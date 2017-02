Brukseli: Zgjedhjet e lira, kushti i kushteve për negociatat

Lojrat e Edi Ramës me kritere e “mirëkuptime vetingu” s’kanë më asnjë ndikim në Parlamentin Evropian. Diskutimet e djeshme në seancën plenare të Asamblesë së PE-së kanë formalizuar kushtin e kushteve për Shqipërinë, mbajtjen e zgjedhjeve të lira e të drejta. Shigjetimet ndaj anti-qeverimit të Edi Ramës kanë vijuar me thirrjen për nisjen e dialogut me opozitën, çka nënkupton edhe nevojën për një qeveri të gjithëpranuar që do të çojë vendin në zgjedhjet e reja

Parlamenti Europian gjatë ditës së djeshme ka diskutuar në seancën plenare projekt-rezolutën për Shqipërinë, të paraqitur nga eurodeputeti Knut Fleckenstein. Eurodeputetët kanë diskutuar kështu rreth 45 pikave në përmbajtjen e projektrezolutës, ku më thelbësoret që kushtëzojnë propozimin e një date për hapjen e negociatave të anëtarësimit mbeten zbatimi praktik i Reformës në Drejtësi dhe mbajtja e zgjedhjeve të lira dhe të ndershme më 18 qershor. Praktikisht dy kërkesat kryesore të parashtruara edhe nga Partia Demokratike, e cila është e shqetësuar pasi është faktuar se celula kriminale do të angazhohen në vjedhjen e zgjedhjeve të 18 qershorit, por edhe sepse Partia Socialiste vijon të refuzojë tekonologjinë në zgjedhje, sepse duke ruajtur status-quonë synon tërrëmbjeë një mandat të dytë duke blerë votat. Ndërkohë në projektrezolutën e PE-së përsa i përket Reformës në Drejtësi, kryefjalë mbetet realizimi i shpejtë i “Vettingu”-t duke rivlerësuar të gjithë gjyqtarët dhe prokurorët aktualë shqiptarë, për t’i hapur kështu rrugë rikthimit të besimit të qytetarëve tek drejtësia. Nga institucionet europiane kërkohet gjithashtu zbatimi i plotë i ligjit të Dekriminalizimit, duke përjashtuar nga listat e kandidatëve për deputetë dhe drejtues të pushtetit lokal të të inkriminuarve dhe njëkohësisht kërkohet transparenca dhe auditi për financimin e partive politike. Për mbajtjen e zgjedhjeve demokratike më 18 qershor, sipas PE-së kanë përgjegjësi të gjitha partitë politike. “Në referencë me zgjedhjet e ardhshme parlamentare inkurajohen autoritetet shqiptare të marrin masa për të lehtësuar votimin e emigrantëve, aty ku jetojnë jashtë atdheut”, thuhet ndër të tjera në projektrezolutën për Shqipërinë. Eurodeputeti Fleckenstein vë në dukje gjithashtu se, kohët e fundit ka një rritje të rasteve të trafikimit të qenieve njerëzore nga Shqipëria, kryesisht fëmijë dhe vajza. Një pikë të veçantë në rezolutë ka zënë edhe dështimi i autoriteteve kompetente për të dhënë drejtësi për viktimat e 21 Janarit 2011. Por për të njohur zhvillime të rëndësishme përsa i përket rrugës së saj europiane Shqipëria do të duhet të presë deri në pranverën e vitit 2018, kur të publikohet edhe raporti i ardhshëm i Komisionit Europian.