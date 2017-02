Biznesi kundër amnistisë fiskale, godet rëndë biznesin e rregullt

“Konfindustria” i kërkon qeverisë të ulë taksat dhe tatimet përkrah faljes që do të aplikojë. Nevoja për falje të herëpashershme fiskale, sipas saj, tregon se sipërmarrjet dhe individët nuk kanë qenë në gjendje ndër vite të paguajnë taksat.

Krahas faljeve te pjesshme që do te aplikoje qeveria, Konfindustria kërkon te ulet barra e taksave dhe detyrimeve. Bashkë me Dhomën Amerikane të Tregtisë, edhe Konfindustria ka kundërshtuar faljet fiskale, me argumentin se krijojnë një precedent jo të mirë për sipërmarrjet. Një njoftimi për shtyp të shpërndarë këtë fundjavë, Konfindustria thekson se “faljet e përsëritura fiskale nuk mund të prodhojnë përfitime të qëndrueshme për bizneset dhe ekonominë kombëtare, nëse nuk do të shoqërohen edhe me përmirësim rrënjësor të politikave, me kahje drejt uljes së barrës së detyrimeve në tatime dhe taksa”. Sipas Konfundustrisë, vetëm nga vendimi i fundit i qeverisë janë mbi 90 miliardë lekë detyrime fiskale nga bizneset dhe qytetarët, që arrijnë në mbi 8% të PPB të vendit. Gjithashtu, të dhënat zyrtare tregojnë se numri i bizneseve për aktivitet në disa vite të njëpasnjëshme, duke kaluar në status pasiv në regjistrin e tatimeve, ka arritur në mbi 90 mijë, duke përbërë mbi 50% të të gjithë numrit të përgjithshëm të bizneseve të regjistruara në shkallë vendi. Nisur nga kjo, arsyeja kryesore pse krijohen stoqe të mëdha detyrimesh herë pas here, është pamundësia objektive për ti paguar këto detyrime.“Ekonomia shqiptare vazhdon të ndjejë thellë pasojat e krizës globale dhe procesi në vazhdim i ristrukturimit të saj, duhet të shoqërohet me politika me kah drejt zbutjes së barrës fiskale”, vëren Konfindustria. Në të kundërt sipas saj, përsëritja e faljeve fiskale pa ulje taksash, godet konkurrencën me pasoja të rënda për pjesën e biznesit të rregullt.