Berisha: Edi Rama rrezikon 5 vite burg nga Gjykata e New Yorkut, u paraqit para Obamës si Bilalhanëm

Ish-kryeministri Berisha ka bërë një postim në Facebook ku ka deklaruar se gjykata e New York do të dënojë së shpejti me 5 vjet burg Edi Ramën. “Dashuria që po i han kokën Ramës! Bilalgate merr kthesë të papritur e të frikshme. Rama se shpejti dënohet me 5 vite burg nga gjykata e New Yorkut për shkeljen e ligjit zgjedhor federal, pagesën prej 80 mijë dollarësh dhe falsifikimin e gjendjes civile, paraqitjen si bashkëshortja e Bilalit (Bilalhanëm) për të bërë një foto me Obamën!”, shkruan ish-kryeministri Sali Berisha në faqen e tij në Facebook.