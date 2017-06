Bllokoi sheshin vetëm për PS-në, Zv.kryeministrja kërkon hetim për Dritan Lelin

Zëvendëskryeministrja teknike Ledina Mandija i kërkon prokurorisë nisjen e veprimeve hetimore ndaj kryebashkiakut të Vlorës, Dritan Leli me argumentin se ai ka shpërdoruar detyrën dhe penguar subjektet politike në këtë fushatë zgjedhore të përdorin sheshin para Pallatit të Sportit “Flamurtari” në Vlorë, pasi ia ka dhënë lejen vetëm një subjekti. Në rastin konkret, Partisë Socialiste. Zv.Kryeministrja, në cilësinë e drejtuesit të Task-Forcës “Për monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017”, në përfundim të verifikimit të shqetësimeve të bëra publike nga një grup i këshilltarëve bashkiakë të subjektit politik Lëvizja Socialiste për Integrim, lidhur me mosmiratimin nga ana Kryetarit të bashkisë Vlorë të kërkesës së këtij subjekti për përdorimin e sheshit para pallatit të sportit “Flamurtari” Vlorë me argumentin se ky shesh i është dhënë në përdorim një subjekti tjetër politik për periudhën dy mujore nga data 01.5.2017 – 30.6.2017, ka referuar rastin në organin e prokurorisë për kryerjen e veprimeve të nevojshme hetimore, me qëllim ushtrimin e funksionit kushtetues të ndjekjes penale ndaj z. Dritan Leli me detyrë Kryetar i bashkisë Vlorë.Nga vlerësimi i rastit nga ana e Zëvendëskryeministrit, rezulton se ekziston dyshimi i arsyeshëm se z. Leli, me veprimet dhe mosveprimet e tij për dhënien e lejes dy mujore një subjekti politik të caktuar për të përdorur sheshe apo vendkalime publike, në kundërshtim me ligjin nr.8773, datë 23.4.2001 “Për tubimet” dhe ligjin nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ka konsumuar elementët e veprës penale “Shpërdorimi i detyrës”dhe“Pengimi i subjekteve zgjedhore” të parashikuara përkatësisht nga neni 248 dhe neni 325 të Kodit Penal.

Incidentet e fushatës, Zv.Kryeministrja teknike mbledh me urgjencë, Task Force-n/Incidentet e shtuara të fushatës elektorale dhe ankesat nga subjektet politike pranë Zv.kryeministres Ledina Mandija, e kanë nxitur këtë fundit të thërrasë me urgjencë një takim të grupit Task Force në orën 15:00. Burimet zyrtare bëjnë të ditur se Zv. Kryeministrja Znj. Ledina Mandija si kryesuese e Task Forcës, do të zhvillojë mbledhjen e tretë të Task Forcës për marrjen e masave dhe monitorimin e veprimtarisë, sjelljes apo përdorimit të burimeve njerëzore, financiare dhe logjistike të administratës shtetërore, gjatë procesit zgjedhor për zgjedhjet në Kuvendin e Shqipërisë për vitin 2017. Kjo mbledhje bëhet pas shqetësimeve të ngritura nga subjektet politike pranë Zv. Kryeministrit. Rendi i ditës do të jetë si më poshtë: 1. Informacion lidhur me rastet e dhunës gjatë fushatës zgjedhore dhe aktivizimin e elementëve kriminalë për të mbështetur subjekte politikë; 2. Raportim i posaçëm, të informacionit për kanosje të drejtuesit të subjektit politik LSI, Dega Berat, Z. Krenar Shehu si dhe për rastet e dhunës në Pukë, Fushë-Krujë, Lezhë dhe Fushë- Arrëz; 3. Informacion për shitblerje të votës shoqëruar me rastet e identifikuara deri më sot; 4. Informacion për planin e masave të hartuar për trajtimin e incidenteve gjatë fushatës zgjedhore apo ditën e zgjedhjeve; 5. Informacion lidhur me implikimin e punonjësve të Policisë së Shtetit në mbështetje të subjekteve zgjedhore dhe bashkëpunimi me elementë kriminalë, si dhe masat e marra (nëse ka).