamentit dhe publikun, diplomatët shqiptar dhe të huaj, punonjësit e ministrisë së tij nuk ka moral, fytyrë apo dinjitet, është thjeshtë një bandit që ulet vetëm si i tillë me diplomatë dhe kryediplomatë të tjerë dhe përfaqëson vetëm banditokracinë! I biri i të jatit Paljaço Keta janë neobllokmenët”, shkruan Berisha.