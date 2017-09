Bie propaganda e Edvinit, Zv.ministrja Voda: 50 milionë euro pasuri janë vënë nga kanabisi  

Pasi i lau hesapet me të vetët duke kënaqur klasën “rilindase” të PS dhe duke lënë në hije shumë prej figurave të vjetra, Edi Rama mblodhi ditën e djeshme Task Forcën Antikanbis në kryeministri për të gënjyer edhe njëherë shqiptarët me idenë se do të luftohet kjo e keqe që vetë kryeministri i bëri peshqesh shoqërisë. Baroni i drogës foli gjerë e gjatë për konfiskime pasurish ndaj bandave të kanabisit dhe krimit të organizuar, duke mos pranuar për as edhe një moment të vetëm mbështetjen që këta të fundit i dhanë në zgjedhjet e fundit parlamentare. Me urdhërat e djeshëm Rama tregoi se do të jetë selektiv e do të ngrejë ura të reja bashkëpunimi me narkotrafikantët e rradhës, duke bërë kurban të shkuarën e tij kriminale. Por recitimin e tij të gjatë e ndërpreu Zv/ministrja e Punëve të Brendshme e zgjedhur prej tij. Rovena Voda, që është njëkohësisht edhe drejtuese e Task Forcës Antikanabis në raportimin para Ramës dhe grupit të punës për operacionin anti-kanabis në vend, pranoi atë që kryeministri e kishte mohuar në çdo dalje publike gjatë 2016-ës, shtimin e aktiviteti kriminal në vend dhe rritjen e kompetencave të narkotrafikantëve në qeverisjen e vendit. Teksa konfirmoi se vëmendja e Task Forcës është përqëndruar në ndjekjen e parave të pista me burim kriminal, në fushën e narkotikëve, Voda theksoi se nga referimet e hetimeve pasurore të kryera nga strukturat policore të Hetimit të Aseteve Kriminale janë gjetur dhe identifikuar rreth 50 milion euro fitime, të konvertuar në automjete, vila, apartamente dhe të tjera pasuri të paluajtshme. Banditët e urdhëruar nga Surreli zyrtar kanë sjellë në shqipëri miliona euro para të pista, pavarësisht se në raportimin e Vodës nuk merren për bazë paratë në valutë që u hodhën me urdhër qeveritar në pazarin që PS-ja bëri me zgjedhjet e 25 qershorit, duke shkaktuar dhe rënien në pikiatë të monedhës europiane. Teksa Edvini para disa muajsh synonte që nëpërmjet propgandës qeveritare t’i hidhte hi syve shqiptarëve për gjendjen ku kishte përfunduar shteti, shifrat e zv.ministres së tij tregojnë krejtësisht të kundërtën. “55 grupe kriminale janë goditur dhe mbi 180 persona janë proceduar në harkun kohor të 8 mujave. Drejtoria e Tatimeve ka referuar mbi 180 raste të dyshimta në Policinë e Shtetit dhe Prokurori që konsistojnë në pasuri të pajustifikuara dhe transaksione pa logjikë ekonomike e ligjore. Për 30 raste janë nxjerrë urdhra bllokimi të llogarive/transaksioneve në vlerë totale rreth 3.7 mln euro”, tha Voda gjatë fjalës së saj duke shpërbërë në mënyrë të frikshme të gjithë realitetin e stisur që kishte ndërtuar Edi Rama. Pavarësisht se shifrat e publikuara prej saj janë përpiluar që të mos jenë e keqja më e madhe për Ramën, ato faktojnë në një farë mënyre kasaphanën që prodhuan trafikantët shqiptarë në Europë me tonelatat e kanabisit dhe vërteton shndërrimin e Shqipërisë në hambar droge, ashtu siç shprehet vazhdimisht edhe CIA amerikane. Sipas saj janë kryer gjithashtu verifikime për mbi 1070 persona dhe janë informuar institucionet ligjzbatuese në përgjigje të 129 kërkesave të tyre, në funksion të investigimeve policore apo procedimeve penale. “Në kuadër të kësaj po analizohen 175 raportime për aktivitet të dyshimtë. Gjatë verifikimit në terren, inspektorët tatimorë marrin informacion për investime të konsiderueshme, rritje të kapitalit si dhe lidhjet e tyre me persona të implikuar në fushën e kultivimit apo trafikimit të kanabisit. Drejtoria e Doganave ka identifikuar subjektet që aktualisht importojnë fara dhe po modelon profilet e riskut në fazën e parë për rritjen e nivelit te riskut, dhe më pas në fazën e dytë për të ripërshtatur të dhënat e marra nga instancat e tjera. Nga Prokuroria janë regjistruar 19 procedime për trafikim të narkotikëve, të referuara nga Policia e Shtetit me 21 të pandehur dhe 17 raste janë dërguar për gjykim. Forcat e Armatosura po zhvillojnë projektin për përmirësimin e kapaciteteve të vëzhgimit ajror si dhe janë realizuar patrullime nga anijet e rojes bregdetare. Rezultat ishte kapja e një skafi me 1.3 ton drogë pak javë më parë në tentativë për t’u trafikuar drejt Italisë,” nënvizoi zv.ministrja Voda. Ndërkohë të gjitha rezultatet konkrete të policisë së shtetit në kuadër të luftës antikanabis vijnë pas rigorozitetit dhe seriozitetit në detyrë që shfaqi ministri i Brendshëm teknik, Dritan Demiraj. Edhe pse nuk arriti të ndalte në 100 përqind impaktin e parave të pista të drogës dhe influencën e grupeve kriminale në procesin zgjedhor Demiraj u largua me një bilanc pozitiv pasi në bashkëpunim me agjencitë ligjzbatuese ndërkombëtare u investua në një betejë të ashpër me krimin dhe drogën.

Bilanci i policisë: Gjatë 2017 janë sekuestruar 62 ton drogë/Shifra që tradhëtojnë Edi Ramën dhe e nxjerrin cullak përpara shqiptarëve janë edhe ato që publikohen nga policia vendase. Teksa Guradia di Finanza italiane dhe policia greke raportojnë çdo fundmuaj për tonelata kanabis të kapura në det dhe kufirin e gjelbër, policia jonë raportoi dje se gjatë 8 muajve të 2017-ës janë kapur dhe sekuestruar nga 62.2 ton Kanabis/Marijuanë brenda territorit të vendit. Shifra është 20 herë më e lartë se e njëjta periudhë e vitit 2016, ndërsa raportimi është shqetësues kur merr në konsideratë faktin se janë goditur edhe 55 grupe kriminale. “Nga analiza e situatës për këtë periudhë rezulton se, qarqet me risk më të lartë, të cilat përbëjnë edhe përqindjen më të madhe të numrit të bimëve narkotike të identifikuara janë: Shkodra me 22% Durrësi me 19 % Vlora me 14 % Lezha 10 % Fieri me 7 %. Janë evidentuar 1029 raste të tra¡kimit dhe shpërndarjes së Kanabis/ Marijuanës dhe nënprodukteve të tij nga të cilat 124 vepra penale janë “Trafikim i narkotikëve”. Janë proceduar 1387 autorë nga të cilët 761, janë arrestuar/ndaluar. Janë goditur 55 grupe kriminale, me 283 autorë, nga të cilët 204, të arrestuar/ndaluar “, thuhet në raportin e policisë. Shifrat që Edvini deri para pak muajsh tentonte ti fshihte nga syri i publikut tregojnë se Shqipëria nën drejtimin e tij është kthyer në një territor të pasigurt për vetë popullatën e saj, teksa i duhet të vuajë pushtetin e pamasë që ka grumbulluar krimi në duart e veta. Sheti edvinist është dorëzuar përballë lidhjeve që vetë kryebaroni ka me bandat dhe narkotrafikantët.

Kakavijë, gjenden dy çanta me kanabis/ Policia Kufitare e Kakavijës, duke patrulluar shtratin e lumit Drino, ka pikasur ditën e djeshme dy persona, të cilët ishin duke tentuar të kalonin kufirin e gjelbër në Kakavijë me dy çanta dore të mbushura me kanabis. Në vendin e quajtur Shelgu, ku i ka pikasur policia i ka bërë thirrje të ndalojnë, por dy burrat kanë vrapuar me çantat në dorë për t’u shmangur. Sipas policisë kur rrezikuan të kapeshin, ata u detyruan t’i flakin çantat dhe të fshiheshin në terrenin e thyer malor, mes pishave. Policia Kufitare i ka kontrolluar çantat dhe ka gjetur aty kanabis të paketuar si cilindër për t’u mbajtur lehtë gjatë transportimit dhe që peshonin në total 16 kg. Policia Kufitare në bashkëpunim me Sektorin për Hetimin e Narkotikëve në D.V.P.Gjirokastër po punojnë për identifikimin dhe kapjen e këtyre personave.