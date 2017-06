Berisha: Rama po pengon ministrat teknikë, po zhbën marrëveshjen për zgjedhje të drejta

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaron se Rama është në panik dhe se për këtë po bllokon marrëveshjen me opozitën. Në një postim në facebook, ish kryeministri duke cituar nëpunësin e lartë dixhital shkruan se Rama kishte dhënë urdhër që të jepej leja për 1/3-n e administratës. Kjo sipas ish kryeministri është realizuar nga sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçi

Ish-kryeministri Sali Berisha deklaron se Rama është në panik dhe se për këtë po bllokon marrëveshjen me opozitën. Në një postim në facebook, ish kryeministri, duke cituar nëpunësin e lartë dixhital shkruan se Rama kishte dhënë urdhër që të jepej leja për 1/3-n e administratës. Kjo sipas ish kryeministri është realizuar nga sekretari i përgjithshëm i Kryeministrisë, Engjëll Agaçin, i cili ka urdhëruar zv/ministrat që të mos zbatojnë urdhrat dhe vendimet e ministrave teknikë që kanë të bëjnë me ndalimin në fushatë elektorale të nëpunësve të administratës shtetërore. Por, po ashtu ka urdhëruar Sekretaret e Përgjithshme të Ministrive që të mos u japin asnjë dosje të koncesioneve ministrave teknikë dhe të bllokojnë çdo mundësi kontrolli nga ana e tyre. Denoncimi në Facebook-un e ish-Kryeministrit Sali Berisha: “Rama në panik, me sekretarin e përgjithshëm të mafies shtetërore. Agaçi bllokon marrëveshjen me opozitën! Nëpunësi i larte dixhital informon: Panik i madh në administratën shtetërore për zgjedhjet. Janë penduar shume për marrëveshjen prandaj Rama, pasi ka urdhëruar sekretaret e përgjithshëm qe t’i japin leje për fushate elektorale gjate muajit qershor 1/3tës se administratës publike, kërkoi te anuloj nëpërmjet zëvendësministrave, urdhrat e ministrave teknik për kthimin ne detyre të të gjithë punonjësve të larguar me leje. Rama urdhëron sekretaret e përgjithshëm, qe me urdhër verbal dhe porosi te tij, administrata publike te mos zbatoje urdhrin e tij dhe vendimin e KM për mos pjesëmarrjen e administratës ne zbatim te ligjeve ne fushate elektorale te partive. Sekretaret e përgjithshëm te mos u japin ministrave teknike asnjë dosje te koncesioneve dhe tenderave elektoral. Rama ka urdhëruar Don Agaçin, qe sekretaret e përgjithshëm te bllokojnë çdo mundësi kontrolli te ministrave teknik duke mos ju akorduar mjetet e nevojshme për ushtrimin e kontrolleve te shkeljeve flagrante te ligjit elektoral dhe ligjeve te tjera nga punonjësit militant”.