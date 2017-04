Berisha-Ramës: Jep dorëheqjen dhe hapi rrugë zgjedhjeve – mos e nxeh revolucionin

Ish-Kryeministri Sali Berisha i ka bërë thirrje Edi Ramës të japë dorëheqjen dhe palën të ulen ne bisedime për zgjidhjen e krizës politike. Nga Parlamenti i qytetarëve, Berisha theksoi se Rama është duke i mbledhur leckat, ndërsa nënvizoi se është duke fituar rezistenca qytetare. Ish kryeministri u shpreh se kurrsesi nuk mund të mbahen zgjedhjet pa opozitën. Duke deklaruar se kryeministri në ikje është braktisur edhe nga aleatët, e ftoi Ramën të dorëhiqet. “Rama ka mbledhë leckat, ka mbledhë zhgarravinat i gatshëm t’ia mbathë, si mbatharak që është. Edi Rama sot të kanë braktisur të gjithë, sot të kanë braktisur edhe aleatët e tu. Pse? Se u pëlqen opozita? Jo, por sepse kauza e opozitës është e drejtë. Se ata e dinë se çdo shqiptar e do këtë, dhe e dinë se ti me drogën i bëre gjëmën votës së shqiptarëve, emrit të shqiptarëve, emrit së Shqipërisë. Sepse Rama o socialistë e mbushi parlamentin me vrasës e trafikantë. Unë ftoj qytetarët të angazhohen në një dialog me çdo shqiptar. Veçanërisht ata që mbështesin akoma Edi Ramën. Ato mund t’ju thonë ju, pse nuk e lejoni të mbarojë mandatin? Nuk kemi kundërshtim, nëse është i lidhur pas asaj karrigeje, të vendosë, le të ikë në datën 18. Shko jep dorëheqjen dhe të bëjmë zgjidhjen e qytetëruar. Ke tejkaluar çdo vije të kuqe, ik shporru largohu. Mos dëgjo intrigantët që ke përreth, që mendojnë nga mëngjesi deri në darkë, si të vjedhin më shumë se ti, ik largohu hapi rrugën zgjedhjeve”, tha Berisha. Ish-kryeministri Sali Berisha paralajmëroi shefin e qeverisë Edi Rama se nuk mund ta çojë dot vendin në zgjedhje pa opozitën. “Të them studio mirë historinë e pushtetit. Mos dëgjo ata intrigantë që ke rreth teje të cilët nuk mendojnë gjë tjetër nga mëngjesi deri në darkë vetëm sesi të vjedhin më shumë se ti. Kjo është e vërteta. Ik, largohu, hapi rrugën zgjidhjes. Ata që vinë tek ti dhe të thonë do të qëndrojmë vetëm ata kanë hall të vjedhin. Ta dish mirë, Shqipërinë vetëm në zgjedhje nuk e çon dot. Mund ta çosh veten ti në çdo drejtim tjetër por jo Shqipërinë vetëm në zgjedhje. Paqja është forcë e të gjitha forcave, mos e merr shpirtin paqësor të kësaj çadre si dobësi se do të shohësh një mjerim që as në ëndrra nuk e ke parë kurrë nëse nxehet revolucioni. Revolucionin mos e nxeh. Ky është sugjerimi. Shko tani, jep dorëheqjen dhe të bëjmë zgjidhjen e qytetëruar siç u ka hije shqiptarëve. Ke tejkaluar çdo vijë të kuqe, çdo moral, ik shporru, largohu!”, tha Berisha. Ish kryeministri argumentoi në çadrën e protestës edhe pse opozita nuk pranon të shkojë në zgjedhje me Edi Ramën kryeministër, por vetëm me qeveri teknike. “Asnjë kundërshtim nuk kemi, nëse është i lidhur aq shumë pas asaj karrigeje le të firmosë të ikë me datë 18, të krijojmë qeverinë teknike, të bëjmë zgjedhje të lira. A e meriton ai këtë? Kurrën e kurrës nuk e meriton por ne nuk ngatërrojmë atë me qytetarët shqiptarë. Vetëm u themi atyre pse kërkojmë qeverinë teknike. Mendoni për një moment lumin e drogës, të parave të drogës, të armëve, të bandave të drogës, të gjitha të lidhura me partinë e tij dhe atë vetë direkt. Kurse ne të tjerët që nuk deshëm drogën dhe me një fjali të vetme mund ti jepnim zgjidhje problemit, por atë nuk e bënim kurrë. Se ajo kushtonte qindra e qindra jetë të fëmijëve shqiptarë. Nëse do thonim të legalizojmë drogën, të paktën nuk merrnim armiqësinë e drogmenëve, të mashtruarve të tjerë që e mbjellin dhe e shesin pa ditur se çfarë bëjnë. Por ne nuk e bëjmë kurrë atë se kjo do të thotë t’ua drogosh të ardhmen fëmijëve tanë. Historia ka faktuar që vendet që kanë mbjellë drogën vetëm janë shkatërruar. Drogën e udhëhoqi Edi Rama ndaj të dashur socialistë dhe qytetarë shqiptarë qoftë edhe të mashtruar nga droga duhet të kuptoni se vota me drogën nuk shkojnë. Nuk mund të pranojmë kurrë t’ia falim votën drogë dhe krimit. Edi Rama sot të kanë braktisur të gjithë, të kanë braktisur dhe aleatët e tu. Se u pëlqen opozita? Jo absolutisht por se kauza e opozitës është një kauzë e drejtë. E dinë shumë mirë se ti me drogën u bëre gjëmën votës së shqiptarëve, emrit të shqiptarëve, emrit të Shqipërisë. Nuk mund të pranojmë të shkojmë me banda dhe banditë në zgjedhje”. Berisha shpjegoi se nuk beson tek policia e Shtetit, pasi ishte pikërisht ajo që e veshi vendin me vellon e zezë të drogës. “Policia, nuk ka institucion në tokë që kam respektuar më shumë. Por si mund ti besoj asaj policie që e veshi vendin me vellon e zezë të drogës. Atë polici e ke shkatërruar. Iku Ministri, vodhi hajduti bashkë me Çipën 28 dokumente kryesore të krimit. Pse shkoi Xhafa, xhelati i diktaturës, pikërisht për të fshirë këto. Por mund të lëmë ne? Jo”, tha Berisha. Në çadrën e protestës ish kryeministri Sali Berisha, hodhi një tezë të re për zgjidhjen e krizës politike duke propozuar që kryeministri Edi Rama mund të qëndrojë në detyrë deri me 18 qershor, më pas ai tha ti hap rrugë qeverisë teknike. Berisha nuk artikuloi mundësinë e shtyrjes së zgjedhjeve por propozimi i tij e bën të pashmangshme këtë. “Asnjë kundërshtim nuk kemi, nëse është i lidhur aq shumë pas asaj karrigeje le të firmosë të ikë me datë 18, të krijojmë qeverinë teknike, të bëjmë zgjedhje të lira. A e meriton ai këtë? Kurrën e kurrës nuk e meriton por ne nuk ngatërrojmë atë me qytetarët shqiptarë. Vetëm u themi atyre pse kërkojmë qeverinë teknike.

Protesta e opozitës/Spaho:Rama me partizat prostituta do të mbajë zgjedhje pa opozitën/Si çdo të enjte, prej 18 shkurtit 2017, kur opozita u vendos në çadrën para kryeministrisë, deputetët e grupit parlamentar mbajnë fjalën para mbështetësve të tyre. Deputeti Edmond Spaho tha se Rama, “si Ramiz Alia, me partizat e tij të gatshme për të bërë prostitutën politike” po përpiqet t’i trembë me alternativën që do të zhvillohen zgjedhje pa opozitën. Spaho tha se prova është Kavaja dhe le ta provojë se do shohë si do i rrëshqas toka nën këmbë. “Zgjedhje pa opozitën në Shqipëri ka tentuar të mbajë vetëm Ramiz Alia, ai u përpoq me zuskat e Partisë së Punës, me Frontin Demokratik, Lidhjen e Gruas, Bashkimin e Rinisë së Punës së Shqipërie dhe me ca bishta të tjera të krijonte gjoja zgjedhje pluraliste. Edhe sot Rama nën shembullin e Ramiz Alisë po përpiqet me disa partiza që janë vetë ofruar për të bërë prostitutën politike të na kërcënojë se do të mbajë zgjedhje pa PD-në. Do të mbajë zgjedhje pa opozitën. Po i themi Edi Ramës dhe partizave të tij të gatshme për të bërë prostitutën politike le ta provojnë të mbajnë zgjedhje pa opozitën e PD-në. E kanë mundësinë në Kavajë. Ta provojnë dhe do të shohin si do i rrëshqasë toka nën këmbë. Nuk ka më në Shqipëri që për hir të stabilitetit të sakrifikohet demokracia. Sakrifikimi i demokracisë çoi në rrënimin e saj por dhe të vetë stabilitetit. Prandaj zgjedhjet e lira, qeveria teknike dhe standardet do të sigurojnë stabilitet dhe një të ardhme demokratike për Shqipërinë. Për Spahon nuk ka dialog pa qeveri teknike dhe shtyrjen e datës së zgjedhjeve. “Në kushtet aktuale politike ku çdo ditë po lëvizim drejt qeverisë teknike Edi Rama me njerëzit e tij vazhdon të na bëjë thirrje për dialog e negociata por pa qeveri teknike e pa shtyrë datën e zgjedhjeve. Atëherë për çfarë të negociojmë apo të dialogojmë. Përpiqen të na trembin me alternativën që do të zhvillojmë zgjedhje pa opozitën. Na bëjnë thirrje të braktisemi çadrën e t’ju braktisim ju, e të kthehemi në parlament a thua se nuk ishim ne që ishim 4 vjet në parlament”, tha Spaho.