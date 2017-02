Brukseli zbardh korrupsionin e Vllahutinit

E përditshmja më e njohur për zyrtarët e Komisionit Evropian ka denoncuar në numrin e fundjavës, allishverishin e konsumuar në blerjen e një vile në periferi të Tiranës, në llogari të përfaqësisë së Tiranës, për trefishin e çmimit. Jehona e transparencës mediatike s’ka të ndalur, por ambasadorja në Tiranë vijon të heshtë

Bukuria e shprehjes së vjetër popullore “Ku ka zë, s’është pa gjë” lidhet me satisfaksionin që të jep zbulimi i së vërtetës pasi ke ruajtur me bindje idenë se diçka nuk shkon kur propaganda përpiqet të manipulojë të vërtetën. Kjo bukuri u shfaq e pacensuruar ditën e djeshme me zbardhjen e së vërtetës së Vilës 1.6 milionë euro të Korrupsionit, të blerë nga ambasadorja e BE-së në Tiranë Romana Vllahutin. Ndërkohë që për më shumë se një javë “media e kazanit” të Edi Ramës në Tiranë u përpoq të mbulonte me ç’të mundte shifrën stratosferike me të cilën Romana e tij e besuar bleu vilën prej ‘princeshe’ në “Rolling Hills”, mediat e pa kapura të Brukseli e zbardhën aktin korruptiv të një zyrtareje si Vllahutini dhe e paraqitën si devijim nga shteti i së drejtës që BE-ja i kërkon Shqipërisë të ndërtojë. Në një moment kur u duk se u shuan të gjithë zërat, të cilët kërkonin zbulimin e së vërtetës lidhur me çështjen e vilës luksoze, strategjia e kodit të heshtjes së Vllahutin mori goditjen finale dhe çmimi i dyfishuar që u shpenzua u pasqyrua nga mediat europiane për t’i treguar pas publikut shqiptar edhe atij europian mënyrën sesi zyrtarët e shitur si reformist dhe përkrahës të drejtësisë mund të “infektohen” nga korrupsioni në vendet ku shërbejnë. Mungesa e transparencës dhe paqartësitë që Romana u përpoq të kultivonte për të shmangur përballjen direkte me publikun shqiptar, iu kthyen në versionin e kundërt pasi goditja e nokautit i erdhi nga vetë BE-ja dhe organet mediatike të Brukselit, të cilat nuk i dorëzohen asnjë lloj propagande kur bëhet fjalë për akte korruptive.