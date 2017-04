Bilanci i frikshëm/Në 3 muajt e parë të 2017 janë sekuestruar 28 ton kanabis vetëm nga Policia e Shtetit  

Policia e Shtetit, e cila gjatë dy viteve të fundit është përdorur intensivisht nga dyshja e kanabisit Rama-Tahiri për t’i shërbyer bandave të krimit dhe narkotrafikut, ditën e djeshme me urdhër të po kreut të kapo-bandës në pushtet për të bërë figurë të mirë në publik ka nxjerrë në shërbim të qytetarëve një numër telefoni, për të cilin u kërkon ta përdorin për të denoncuar rastet e kultivimit të kanabisit kundrejt shpërblimit monetar. Në një shfaqje televizive alla-Rama, nëndrejtori i Përgjithshëm i Policisë Altin Qato mori përsipër të propagandonte gjoja arritje të uniformave blu, por është përhumbur midis rreshtave që i janë diktuar nga këshilltarët e kryeministrit pasi bilanci tregoi që ritmi i trafikimit të kanabisit është fuqizuar ndjeshëm në tre muajt e parë të 2017-ës. Sipas Qatos, në periudhën Janar-Prill 2017 janë sekuestruar gjithsej 28 ton kanabis, 1 kg kokainë dhe 12 kg heroinë, ndërsa janë arrestuar 379 persona dhe janë referuar materialet në prokurori për 243 persona të tjerë. Vlen të theksojmë se rastet e kapjes së drogës dhe shifrat që Qato listonte si të regjistruara nga policia e shtetit, nuk shkojnë aspak në favor të qeverisë shqiptare, sepse ato nuk përfshijnë qindra tonelata që janë sekuestruar nga policia italiane apo ajo greke. Sipas raporteve të publikuara së fundmi, që nxjerrin zbuluar gënjeshtrën që Qato u mundua tu shiste shqiptarëve, nga janari në mars vetëm në portin e Ankonas në Itali janë kapur plot 12 tonë drogë e po kështu rreth 23 tonë janë sekuestuar nga njësitë antidrogë të Greqisë. Për t’i rifreskuar memorjen nëndrejtorit të policisë dhe shefit të tij që jep urdhëra për të mashtruar shqiptarët me shifra të dubluara, kujtojmë se në harkun kohor të dy ditëve u desh që katër polici të vendeve anëtare të BE-së të ndalin dy skafe shqiptare të mbushura me plot 3.5 tonë drogë ndërsa në diku pranë zemrës së Shqipërisë u zbulua një laborator i mirëfilltë droge ku ishin kultivuar 2 mijë bimë hashash. Në tetorin e 2016-ës, ish-ministri i Brendshëm Saimir Tahiri, deklaronte dhe krenohej me faktin se sipas tij ishin asgjësuar deri atëherë 99.8 për qind e bimëve të kanabisit të kultivuar në Shqipëri, por teksa bashkëpunëtori kryesor i Ramës në kanabzimin e vendit u shkarkua, droga nuk është ndalur ende dhe tonelatat që vazhdojnë e kalojnë 0.2 përqindëshin që i kishte mbetur qeverisë për të shkatërruar.

Kronika:Greqi, një shqiptar dhe një grua greke kapen me heroinë/ Policia greke gjatë ditës së djeshme ka sekuestruar një sasi të konsiderueshme heroine dhe ka arrestuar dy persona. Mediat greke bëjnë me dije se ngarkesa prej 3 kg heroinë u kap në Igumenicë, teksa transportohej me makinë. Në prangat e autoriteteve fqinje kanë rënë një 32-vjeçar shqiptar dhe një 37-vjeçare greke, të cilët mendohet se heroinën e ndarë në 6 pako të ndryshme, të fshehur në kofanon e makinës e kishin marrë prej Shqipërisë.

Bulqizë, sekuestrohen 10 kg kanabis/ Policia e Dibrës ka sekuestruar ditën e djeshme 10 pako me kanabis, të fshehura në një çantë krahu në shtëpinë e Engjëllush Tolës. Në operacionin policor të zhvilluar në fshatin Viçisht të Bulqizës policia ka gjetur në total 10 kilogramë kanabis, ndërsa 44-vjeçari Tola ka përfunduar në pranga.

Itali, shkatërrohet banda e shqiptarëve që trafikonte drogë/ Në një operacioni të policisë së Udines janë arrestuar katër shqiptarë, të akuzuar për posedim dhe shpërndarje droge. Uniformat blu kanë mësyrë në një apartament që përdorej si depo droge, ku u gjetën 36 kg marijuanë, 42 gram kokainë, dy mitraloz “Skorpion 765”, prodhim çekosllovak dhe mjete të nevojshme për paketimin e drogës. Përveç armëve dhe drogës me vlerë 300 mijë euro, policia ka sekuestruar edhe 22 mijë euro.

Policia e Tiranës sekuestron 36 kg kanabis/ Policia e Tiranës ka shpallur në kërkim Alban e Lulzim Hoxhën, babë e bir nga fshati Shëngjergj i Tiranës, të cilët po ndiqeshin nga blutë e kryeqytetit, pasi janë pikasur duke transportuar drogë. Sipas policisë ata kanë hedhur thasët me drogë dhe kanë ikur, ndërsa brenda thasëve janë gjetur 36 kg drogë.

Vlorë, sekuestrohen 380 kg kanabis/ Policia Kufitare e Vlorës ditën e djeshme ka sekuestruar rreth 380 kg kanabis, ndërkohë që trafikantët janë ende në kërkim. Droga, që sipas policisë do të trafikohej nga deti është gjetur e fshehur rreth 20 metra larg bregut të detit në Akërrni të Vlorës. Sipas policisë në vijim të këtij operacioni u kap dhe u sekuestrua gjithashtu edhe një skaf me një motor “Mercury 200hp, i fshehur në anë të lumit Vjosë, në Novoselë të Vlorës. Droga e sekuestruar ishte e ndarë në 19 pako, ndërsa pakot me lëndë narkotike u gjetën të fshehura në shkurre rreth 20 m nga bregu i detit. Sipas njoftimit të policisë për të ndalur transportimin e drogës dhe për të gjetur mjetin lundrues u bashkëpunua me Guardia di Finanzia-n italiane.