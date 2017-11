Bie alibia e Tahirit, sistemi TIMS provon se ai udhëtoi në Gjermani dy javë pasi i ati ishte kthyer në Shqipëri

Pyetja e Ditës: A doli Tahiri jashtë vendit për të fshehur provat që e akuzojnë për trafik ndërkombëtar narkotikësh?

Udhëtimi i befasishëm që ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri bëri drejt Gjermanisë pak ditë më parë vijon të mbetet i mistershëm, pavarësisht se mediat pranë qeverisë nxituan që të deklaronin se ai doli jashtë vendit, sepse duhet të vizitonte babanë e sëmurë. Këtë hipotezë të hedhur nga mediat e kapura nga qeveria e cilësoi si mashtrim ish-kryeministri Berisha në Facebook duke thënë se babai i Saimir Tahirit gjendje në Shqipëria gjatë kohës që i biri udhëtoi drejt Gjermanisë. Ditën e djeshme Lapsi.al ka hedhur dritë mbi kaosin e krijuar mbi këtë ngjarje duke siguruar të dhënat nga sistemi TIMS, që tregojnë se pretendimi për vizitën e babait të sëmurë është edhe zyrtarisht një gënjeshtër. Nga të dhënat në sistem rezulton se Bashkim Tahiri, doli jashtë Shqipërisë në fund të muajit tetor, në datën 29 dhe u kthye në fillim të nëntorit, në datën 3. Ndërkohë, udhëtimi tre-ditor i Saimir Tahirit është bërë dy javë më pas, në një periudhë kohe që nuk ka asnjë lidhje me ndërhyrjen kirurgjikale të babait të tij. Një tjetër detaj dyshues nga udhëtimi është se në rrugën drejt Gjermanisë, Tahiri shoqërohej me një ish-vartës të tij në Ministrinë e Brendshme. Udhëtimi erdhi pas deklaratave të Edi Ramës dhe Ditmir Bushatit se Tahiri nuk mund të udhëtojë jashtë vendit, sepse parlamenti ka votuar për bllokimin e lëvizjes së tij jashtë vendit. Me arrestimin e Orest Sotës, me shtimin e presionit ndërkombëtar ndaj qeverisë për arrestime të bujshme dhe me retorikën e re që po përdor Edi Rama, Saimir Tahiri ka arsye të jetë i shqetësuar për fatin e tij, pasi tashmë e kanë përzënë nga të gjitha funksionet në parti dhe çdo ditë e më shumë po i japin formën e një “peshku të madh”, gati për ta tiganisur. “Arratisjen” tre ditore të Tahirit në Gjermani e ka komentuar ditën e djeshme në deklaratën për shtyp nga selia blu edhe Enkelejd Alibeaj. Pasi paraqiti provat që tregojnë se 863 mijë eurot në makinë e Orest Sotës i përkasin ish-ministrit të Brendshëm, ai shtoi se ka dyshime të forta që udhëtimi i mistershëm në Gjermani mund të ketë patur për qëllim fshehjen e provave që e akuzojnë për trafik ndërkombëtar narkotikësh. “Faktet e publikuara në media, provojnë se versioni i hedhur prej Tahirit, se po i qëndronte afër të atit për arsye shëndetësore, nuk qëndron. Babai i Saimir Tahirit, ka hyrë dhe ka dalë nga Shqipëria, përpara largimit të Saimir Tahirit në Gjermani. Partia Demokratike është e bindur se edhe nisja e hetimit nga Prokuroria e Krimeve të Rënda për pasurinë e shoferit të Saimir Tahirit do të zbulojë fshehjen e pasurisë së ministrit të Edi Ramës të vënë nga trafiku ndërkombëtar i drogës”, deklaroi deputeti i PD.

Alibeaj: Edi Rama do t’i garantojë lirinë ushtarëve të tij duke kapur Prokurorinë/ Deputeti demokrat Enkelejd Alibeaj theksoi më tej se të gjitha përpjekjet e Tahirit për zhdukjen e provave, favorizohen nga mbrojtja që po i bën kryeministri Edi Rama, i cili përveç ministrit të Brendshëm ka vendosur të shpëtojë nga gracka e drejtësië edhe kryebashkiakun e Durrësit, Vangjush Dako. “Partia Demokratike vëren me shqetësim se kryeministri Edi Rama po bën gjithçka për të mbrojtur ushtarët e tij, të lidhur me krimin dhe drogën. Publikimi në media i pohimit të Ramës, para deputetëve socialistë, se gjetja e patentave në makinën e Sotës nuk është një fakt për të cilin Saimir Tahiri duhet të shqetësohet, është mesazh për pengimin e drejtësisë. Edi Rama po e pengon drejtësinë edhe me rastin e Vangjush Dakos, i cili është regjistruar gjatë zgjedhjeve, duke u premtuar tendera kriminelëve më të rrezikshëm të Durrësit në këmbim të blerjes së votave”, nënvizoi Alibeaj. Sipas deputeti demokrat, kreu i qeverisë ka vendosur të heshtë për dosjen e Tahirit dhe Dakos, sepse ka nevojë për kohë që të kap përfundimisht sistemin e drejtësisë nëpërmjet emërimit të një kryeprokuori që do të bëhet vegël e tij. Aliebaj theksoi se vetëm largimi i Edi Ramës nga pushteti garanton lirinë e organit të akzuës dhe gjyqësorit. “Heshtja e kryeministrit të vendit, për përfshirje në krimin e rëndë të trafikut ndërkombëtar të narkotikëve dhe blerjes së votës në shkëmbim të tenderave të dy bashkëpunëtorëve të tij, Tahiri dhe Dako, ka një qëllim: të fitojë sa më shumë kohë derisa ta kapë plotësisht Prokurorinë. Edi Rama po u jep atyre mbrojtje politike nga drejtësia, sepse, gjithçka dhe të gjithë, lidhen me Edi Ramën. Marrja nën kontroll e prokurorisë dhe sistemit të drejtësisë, i bën Saimir Tahirin dhe Vangjush Dakon të paprekshëm dhe atëherë nuk do të ketë asnjë peshk të madh në rrjetën e drejtësisë. Me Edi Ramën lidhet krimi nëpërmjet Saimir Tahirit, Qazim Sejdinit, Vangjush Dakos, Agron Xhafajt. Drejtësia do të jetë e pafuqishme ndaj tyre derisa në krye të qeverisë të jetë Edi Rama. Vetëm me largimin e Edi Ramës do të ketë garanci për luftën kundër krimit të organizuar”, theksoi Alibeaj.