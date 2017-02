Berisha: Kryebanditi Rama shpall të pafajshëm anëtarët e organizatës terroriste “Hakmarrja për Drejtësi” pas paktit të 2013-s

Ish Kryeministri Sali Berisha nëpërmjet një postimi në Facebook ka reaguar për vendimin e Gjykatës së Apelit, e cila shpalli të pafajshëm drejtuesit kryesorë të grupit “Hakmarrja për Drejtësi”. Berisha është shprehur se Edvin Kristaq Rama, ditën e djeshme, në përputhje me një marrëveshje elektorale të vitit 2013 me grupin terrorist “Hakmarrja për Drejtësi”, ka shpallur të pafajshëm vëllezërit Shyti, djem të xhelatit të diktaturës komuniste Harejdin Shyti, i dënuar për genocid dhe krime kundër njerëzimit nga gjykatat shqiptare. Ish-kreu i ekzekutivit shkruan se mbi këtë grup vrasësish rëndojnë aktet terroriste dhe dhjetra krime më monstruoze. Ajo që është shokuese për opinionin publik lidhet me konstatimin e Berishës, i cili pretendon se pas lirimit të Lul Berishës dhe anëtarëve të “Hakmarrja për Drejtësi” pritet që kryebanditi Edvin Kristaq Rama të lirojë, në përputhje me detyrimin e tij, Aldo Baren dhe bandën e tij, për të plotësuar kështu radhët e banditëve që i mungojnë atij. Duke dënuar me ashpërsinë më të madhe këtë vepër kriminale të Ramës, ish-kryeministri i ka bërë thirrje shqiptarëve të bashkohen më shumë se kurrë dhe me revolucionin demokratik që nis më 18 shkurt të shpëtojnë veten, fëmijët, shoqërinë dhe Shqipërinë nga sundimi i kryebanditit dhe bandave të tij.

Basha: Lirimi i organizatës më kriminale, zbardhje e urdhërit të Edi Ramës/ Lideri i opozitës Lulzim Basha ka akuzuar drejtëpërdrejtë kryemnistrin Edi Rama për lirimin nga burgu të anëtarëve të organizatës “Hakmarrja për Drejtësi”, duke thënë se urdhri ka qenë i tiji. Ai e ka cilësuar këtë veprim si një goditje të rëndë ndaj ligjit dhe rendit. Kryedemokrati Basha nëpërmjet një postimi në Facebook e ka dënuar ashpër lirimin e organizatës kriminale “Hakmarrja për Drejtësi” dhe sipas tij ashtu si pati denoncuar edhe Ministri i Drejtësisë Ylli Manjani, është vetë Rama që jep urdhëra ndaj gjyqtarëve, ndaj edhe nuk shprehet për vendimin e djeshëm. “Kur i ngelen edhe pak muaj në pushtet, Edi Rama ka arritur t’i sigurojë lirinë organizatës më kriminale në vend, ‘Hakmarrjes për Drejtësi’. Vendimi i sotëm i Gjykatës së Apelit, është thjesht një zbardhje e urdhërit të Edi Ramës. Nuk ka asnjë dyshim, që është ai pas kësaj goditje të rëndë ndaj ligjit dhe rendit. Siç e denoncoi edhe ish ministri i tij i Drejtësisë, Edi Rama urdhëron gjyqtarë me telefon, i sulmon ata me ulërima, gjurmon në mënyrë ta paligjshme zyrtarët e drejtësisë. Pra ai dikton vendime. Dhe sot, kur organizata që ka kryer dhjetra krime merr pafajësinë, ai hesht si guak. Dhe do të heshtë, me siguri ska për të thënë asnjë fjalë. Heshtja e tij gjendet në trojet e Tiranës të bëra pallate kur ai ishte kryetar bashkie me këtë bandë, heshtja e tij fsheh synimin për të vazhduar bashkëjetesën me krimin, qëllimin e tij për të dhunuar zgjedhjet që po vijnë”, shkruan Basha lidhur me këtë çështje. Më pas Basha ka përmendur edhe kriminelët e tjerë të liruar me urdhërat dhe presionet e Edi Ramës ndaj organeve të drejtësisë, ku sipas tij po bëhet konsolidimi i krimit për të mbajtur pushtetin. Ai i ka bërë thirrje partnerëve të huaj të marrin me seriozitet rrezikun që ka Shqipëria duke ftuar qytetarët që të ngrihen kundër krimit në datë 18 shkurt. “Pas lirimit të Lul Berishës në Durrës, mos kapjes së Klement Balilit në Sarandë, dërgimit në spitalin e burgut të Emiljano Shullazit në përgatitje për ta liruar nga burgu në Tiranë, lirimi i ‘Hakmarrjes për Drejtësi’ ka konsoliduar një front të pastër kriminal të kontrolluar dhe në shërbim të Edi Ramës. Sepse vetëm kështu mund ta mbajë pushtetin. I bëj thirrje qytetarëve shqiptarë të ngrihemi kundër krimit. Ju bëj thirrje partnerëve të huaj të vlerësojnë seriozisht rrezikun e madh që ka jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për vendet e tyre, sundimi i krimit dhe kapja totale e shtetit nga krimi i organizuar në Shqipëri. Ngrihemi Bashkë kundër krimit dhe qeverisë së Edi Ramës më 18 Shkurt”, vijon më tej deklarata e Bashës.