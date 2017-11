Berisha: Doganierët e Narkoshtetit të Noriegës kalojnë kamionin kontrabandë dhe arratisen në Greqi

Në doganën e Qafë-Botës paraditen e djeshme u godit një rast i kontrabandës së mallrave, por policia arriti të bllokojë vetëm kamionin, duke mos penguar dot arratisjen e dy doganierëve dhe shoferëve të kamionit. Për këtë ngjarje ka reaguar në Facebook edhe ish-kryeministri Sali Berisha, duke publikuar dy mesazhe të qytetarëve që bëjnë me dije emrat e doganierëve të arratisur dhe skemën që ndiqej për futjen e mallrave kontrabandë në territorin shqiptar. Në një nga mesazhet e publikuar nga Berisha theksohet se përgjegjësi për këtë aferë është shtetasi Endri Dafa, ndërsa lista e bashkëpunëtorëve është goxha e gjatë. “Si kalove z.doktor? Po ju bëj me dije se dje kanë kapur një kamion me mallra kontrabandë në aksin Qafë Botë – Sarandë. Kamioni ka kaluar nga pika doganore Qafë-Botë. Personi kryesor në këtë mega kontrabandë, që ka kohë që vazhdon është përgjegjësi i turnit Endri Dafa, i cili ka një çështje ende të pa mbyllur në Prokurorinë e Fierit me skandalin e naftës që është bërë publik nga Croën Agents. Endri gjithashtu është miku i ngushtë i Mirjan Priftit. Gjithashtu i ka ndihmuar dhe Drejtori i Kufirit, Përparim Xhaferi, i cili merr pjesën rregullisht nga Endri Dafa, gjithashtu dhe mik i ngushtë i Çakos. Dhe diçka tjetër shumë pikante, i gjithë turni i doganës Qafë-Botë janë aratisur në Greqi”, denoncojnë qytetarët. Në mesazhin e dytë që publikon ish-kryeministri Berisha theksohet se kemi të bëjmë me një grup të mirë strukturuar kriminal, që ka arritur të përfiotjë qindra milionë lekë dhe që është toleruar, sipas denoncuesit nga vetë “ndrikulla” e doganave. “Mirëdita. Një fakt shumë i rëndë në kufirin e doganës së Sarandës. Policia e Krimit Ekonomik të Sarandës dje sekuestroi një kamion plot me televizora kontrabandë, që sapo u futën nga dogana e Q.Botës. Kamioni i kaluar kontrabandë nga doganierët e Ndrikullës së doganave u kap në flagrancë. Bëhet fjalë për një grup të organizuar dhe qindra miliona lekë. Por hetuesit e doganave duan ta mbyllin dhe ta fshehin këtë fakt tronditës ku kalon kamioni ditën për diell pa asnjë dokument. Prokuroria po kërkon doganierët që u arratisën menjëherë në tokën greke”, thuhet në mesazhin denoncues.

Berisha ironizon Ramën: Noriega, bulqizaku i vogël të dërgon kartolinë falënderimi

Debati që kreu i qeverisë, Edi Rama hapi me drejtuesit dhe gazetaren e emisionit investigativ italian “Le Iene”, duke i akuzuar për përdorim të pamjeve të vjetra dhe jovërtetësinë e reportazhit mbi fëmijët e Bulqizës, që mbledhin krom për të përballuar varfërinë e familjeve të tyre, vijon të jetë i nxehtë. Pavarëisht se gazetarja iu përgjigj Ramës me prova dhe fakte për datat kur kanë xhiruar në Shqipëri dhe i kërkoi zgjidhje për situatën në Bulqizë, ish-kryeministri Berisha nuk e ka ndalur sulmin ndaj të parit të vendit që sulmon mediat për të mbuluar skandalet që burojnë nga keqqeverisja e tij. Rama tha se në Bulqizë nuk ka fëmijë që punojnë për të mbledhur kromin, por Berisha me foton e një vogëlushi që mban mbi shpinë një kovë të mbushur me mineralin e çmuar, i kujton kryeministrit se varfëria i ka rrënjët e thella në atë zonë dhe fëmijët janë ata që po e pësojnë nga mungesa e vëmendjes së qeverisë. Ish-kreu i ekzekutivit ironizon dhe deklaratën e Ramës tek emisioni “Studio e Hapur”, ku pranoi se gaboi duke sulmuar median italiane. “Bulqizaku i vogël i dërgon Noriegës kartolinë falënderimi! “Mirëmëngjes kryeministri im, mirëmëngjes! Faleminderit që më pranove mbrëmë se ekzistoj! Pavarësisht se e bëre për menderen tënde!”

Spahiu: Prokurorin e Matit desh e vranë në parcelat me kanabis

Nga studio e emisionit “360 Gradë”, deputeti i LSI, Përparim Spahiu, ka folur në lidhje me situatën e tensionuar politike, pas shpërthimit të skandalit të Habilajve dhe për kanabizimin e vendit. Në debat me ish-ministrin e Shëndetësisë, Ilir Beqaj, ai bëri një deklaratë tronditëse duke thënë se Prokurorin e Matit për pak e kanë vrarë në një parcelë kur ka ndërhyrë për çështjen e kanabisit. Spahiu theksoi më tej se në qarkun e Dibrës nuk ka pasur kultivim të kanabisit, por në kohën e qeverisjes së Edi Ramës hashashi u përhap ndjeshëm. “Shkoi prokurori i Matit dhe desh e vranë të shkretin, i thanë edhe kolegët e vet nuk është puna jote, është policia që merret. Iu tha ambasadorit që në Dibër në gjithë këto të mira që na ke sjellë në 1998 rasti i vetëm që është kapur është me 3 bimë dhe sot deri para 6 muajsh kishim mbjellje masive. Po i marr emrat e të gjithë fshatrave Erebar, Muhur, Luzni të gjitha zonat ku ka male dhe u nda në parcela dhe pse u nda, për 2016 dhe 25. Kjo ishte marrëveshja”, deklaroi Spahiu.