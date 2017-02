Berisha, thirrje shqiptarëve të rajonit t’i bashkohen kauzës së votës së lirë

Ish- kryeministri nga çadra e protestës: “Thirrja ime për emigracionin dhe diasporën është të marrin të gjitha masat që të organizojnë protesta pranë selive të qeverive ku janë, pranë Ambasadave të Shqipërisë, kundër regjimit të banditokracisë. Kjo është rruga e solidarizimit në mënyrë që për Shqipërinë të votojnë të gjithë shqiptarët”

Ish-kryeministri Sali Berisha vizitoi edhe mbrëmjen e djeshme çadrën e protestës. Mbërritja e tij në çadër rreth orës 19:00 ekzaltoi të gjithë protestuesit që njëherazi brohorisnin në kor: Berisha, Berisha! Ish-kryeministri apeloi për përshkallëzim të protestës edhe jashtë Shqipërisë.“Thirrja ime për emigracionin dhe diasporën është të marrin të gjitha masat që të organizojnë protesta pranë selive të qeverive ku janë, pranë Ambasadave të Shqipërisë, kundër regjimit të banditokracisë. Kjo është rruga e solidarizimit në mënyrë që për Shqipërinë të votojnë të gjithë shqiptarët. Ky është revolucion paqësor. Zgjedhje të qershorit me Edi Ramën s’mund të ketë. Përveç vitit 1991 nuk ka pasur kurrë protestë 4 muaj para zgjedhjeve. Kjo protestë është kambana më e fuqishme e alarmit. 4 muaj para zgjedhjeve nuk proteston asnjë forcë nëse nuk e konsideron jetike. Ishin gjysmë milioni shqiptar që erdhën me mision dje. Të gjithë ata që analizojnë këtë protestë të mos e harrojnë këtë. Në 1991 me kultin e Enver Hoxhës nuk kishte zgjedhje dhe tani me kultin e krimit nuk ka zgjedhje. Nëse Rama nuk pranon PD do t’ia imponojë me një këmbë. Mosbindja civile ka 52 forma demokratike të saj. Kjo është vetëm njëra”, tha Berisha. Por ish kryeministri Berisha ishte aktiv gjatë gjithë kohës është në facebook, ku përmes postimeve bënte thirrje për bashkim të shqiptarëve deri në largimin e Ramës dhe qeverisë. “Protesta pa ndalim e opozitës ka hyrë në ditën e 2 të saj. Reagime të shumta kanë ardhur nga të gjitha anët, vetëm PS ende nuk ka folur për të. Me një mesazh në faqen e tij në faqen e tij në Facebook, ish-kryeministri Sali Berisha ka etiketuar edhe qeverinë Rama.“Ky është shteti dordolecave!”, shkruan Berisha duke e ilustruar edhe me disa foto nga protesta e nisur dje.