Berisha: Karrigia e Noriegës së Shqipërisë, po e shtyn vendin drejt humnerës  

Kriza politike/Ish kryeministri reagon për takimin në Presidencë

Në përfundim të negociatave Rama – Basha në Presidencë, ish-Kryeministri Sali Berisha ka reaguar në rrjetet sociale me fjalët se “karrigia e Noriegës së Shqipërisë, Edi Ramës, po e shtyn vendin drejt humnerës. Ish kryeministri shkruan se në vend të një zgjidhje politike, Rama zgjedh mbrojtjen me çdo çmim të karriges së tij. “Të dashur miq! Noriega i Shqipërisë pranon çdo gjë tjetër, por jo një kryeministër teknik, sepse nuk i njeh vetes asnjë përgjegjësi për Narko-Republikën, që ndërtoi. Në katër vite ai nuk iu tregon dot shqiptarëve një vepër publike, rrugë, shkollë, spital, ujësjellës, kanalizim apo premtim të mbajtur, por vetëm narko- polici, narko-deputetë, narko-pushtetarë, narko-fermerë, ara të pafundme kanabisi, tunele, magazina shtetërore me kanabis dhe laboratorë ndër më të sofistikuarit për drogën dhe, njëlloj si Noriega, bankën e tij për larjen e parave të drogës! Narko-Republika është mjedisi, që vret votën e lirë të shqiptarëve dhe ushqen me gjakun e tyre, pushtetin e krimit të Edi Ramës. Ai nuk ndjen asnjë përgjegjësi për lirimin nga burgjet për qëllime elektorale të vrasësve serialë, bandave terroriste dhe bllokimin e dekriminalizimit. Vetëm në administratë shtetërore ai ka sot mbi 400 vetë me rekorde kriminale dhe në grupin parlamentar zëvendësoi një grup vrasësish e trafikantësh me një grup tjetër, po të markës së tyre. Krimi dhe vetëm krimi është garantuesi kryesor i pushtetit të tij dhe vrasjen e votës së lirë. Ai për karrigen e tij ka shndërruar të gjithë rrogëtarët e administratës, ushtrisë, Policisë, Gardës, ndërmarrjeve publike në trupë elektorale të partisë shtet! Pra, Edi Rama nuk do zgjidhje politike. Ai për karrigen e tij do me çdo kusht t’iu rrëmbejë votën dhe të ardhmen tuaj. Revolucioni demokratik do ta hedhë Noriegën e Shqipërisë në vendin që ai meriton”, shkruan Berisha.