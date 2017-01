Berisha: Nëse preket Kosova, do të reagojmë si një komb

Ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë fjalës së tij në parlament ka deklaruar dje se në çdo rast që do të ketë agresion ndaj shqiptarëve, ne do të reagojmë si komb i vetëm. Ai ka denoncuar synimet e Serbisë ndaj Kosovës, të cilat janë rritur prej përkëdhelisë që Rama i bën prore homologut të tij serb Aleksandër Vuçiç

Ish-kryeministri Sali Berisha, gjatë fjalës së djeshme në parlament ka akuzuar me tone të ashpra neglizhencën e shfaqur nga kreu i ekzekutivit Edi Rama për problemet Kosovë-Serbi dhe është shprehur me bindje të plotë se në çdo rast që do të ketë agresion ndaj shqiptarëve, ne do të reagojmë si një komb i vetëm. Berisha u ndal gjatë tek rilindja e konfliktit në veriun e Kosovës dhe tha se synimet e Serbisë ndaj këtyre territoreve janë rritur tej mase për shkak të linjës së përkëdhelisë që i bëri kryeministri Rama homologut të tij serb Aleksandër Vuçiç. “Më duhet të them se çështja është absolutisht themelore, dhe theksoj këtu se si dëshmitar konstatoj një dështim madhor në procesin e dialogut dhe marrëveshjeve Prishtinë – Beograd, të cilat i kam konsideruar dhe i konsideroj jetike për paqen dhe stabilitetin. Nuk jam ndër të paktit që jam shprehur se ose ato marrëveshje ose luftë, alternativë tjetër ata që mendojnë se ka gabohen shumë rëndë. Pra ato janë marrëveshje që në parim duhet të konsolidojnë procesin e paqes, bashkëpunimit dhe të arkivojnë në një mënyrë armiqësitë e shkuara”, tha ish-kryeministri Berisha. Berisha ka vijuar më tej fjalën e tij duke kritikuar për të disatën herë atë që ai e cilëson si qëndrim të turpshëm të Edi Ramës dhe që lidhet me reagimin 24 orë me vonesë të tij për konfliktin me trenin me mbishkrime nacionaliste, incident i cili mund të shoqërohej edhe me gjakderdhje. Sipas ish-liderit historik të PD-së, Rama u fut nën jorgan sikur nuk ishte dhe nuk e mori iniciativën për ti thënë Sandrit të Serbisë atë që meritonte për aktin e tij. Ai u shpreh gjithashtu se shqiptarët në Ballkan do të reagojnë të gjithë si një komb i vetëm në qoftë se serbët apo dikush tjetër do të tentojë të sulmojë hapësirën territoriale dhe të drejtat e tyre. Sipas ish-kryeministri shqiptarët janë pro paqes dhe respektojnë ligjet ndërkombëtare por kur fqinjët deklarojnë agresion të armatosur, shqiptarët do tu përgjigjen me të gjitha mundësitë dhe mjetet e tyre.“Guxo të sulmosh por të jesh i bindur se si komb do reagojmë një. Ne u përpoqëm të reagojmë një dhe reaguam deri diku si një komb edhe në vitet 97-98. Tani s’ka forcë në botë që ndalon më shqiptarët të reagojnë si një komb. Nëse ti do të hedhësh në erë një proces paqeje për rajonin atëherë përgjegjësia është e jotja. Ne dhe njëherë, ndaj çdo agresioni ndaj shqiptarëve do reagojmë si komb i vetëm. Këtu nuk mund të na ndalë kush në botë. Ne respektojmë kufijtë, procesin e paqes, ne jemi për procesin e paqes por nëse vini në agresion, do u përgjigjemi me të gjitha mundësitë dhe mjetet tona”, u shpreh ish-kreu i ekzekutivit. Ish-kryeministri Berisha ka qenë plotësisht i qartë kur ka folur për faktorin shqiptar në rajon dhe faktin se prej shqiptarëve është dëshmuar gjithmonë përcaktimi për paqen dhe marrëveshjet që promovojnë bashkëpunimet midis popujve të Ballkanit. Duke marrë si shembull dështimin për firmosjen e marrëveshjes nga Rama dhe Vuçiç për njohjen e diplomave për Preshevën, Berisha deklaroi se shqiptarët duhet të analizojnë mirë çdo lëvizje taktike të Beogradit, sepse serbët zotohen se do të firmosin marrëveshje bashkëpunimi që shtyjnë përpara marrëdhëniet diplomatike mes dy shteteve por nuk e mbajnë fjalën.“Këtu është faktori shqiptar. Faktori shqiptar ka dëshmuar katërcipërisht përcaktimin për paqen, dhe mirë ka bërë, por nga ana tjetër faktori shqiptar duhet të analizonte dhe duhet të analizojë çdo lëvizje të Serbisë, të Beogradit në çdo aspekt, të analizonte qëndrimet e Beogradit ndaj të gjitha marrëveshjeve. Unë po ju jap juve një shembull. Cili është në raport me Tiranën Beogradi? Tirana paraqiti një kërkesë tre vjet më parë që ishte marrëveshja për njohjen e diplomave. Natyrisht që synimi ynë ishte Presheva e cila po su njohën diplomat ngelen pa shkollë. E premtoi zyrtarisht. A e ka firmosur marrëveshjen? Deri sot jo absolutisht. Po kjo është njëra anë por mashtrimi i Edi Ramës është më i turpshëm, i cili njoftoi shqiptarët se është firmosur. Marrëveshja nuk është firmosur, marrëveshjen nuk është i gatshëm ta firmosë megjithëse këtu në Tiranë Sandri i Ramës u zotua se ajo punë është zgjidhur, se ka marrë fund, ndërkohë s’ka marrë fund asgjë sepse ata i shohin shqiptarët nga pozita thellësisht albanofobike”, theksoi Berisha. Duke cituar kryetari e LIBRA-s, Ben Blushi, i cili dekalroi se nëqoftë se Serbia shfaq agresion të armatosur Shqipëria duhet të bashkohet me Kosovën, Berisha me tone të larta u shpreh se jo vetëm kaq por nëse diçka e tillë ndodh atëherë duhet të bashkohen të gjitha territoret shqiptare kudo që janë në vazhdimësi. Ish-kryeministri Berisha vijoi deklaratën e tij duke theksuar se nëse xhelatët sulmojnë, shqiptarët duhet të bashkojnë çdo pëllëmbë tokë që është në vazhdimësi etnike dhe gjeografike.“Doni të hymë në proces? Po pse ti lëmë ne ata, të lopës janë ata? Jo zotërinj, ne pranojmë një ligj ndërkombëtar, ne pranojmë paqen si gjënë më të rëndësishme, por në rast se ne futemi në spirale të tilla, në rast se banditë, xhelatë e kriminelë sulmojnë, atëherë shqiptarët duhet të bëjnë gjithçka për të bashkuar çdo pëllëmbë, çdo metër të territoreve të tyre kudo që janë në vazhdimësi etnike e gjeografike. E kam theksuar disa herë në kancelaritë e huaja, edhe publikisht. Mos mendojë njëri, shqiptarët nuk do jenë të humbur. Por nuk është kjo. Shqiptarët duhet t’i qëndrojnë ligjit ndërkombëtar, t’u qëndrojnë partnerët e tyre. Sepse Kosova u çlirua me ndihmën e partnerëve, sepse Kosova ka një status ndërkombëtarisht të pranuar dhe përcaktuar dhe asnjëherë si komb nuk kemi pse bëjmë kombin zuzar por kombin luajal”, nënvizoi –ish-kryeministri në Kuvend. Ish –kryeministri kërkoi nga qeveria shqiptare dhe shteti që të reagojnë ndaj çdo provokimi që do ti bëhet Kosovës nga Serbia dhe sipas tij duhen bërë përpjekje serioze për të marrë seriozisht politikën e jashtme, pasi shfaqjet e fundit me Serbinë dhe Donald Trump tregojnë veprime qesharake të Edi Ramës.“Tani, unë kërkoj nga parlamenti të marrë në mënyrën më serioze politikën e jashtme. Kërkoj nga parlamenti në frymën e Kushtetutës që të shqyrtojë me vëmendjen më të madhe çdo hap në politikën e jashtme të këtij vendi. Çfarë po ndodh. Po ndodh ajo e cila është shpallur publikisht nga Edi Rama. Pas deklaratave të tij skandaloze, unike në llojin e vet ndaj ish kandidatit për president dhe presidentit aktual Trump, ju mos harroni se krahas sharjeve më ordinere e më të turpshme ndaj tij vazhdon fraza se në rast se fiton ai, Zoti mos e thëntë, marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe SHBA do dëmtohen rëndë”, deklaroi Berisha.