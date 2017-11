Calavera për vettingun: Të mos vendosim afate artificiale, cilësi përpara shpejtësisë

Drejtuesja e Operacionit Ndërkombëtar të Monitorimit Genoveva Ruiz Calavera, në një intervistë për Deutche Welle ka vënë si prioritet jo më progresin e shpejtë të procesit të vettingut, por cilësinë e tij. E pyetur se sa mund të zgjasë ky proces Calavera preferon të mos vendose asnjë afat, duke lënë një pikëpyetje, lidhur me kohën që mund të marrë kontrolli i figurës së gjyqtarëve dhe prokurorëve të Shqipërisë. “Nuk dëshirojmë të vendosim afate artificiale, pasi procesi i vettingut i ngjan pak atij të anëtarësimit në BE: Dëshirojmë cilësinë para shpejtësisë. Është një proces kaq i rëndësishëm saqë kërkon vërtet një vlerësim në thellësi të ?do gjyqtari dhe prokurori. Flasim për të ardhmen e qënieve njerëzore dhe duam të jemi të sigurtë që gjithë puna që po bëjnë institucionet e vettingut është shumë rigoroze, shumë e ndershme dhe e ekuilibruar. Koha sesa do të zgjasë varet nga rastet konkrete: mund të ketë raste të thjeshta, të ndërlikuara nga pikëpamja e aksesit në informacion, do të ketë dëgjesa pasi njerëzit kanë të drejtën të shprehen, do t‘ u jepet mundësia për të sjellë prova dhe DËshmi. Për ne nuk është e rëndësishme që procesi i vettingut të përfundojë që Shqipëria të kalojë në fazën tjetër në procesin e anëtarësimit në BE. Për ne është e rëndësishme që procesi i vettingut të kryhet si duhet. Pra, e rëndësishme është që nuk kemi nxitim për t’u siguruar që do të merret opinioni për hapjen e negociatave pasi e rëndësishme është të bëjmë gjënë e duhur. Kjo është garancia e një procesi të ndershëm, jam e bindur që shumë gjykatës dhe prokurorë do ta kalojnë vettingun pa vështirësi, nuk dua të stigmatizoj gjithë sistemin gjyqësor, ka profesionistë shumë të mirë. Por në të njëjtën kohë do të jemi të aftë të identifikojmë “mollët e kalbura të shportës”, ata që nuk do ta kalojnë testin e vettingut. Pra, do të hapet një hapësirë për gjykatës dhe prokurorë të rinj, që vijnë me qëndrime dhe pikëpamje të tjera për profesionalizmin, integritetin, pavarësinë dhe efikasitetin. Duam që sistemi gjyqësor të bëjë drejtësi në mënyrë të ndershme për të gjithë qytetarët e Shqipërisë dhe të jetë efikas”.