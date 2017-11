Berisha ironizon: Ish-zyrtarët e Policisë fitojnë azil politik në narkoshtetin e Shqipërisë

Ish kryeministri Berisha ka bërë përgjegjës Edi Ramën, Fatmir Xhafën dhe Haki Çakon për situatën e krijuar në vend me ish zyrtarët e lartë të Policisë. Në një postim në facebook, ish kryeministri poston mesazhin e një qytetari dixhital në të cilën thuhet me ironi se Rama u ka dhënë azil politik në narkoshtetin e Shqipërisë ish zyrtarëve të Policisë. “Të dashur miq, sot, kur të gjithë shqiptarët po presin me zemër të ngrirë para mediave prej 24 orësh arrestimin bazuar në urdhër arrestin e prokurorisë të katër narkodrejtorëve, lajmet e fundit janë historike dhe unike. Ato bëjnë me dije se vetë Noriega, së bashku me Fatmir dhe Haki Drogën, kanë vendosur dhe iu kanë dhënë azil politik në narkoshtetin e Shqipërisë, katër të persektuarëve politik për drogën, narkodrejtorëve, baronëve me uniformë të saj; Alban Çela, Gjergj Kohela, Sokol Bode dhe Jaeld Cela. Ata e morën ketë vendim historik pasi bllokuan drejtësinë për arrestimin e Saimir Tahirit, princit të zi të narkoshtetit. Në dekretin e Noriegës, për motivacionin e dhënies së azilit politik katër baronëve me uniformë të drogës lexohet: Narkodrejtorëve dhe baronëve të nderuar të drogës Alban Çela, Gjergj Kohela, Sokol Bode dhe Jaeld Cela iu akordohet azili politik ne Narkoshtetin e Shqipërisë për kontributin e tyre tejet të çmuar në ndërtimin e Narkoshtetit. Këta baronë fisnik të drogës punuan me përkushtim të madh për të shndërruar në realitet zotimin solemn elektoral të Edvin Kristaq Ramës para shqiptarëve se “do ndërtojmë shtet”, ç’ka vetë kuptonte Narkoshtetin e parë në Evropë dhe të dytë në botë!Ky dekret hyn në fuqi menjëherë! Por ky dekret është i përkohshëm, arsyet do t’i shpjegojmë më vonë?!?