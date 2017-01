Berisha: Interesi kombëtar në këmbët e Edi Ramës, kones së Xhorxh Sorosit

Ish-kryeministri: “Rama, kreu i ekzekutivit shqiptar njëlloj si Enver Hoxha dikur dhe Kim Jong Un sot, nuk e uroi dot presidentin e ri të SHBA, aleatit tonë strategjik kryesor me rastin e marrjes së detyrës. Kjo sepse Edi Rama, si një kone e Sorosit i lejoi vetes të nxjerrë nga goja në mediat e mëdha, të kontrolluara nga Soros, gjatë fushatës kundër Presidentit Trump, sharje të ulëta prej ordineri të cilat nuk i thanë dot as dhe kundërshtaret e tij më ekstremistë”

Ish kryeministri Sali Berisha denoncon Ramën se po përdor interesin kombëtar për arsye personale që e lidhin atë me miliarderin George Soros. Në një postim në facebook, Berisha e quan Ramën një “kone e Sorosit” dhe që me qëndrimet e tij për interes të Soros po dëmton marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA. Për herë të parë që nga koha e Enver Hoxhës, kreu i ekzekutivit shqiptar, Edi Rama nuk uron kreun e ekzekutivit, presidentin e SHBA për marrjen e detyrës. “Të dashur miq, inaugurimi i presidentit të ri të SHBA është një ngjarje madhore për kombin amerikan, miqtë e tij dhe mbarë botën. Kjo sepse më së pari, SHBA janë sot faktor kryesor i paqes dhe stabilitetit në planetin tonë. Prandaj dhe urimet e liderëve nga mbarë bota për presidentin e SHBA me rastin e marrjes së detyrës. Inaugurimi i presidentit të ri SHBA për Shqipërinë dhe kombin shqiptar është i një rëndësie edhe më të veçantë se sa për kombet tjera. Kjo para së gjithash për vet rolin përcaktues që SHBA kanë luajtur në historinë e lirisë tonë. Por me gjithë rolin përcaktues të SHBA në sigurinë e botës si udhëheqës i Aleancës së Atlantikut të Veriut, rolin e tyre vendimtar në lirinë e kombit shqiptar, Edi Rama, kreu i ekzekutivit shqiptar njëlloj si Enver Hoxha dikur dhe Kim Jong Un sot, nuk e uroi dot presidentin e ri të SHBA, aleatit tonë strategjik kryesor me rastin e marrjes së detyrës. Kjo sepse Edi Rama? Si një kone e Xhorxh Sorosit i lejoi vetes të nxjerrë nga goja në mediat e mëdha, të kontrolluara nga Soros, gjatë fushatës kundër Presidentit Donald Trump, sharje të ulëta prej ordineri të cilat nuk i thanë dot as dhe kundërshtarët e tij më ekstremistë. Ai përveç sharjeve prej halabaku politik u zotua se zgjedhja e Trump (zoti mos e thëntë) do dëmtonte shumë marrëdhëniet e Shqipërisë me SHBA duke harruar se këto marrëdhënie janë jetike për Shqipërinë dhe kombin shqiptar. Me ketë rast ftoj çdo shqiptar të qëndrojë fuqishëm kundër Edi Ramës, që përbën aktualisht me qëndrimet e tij, një rrezik të madh për interesin dhe sigurinë tonë kombëtare”, shkruan Berisha.