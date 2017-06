Berisha: Edvini, krenar edhe me fotot lakuriq në plazhet e botës

Ish-kryeministri:“Para burrave dhe grave, në çdo qytet të vendit, Edvini evokoi në fjalim me krenari fotot e veta lakuriq në plazhet e botës me ish bashkëshorten e tij, sikur ka të bëj me një shoqëri primitive, në të cilën ndjenja e turpit dhe turpërimit nuk ekziston, duke fyer kështu çdo qytetar të Shqipërisë”

Ish kryeministri Sali Berisha ka komentuar fjalimin skandaloz të Ramës në çdo miting të vendit. Berisha shkruan se Edvini për t’i shpëtuar gjykimit të qytetarëve dhe mungesës së investimeve po përpiqet të mbush me barcaleta vulgare çdo takim me popullin. “Të dashur miq, Edvin Rama në fushatën e tij për t’i shpëtuar gjykimit të qytetarëve, premtimeve të provuara mashtrime, dështimeve të mëdha, mungesës pothuaj të plotë të investimeve, përpiqet të mbush takimet me qyfyre, bllofe, barcoleta vulgare, batuta te filmave të kinostudios Shqipëria e Re. Në këtë frymë fushate bosh, ai para dy ditësh botoi në facebook komentin e turpshëm gjoja të një gruaje, koment i shkruar nga Fuga dhe i denje vetëm për një cub ordiner. Kurse sot në Ersekë para burrave dhe grave fisnik të këtij rrethi, evokoi ne fjalim me krenari fotot e veta lakuriq në plazhet e botës me ish bashkëshorten e tij, sikur ka të bëj me një shoqëri primitive, në të cilën ndjenja e turpit dhe turpërimit nuk ekziston, duke fyer kështu çdo qytetar të Ersekës dhe mbare Shqipërisë. Por në fund të takimit, edhe këtu, një qytetar i dorëzoi Ramës listën e investimeve publike në Kolonjë dhe mbarë Qarkun e Korçës në vitet 2006-2013”, tha Berisha.

Rama dështon dhe në Delvinë, merr njerëz nga Saranda dhe Finiqi për miting/ Tashmë është bërë e modës që për të mbushur sheshet në mitingjet elektorale të Partisë Socialiste, të merren njerëz nga qytete e tjera. Një qytetar nga Delvina raporton se gjatë mitingut elektoral të PS-së në këtë qytet ku i pranishëm ishte dhe kryeministri Edi Rama, kanë ardhur autobuzë të mbushur me qytetarë nga Finiqi dhe Saranda, vetë delvinjotët nuk kanë dalë të mbështesin krye socialistin. “Delvina i pret biletën Ramës! Rama dështon edhe në Delvinë me njerëz nga Finiqi dhe Saranda. Në takim, përsëri Rama, i cili në katër vite mbajti nga 42 vetëm një premtim, atë të heqjes së TVSH për ilaçet, e me gjithë këtë sot ato kushtojnë 30% me shumë se 4 vite më parë, i mbajti të pranishmit me llogje, llafe bosh, batuta e barcoleta bajate. Ai nuk citoi dot asnjë projekt të përfunduar, asnjë premtim të mbajtur për Delvinën, Sarandën, Vlorën madje aty ai nuk e përmendi fare Rozafën e Vlorës, Lungomaren që u bë lungomarrja e tij. Në fund të takimit, një qytetar i dha Ramës listën e investimeve 2006-2013 të qeverisë së mëparshme në Qarkun e Vlorës”.