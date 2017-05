“Breitbart News”: Platforma euro-amerikane frenon aleatin shqiptar të George Soros

“Breitbart News”, që hyn në listën e portaleve më të klikuara nga publiku në SHBA, ka publikuar së fundmi një artikull mbi zhvillimet politike në Shqipëri, duke vlerësuar maksimalisht ndërhyrjen amerikane në negociatat për zgjidhjen e krizës së prodhuar nga arroganca e Edi Ramës. Media në fjalë është themeluar nga Stephan Bannon, i cili është këshilltari më i besuar i Presidentit Trump dhe në këtë shkrim të radhës për gjendjen pas firmosjes së marrëveshjes për zgjidhjen e krizës politike, e vendos theksin tek lidhja e Edi Ramës me miliarderin George Soros dhe ndikimin e këtij të fundit në politikat e hartuara prej kryeministrit. Gjithashtu artikulli rikthen edhe njëherë në vëmendje kritikat e ashpra që Rama bëri nga CNN kundër zgjedhjes së Donald Trump si president i SHBA-ve. Në artikull i thuren elozhe qëndresë së opozitës, kauzat e së cilës u kthyen në shqetësime reale edhe për ndërkombëtarët, ku zyrtari i lartë amerikan për të parën herë pranoi se denoncimet e opozitës për kanabisin e kanë shndërruar zgjerimin e fenomenit në një problematike që tashmë njihet dhe i kushtohet vëmendje nga institucionet e BE-së.

Shkrimi i plotë: Kryeministri socialist shqiptar Edi Rama, një aleat i George Soros dhe një kritik i Presidentit Trump mori një nxitje të rëndësishme politike të enjten pasi diplomatët amerikanë ndihmuan në përfundimin e një bojkoti opozitar të zgjedhjeve të ardhshme duke paralajmëruar se SHBA do të pranonin rezultatet e zgjedhjeve edhe nëse asnjë parti tjetër nuk do merrte pjesë. Hoyt Brian Yee, Zëvendës Ndihmës Sekretari për Çështjet Evropiane dhe Euroaziatike, u takua me Ramën dhe liderin e opozitës këtë javë dhe u bëri thirrje partive të opozitës që t’i japin fund bojkotit të tyre për zgjedhjet 18 qershorit, të cilat kërcënuan të hedhin vendin dhe qeverinë e Ramës në trazira. “Fokusi kryesor i mesazhit tim është se zgjedhjet duhet të jenë përfshirëse; Ato duhet të përfshijnë sa më shumë parti të jetë e mundur”, u tha ai gazetarëve të hënën. Zyrtarët e Departamentit të Shtetit, duke përfshirë Yee dhe ambasadorin e SHBA Donald Lu, thanë se do t’i njohin rezultatet e zgjedhjeve edhe në qoftë se partitë e opozitës refuzojnë të marrin pjesë, një qëndrim që i trembi politikanët e opozitës. “Zgjedhjet janë gjithmonë më të mira kur ka pjesëmarrje sa më të gjerë të partive politike; Megjithatë, partitë kanë të drejtë të mos marrin pjesë nëse zgjedhin”, tha një zëdhënëse e Departamentit të Shtetit për “Breitbart News”. “Nëse zgjedhjet konsiderohen të besueshme nga Komisioni Zgjedhor, vëzhguesit vendas, OSBE dhe vëzhguesit e tjerë ndërkombëtarë, atëherë SHBA do të pranojnë rezultatet, edhe nëse disa parti vendosin të mos marrin pjesë”. Partia Demokratike e opozitës bojkotoi parlamentin në shkurt lidhur me akuzat për korrupsion dhe shqetësimet rreth reformës gjyqësore të Shqipërisë, të cilat kundërshtarët kishin thënë se do të çonin në më shumë korrupsion dhe manipulim të gjyqësorit. Ata gjithashtu kishin frikë se votat në zgjedhje nuk do të numëroheshin në mënyrë të drejtë. Tomor Alizoti, një politikan i Partisë Demokratike, shprehu tronditjen e tij ndaj qëndrimit të SHBA, duke thënë në një televizionin shqiptar të hënën: “Vendi më demokratik nuk mund të thotë të bëhen zgjedhje pa opozitën. “Kjo do të çojë në një krizë”. Ndërmjetësimi i SHBA, të cilin Bashkimi Evropian gjithashtu e mbështeti, funksionoi. Rama dhe udhëheqësi i Partisë Demokratike Lulzim Basha u thanë gazetarëve të enjten se kishin arritur një marrëveshje, duke përfshirë një dakordësi që zyrtarët e lartë të opozitës do të mbikëqyrnin zgjedhjet. Marrëveshja stabilizon vendin për momentin, si dhe mbajtjen e Ramën në pushtet. “Bravo për popullin shqiptar për durimin e tyre dhe besimin e tyre në forcën e demokracisë shqiptare”, tha ambasadori Lu në faqen e Facebook-ut të Ambasadës. “Bravo për Edi Ramën dhe Lulzim Bashën për udhëheqjen e tyre personale dhe guximin në formimin e kësaj marrëveshjeje”. “Bravo për kolegët në Bashkimin Evropian, OSBE dhe Uashington për mbështetjen e tyre të palëkundur për Shqipërinë. Ne presim me padurim zgjedhje me pjesëmarrjen e të gjitha partive politike shqiptare”, shtoi ai. Ndërhyrja e SHBA-së ka stabilizuar dukshëm qeverinë e një udhëheqësi socialist, i cili është edhe kritik i Presidentit Trump dhe pjesë e grupit të miliarderit të krahut të majtë George Soros. Në një intervistë të prillit 2016 me CNN, Rama e quajti Trump “me të vërtetë të frikshëm dhe duke minuar atë që Amerika është në sytë tanë”. Kur u pyet se çfarë do të ndodhte nëse Trump do fitonte zgjedhjet, Rama tha: “Na ruaj zot! Unë mendoj se kjo do të dëmtonte shumë Amerikën dhe do të dëmtonte shumë botën demokratike, sepse ai, në fund, do të duhet të bëjë të paktën disa nga gjërat që ai thotë se do të bëjë dhe do të jetë shumë, shumë e dëmshme”. Sa i përket lidhjes së tij me Soros, siç ka raportuar më parë Breitbart News, Rama shërbeu si anëtar i bordit të Fondacionit Soros në Shqipëri dhe Soros financoi një projekt dyvjeçar të dizajnuar për të transformuar politikisht vendin në partneritet me Shkollën e Qeverisë së Kennedy të Harvardit. Rama ishte gjithashtu një mysafir në dasmën e Sorosit në vitin 2013. Ndikimi i Soros në vend ka nxitur gjithashtu shqetësim tek ligjvënësit e SHBA. Senatori Mike Lee (R-UT) dhe një numër senatorësh të tjerë republikanë i shkruan Sekretarit të Shtetit Rex Tillerson në mars, duke shprehur shqetësimin e tyre për “organizatat e mbështetura nga Soros”, të supozuara se mbështeteshin nga paratë e USAID-it, duke kërkuar rezultate të caktuara politike që do t’i japin qeverisë së Ramës “kontroll të plotë mbi pushtetin gjyqësor”. Departamenti i Shtetit shprehu besimin se heqja dorë nga bojkoti i opozitës për zgjedhjet e ardhshme ishte masa e duhur për Shtetet e Bashkuara. “Si një mik dhe Aleanca e NATO-s në Shqipëri, Shtetet e Bashkuara i nxisin me forcë të gjitha partitë që të respektojnë sundimin e ligjit dhe proceset demokratike. Partitë duhet të zgjidhin mosmarrëveshjet dhe të avancojnë reformat përmes dialogut dhe pjesëmarrjes në institucionet kryesore, duke përfshirë parlamentin”, tha zëdhënësi. “Ne duam të shohim një Shqipëri të fortë, të integruar plotësisht në familjen euroatlantike”.