Çfarë po ndodh në trupin tënd natyror Shqipëri  

Një lajm ogurzi është përhapur si rrufeja. Janë këto lajme që njerëzve të zakonshëm (dhe jo vetëm) kudo që ndodhen iu shkaktojnë të dridhura të zërit, të orakullit të shpirtit, të telave të zemrës, të të gjithë qenies shumë qelizore njeri. Dhe ato drithërohen e shfryjnë urrejtjen kundër të gjithë atyre matrapazëve, të pa shpirt, të pa aparat trunor funksional që kërkojnë ti venë sipër beton e hekur një parku me vlera të pallogaritshme bioekologjike, turistike e arkitekture peisazhistike. Kur një ‘’kryqëzatë,, e errët shkatërrimtare zhdukëse po përgatitet kundër Parkut Kombëtar Divjakë – Karavasta, një ndër perlat e bukurisë shqiptare të mbetur ende gjallë në këto dhjetë vjeçar të huliganizmit politik kriminal kundër natyrës e pyjeve shqiptare.

1- Arkitektura peisazhistike

Bukuritë mahnitëse të krijuar në mijëvjeçar nga natyra, janë pasuria më e çmuar e një kombi. Administrimi, politika qeverisëse e tyre me shkencë dhe dituri është detyrë e përhershme e brezave me anën e të cilave ato shprehin kulturën e tyre e aftësinë për të vlerësuar mjedisin rrethues. Ujërat e Adriatikut kaltërojnë buzë pishave kurorë gjelbërta të Divjakës dhe hyrjet e daljen e kanaleve ujore në lagunën e Karavastasë me jeshilen e kallamishteve shelgjeve, etj. duke krijuar kufij të dukshëm me pamje mahnitëse e përthyerje vertikale tërheqëse ngjyrash me dunat e relievet e buta. Nuk mund të mos mbetesh i mrekulluar nga Oazi me pisha të egra në parkun e Divjakës ndërsa kur shikon fluturimin e pelikanëve që vallëzojnë në ajrin e freskët e nën qiellin e kaltër ose me re të pakta e kështu natyrshëm do të dallosh ishullin e tyre me te njëjtin emër, ‘’shtëpinë,, e tyre të përuruar në shekuj, do të mbetesh i habitur e i emocionuar njëkohësisht. Liqeni i Godullës një sy i kaltër me botën e pasur nënujore, plotë gjallesa e ngjyrime, pasuri margaritarësh biologjik, reflekton bukuri mahnitëse me grupin e pishave të Gudullës duke ndjellur kënaqësi të papërfytyrueshme e emocionuese. Ishulli i Kularit me brezin e ujërave të kaltra përreth dhe të gjelbërtën e bimësisë barishtore e shkurrore të fton në gjirin e panoramave magjepse ngjyra ndryshme e plotë përthyerje peisazhistike të Kordonit të Lagunës së Divjakës. I gjithë ky ansambël natyror, gjallesash, relievesh e ujrash, krijon një arkitekturë që në çfarëdo kandi që të hedhësh vështrimin, ulen e ngrihen me përthyerje që të mrekullojnë dhe me vështrimin gjithmonë nën oreksin e kureshtjes. Të gjitha këto janë shpallur me vendim të Këshillit të Ministrave Nr. 676 date 20.12.2002 Monumente natyre për vlerat e tyre bioekologjike, mjedisore e peisazhistike.

Kurorat asimetrike të pishave të egra e të detit me grupet e kurorave ombrellore të pishave të buta me lartësi deri në njëzetë e pesë metra, me të gjelbërtën e tyre të hapur të tërheqin vëmendjen e nuk mund të rreshtish së hedhuri vështrimin në dhjetë kilometra gjatësi dhe me një gjerësi një kilometër deri në një kilometër e gjysëm, duke të falur kontrastet e ngjyrës së rërës me të kaltrën e thellë të ujërave të Adriatikut me një ansambël refleksesh bukuri joshëse.

Kjo arkitekturë e gjelbërt e shtrirë dhe e gërshetuar më së miri me të kaltërtën dhe pishnajat ku sipas disa gojëdhënave janë mbjellur që në kohën e mbretëreshës Ilire Teuta shtrihen: ‘’…..në pjesën qendrore të Ultësirës Perëndimore të detit Adriatik. Kufizohet nga lumi i Shkumbinit, në veri, ai i Semanit në jug dhe kodrat e Divjakës, në perëndim. Në këtë zonë përfshihet Laguna e Karavastasë (rreth 4300 ha), Godulla me binjakëzimin Liqenin e Gudullës, lumenjtë Shkumbin e Seman, me grykëderdhjet e tyre,…,,(M.DIDA,N. Dragot, G. Kromidha, Gj. Fierza ‘’Zonat e mbr. Parqet Komb. të Shqipi. f.59 Tiranë 2004). Në prerjen vertikale nën kurorat e pishave vegjetacionin e manifestojnë sipas stinëve gjithë fazat fenologjike, shkurret mesdhetare, kacavjerse, drurët e vegjël, gëmushat e poshtë tyre rriten bimësi barishtore duke fshehur në gjirin e tyre bimë të tilla shumëvjeçare që vegjetojnë vetëm në tokën shqiptare si Aster albanicus, Orchis albanica dhe O. Paparisto duke krijuar labirinthe të gjelbërta plotë ngjyrime, nivele e përthyerje të shumta duke pasuruar kështu llojshmërinë e arkitekturës peisazhistike. Në mjediset shkurrore, ujore e ajrore fluturojnë e ngrenë foletë e tyre në një sipërfaqe më shumë se dyqind e njëzetë e nantë lloje shpendësh, të afta të shumohen, ushqehen e bashkëjetojnë njëra me tjetrën, por, duke i dhanun arkitekturës peisazhistike, gjallëri, ndryshueshmëri ngjyrash, formash e lëvizshmëri harmonike e të çrregullta në planin vertikal e horizontal. Këto ndryshime janë vrejtun në dimrat e viteve të ndryshme ku shpendët shtegtar të ardhur nga veriu i Evropës dhe Shqipërisë janë regjistruar 35 670 individ të përfaqësuar nga 52 lloje, duke pasuruar e zbukuruar gjithë Karavastanë, por, në veçanti, pjesën e lagunës së Bedatit me ranishte pak të kripëzuara, duke siguruar kështu ushqim të mjaftueshëm për jetesë. Fundi i vjeshtës dhe dimri në strukturën peisazhistike sjell zhveshjen e disa shkurreve e drurëve, tharjen e disa lloje barërash e pasurimin me shpendë shtegtar që miqësohen me këto mjedise për disa muaj deri në pranverën që vjen duke i dhanun peizazhit ngjyrime të reja mahnitëse.

2-Përgatitja e një katastrofe bioekologjike

Për të analizuar disa nga faktorët që po e çojnë Parkun Kombëtar të Divjakës dhe rezarvatin e Karavastasë drejt një katastrofe do të marrim si bazë trajtimin e këtij parku në librin: ‘’Zonat e mbrojtura natyrore, parqet kombëtare të Shqipërisë.,, Tiranë 2004, me autor Profesor Maxhun Didën e inxhinierët Nihat Dragoti, Genti Kromidha dhe Gjon Fierza. Të marrim në shqyrtim se si është situata e brigjeve ranore e bimore, kanaleve, ishujve, pra nga pikëpamja e morfologjisë së tokës, dhe ja:’’ Nga analiza e hartës së vitit 1987 dhe nga vrojtimet aktuale, evidentohen ndryshime shumë të mëdha, që lidhen sidomos me ndërhyrjet e jashtëzakonshme e të pastudiuara në zonën përreth parkut dhe sidomos në legatinat e kënetat rrethuese, të cilat po i imponojnë shfaqjen e këtij rreziku.,,(f.60) Ndërhyrjet janë ‘’Bonifikimi i kënetës jugore e jugë perëndimore të Karavastasë, ndërtimi i disa argjinaturave në brigjet jugore të lagunës së Kravastasë dhe asaj të gudullës etj.,, ( f.60) Të cilat kanë shëmtuar pamjen natyrale, kanë ndikuar në zhdukjen e disa ishujve dhe kanaleve, kanë dëmtuar vendëjetesën e mjaft gjallesave nënujore, shpendëve etj. Ndërprerja e prurjeve të ngurta nga lumi Seman në grykëderdhje, po çon në shkatërrimin e deltës së mëparshme nga deti. Kordoni litoral po copëtohet e zhduket, po kështu edhe pjesët e brigjeve të Parkut Kombëtar të Divjakës po përfshihen nga gërryerjet. Kështu që studiuesit inxhinier paralajmërojnë: ‘’….nuk do të jetë e largët koha kur ky kordon litoral do të zhduket plotësisht dhe atëherë do t’i vijë radha gërryerjes intensive të plazhit. Kjo do të rrezikojë pyllin e Divjakës dhe gjithë parkun kombëtar.,,(62). Krahas këtyre kërcënimeve nga lëvizja e masave të ngurta duke krijuar dizekuilibre në relievet e dunave sipërfaqeve të tokave me bimësi dhe brigjeve, kemi edhe bllokimin e kanalit kryesor që e furnizon me ujë të detit Adriatik lagunën. Pritet gjithashtu që me kalimin e kohës të bllokohen edhe dy kanale anësore që vijnë nga Gudulla, kështu që: ‘’Kjo do të asfiksonte lagunën duke zhdukur në mase botën e saj të gjallë.,,( f.62) Kjo është situata aktuale në përkeqësim sipërfaqësor dhe arkitekturës peisazhistike dhe e ardhmja e zhdukjes së rezervatit të Kravastas dhe të Parkut Kombëtar të Divjakës. Në planin biologjik situata është edhe më e ndërlikuar, dhe mos ndëhyrja me masat biosivlike do të prishi ekiulibret bioekologjike duke na sjellë zhdukjen e shumë specieve bimore shumë të rralla. Sipërfaqe të gjëra me pisha të ndryshme po zgjerohen në kurriz të disa drurëve lageshti dashës si vidhi, frashëri, verriu etj. Mjaft specia invaduese si Oenotharea biennis, Aster squamatus po zhdukin bimësinë autoktone. ‘’Prania e ulët e Pancratum maritimum, specie e ndieshme e këtijë brezi, tregon përsëri shkallën e lartë të veprimtarisë antropike (të njeriut).,,(65) Janë në zhdukje e sipër rreth dymbëdhjetë drurë e shkurre si, Rrënja, Dëllinja kokërr madhe çaji, ilqia, trumza, shtogu i zi etj, gjë e cila sjell me vete zhdukje të llojeve të tjera përreth që formojnë në fakt biocenoza (bashkëshoqërime) të caktuara e tipike në këto sipërfaqe pyjore e legatinore. Për rrjedhojë, vjen edhe paksimi e më pas zhdukja e shpendëve, kafshëve ujore e tokësore, sepse jeta në pyll e ujra e gjallesave ështe një bashkëjetesë bimore e shtazore, me lidhje, ndërvarje e ndikime reciproke bioekologjike të shumta në mes tyre dhe tokës. Kështu që prishja e këtij ekuilibri, shkakton këputjen e një ose dy hallkave të këtij zinxhiri unitetesh gjallesash dhe për pasojë merr fund gjithçka, duke humbur vlerat e konservimit të gjallesave si rezervat dhe si park. Një tajfun i ri me përmasa katastrofike për këtë pikturë rafaeliane, e koleksion natyror gjallesash që nga njëqelizorët ujor e tokësore e deri tek kafshët e egra, shpendët e masivet, grupet e drurët e veçuar të pishës së butë, mbretëreshës së bukurisë së gjelbërt e tjera etjera. Dhe ja gjykojeni lexues të thjshtë, kujdestar të pyllit, inxhinierë të mjedisit, biolog, anatomist, gjenetikan, natyralist e ambjentalista: ‘’Ashtu siç edhe jepet në faqen zyrtare të kompanisë (nga Projekti Mabetex Group, S.M), projekti do të shtrihet në një sipërfaqe totale prej 3342 hektarësh, nga të cilat 1050 hektarë pyll, 200 hektarë plazh, 820 hektarë tokë jo pjellore dhe 1270 hektarë sipërfaqe të ujit dhe lagunës. Sipas Prof. Sulejman Sulçes, një nga pjesëtarët e ekipit që ka bërë vlerësimin mjedisor për llogari të kompanisë, gjatë prezantimit për impaktin në mjedis, theksoi se projekti nuk dëmton parkun dhe sjell zhvillim për zonën.,,( Ekspertët e mjedisit kundër ndërtimit të Divjaka. Resort Posted 7 prill 2017, by Citizens Channel in Infrastruktura, Mjedisi). Dhe më tej çfarë do të ndërtohet konkretisht, për të siguruar ne mendjen e lexuesve dhe kujtdo qoftë një masakrim vandalist për llogari të biznesmenit Pasholli dhe ja lexoni: ‘’ Ky kompleks i ri urban për nga popullsia është sa dyfishi i qytetit të Divjakës, ndërkohë që ka një shtrirje dhe ndikim shumë më të gjerë në territor. Kompania private do të ndërtojë 2400 apartamente, 370 vila, një resort turistik prej 90 ha dhe një qytet për 18000 banorë. Qeveria po i shet kompanisë private për vetëm 1 Euro, 12 km të vijës bregdetare dhe 1700 hektarë tokë në zonë të mbrojtur..,,( Proteste e fshatrave përreth. Fb 18.04.2017)

Duke gjykuar sa më sipër ja se si shprehen ekspertet e pyjeve e mjedisit plotë trembëdhjetë më parë: ‘’Dukuritë negative që kanë ndodhur dhjetë vjetët e fundit në PK (Parkun Kombëtar) të Divjakës ( Ndërtimet e shumta, ndotjet urbane, shtimi i zhurmave nga numri i madh i makinave) kanë bërë që në disa lloje anfibësh e reptilesh të vihen re shqetësime.,,(f.66). Lind natyrshëm pyetja, po ndërtimet e shumta që kërkohen të ngrihen e më pas të funksionojnë, a do të shatojnë zhdukjen e mijëra gjallesave ose emigrimin e kafshëve, insekteve etj?. Kuptohet qartë që veprimtaria e transportit, ndërtimet gjithfarë arkitekturash, strukturat e rrjeti rrugor etj, do të sjellin pa dyshim shkatërrimin përfundimtarë të të gjitha gjallesave, mbi të gjitha të pelikanit Kaçurel, të lagunave, pishnajave dhe një ndotje me helme të gjithfarshme të ujrave. Dhe ja një shembull konkret ku nuk përbën as një të mijtën e asaj që do të ndodh e që po përgatitet në kulisat e politikës së sotme shqiptare në një ndër perlat e natyrës shqiptare. Krahas argumenteve të mësipërme le të shtojmë edhe të mëposhtmin: ‘’Në vitin 2002, si pasoj e ndërhyrjes së njerëzve kryesisht peshkatarë në lagunë, numri i çifteve të pelikanëve u ul në 17 siç na shpjegon drejtori i parkut Artan Koçi. Kjo rrezikoi deri me zhdukje pelikanit. Ndërkohë sipas tij në tre vjet, falë ndihmës edhe të një fondacioni zviceran, u punua fort dhe u ngrit edhe një shërbim roje me kulla vrojtimi, për të mbrojtur shpendin e rrallë,,( Rojet e vezëve të pelikanit kaçurrel Autor: Arben Velo | BIRN | Karavasta). Kjo ndërhyrje huliganësh e matrapazësh (që njohin vetëm paranë) në pasurinë kombëtare, me vlera edhe ndërkombëtare a mund të kryhet kjo ndërhyrje brutale, shkatërrimtare, zhdukëse kur:’’ Ky është Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta, Zona e parë Ramsar e shpallur në Shqipëri, Zona më e Rëndësishme për Shpendët në Shqipëri, Zona Emerald e Konventës së Bernës, Zona e ardhshme Natyra 2000 e Bashkimit Europian. Parku Kombëtar Divjakë-Karavasta, në bazë të Konventës Ramsar ka marrë statusin “Ligatinë e Rëndësisë Ndërkombëtare” dhe gëzon mbrojtje të veçantë ndërkombëtare.,, (AOS-Albanian Ornithological Society. This is Divjaka – Noë Highly Endangered. 21 Mars 2017) E cila është në kundërshtim me të gjitha konventat ndërkombëtare dhe politikat mjedisore të organizatave të ndryshme ndërkombëtare.

3- Kush duhet ta mbrojë dhe si?

Të mbrosh një pasuri margaritarësh natyrore kërkohet luftë e bashkërenduar veprimesh, organizimesh, studimesh konkrete dhe bashkëpunim i të gjitha organizmave qeveritare e jo qeveritare. Ministria e Mjedisit e Pyjeve dhe Ujërave në koordinim me Drejtorinë e Zonave të Mbrojtura duke bashkëpunuar me profesorët e pedagogët e Fakultetit të Pyjeve, të Fakultetit të Shkencave të Natyrës, me inxhinier pyjesh, biolog, ekolog të zhvillojnë bashkëbisedime me pjesëmarrje të gjerë mbi Karvastanë e Pishnajat e Divjakës. Argumentet duhet të nxirren duke shfrytëzuar të gjithë arsenalin e mjeteve të propagandës për të dhanun ide, mendime konkrete, opinione zgjidhje të praneushme, që kompania Mabetex Group dhe Rexhep Pashollit nuk duhet të kryejnë këtë investim në sipërfaqen e Parkut Kombëtar Divjak – Karavasta për rëndësinë e saj bioekologjike, biosilvike dhe si rezervat natyror. Gjithashtu të nxirret nga syrtaret, të botohet e diskutohet projekti :’’Për menaxhimin e lagunës së Karavastasë (financuar nga EU- Phare) në vitet 1995- 1996 u përgatiten plane e rregullore, por ato nuk arritën të miratohen nga qeveria jonë dhe nuk u vunë në jete.,, ( po aty f.66) dhe projekte të tjera të konservimeve biologjike e të ruajtjes të paprekshme të habitatve (vendjetesës) të gjallesave qoftë bimore e shtazore. Rregulloret dhe statutet e parqeve kombëtare, të mbarë Evropës të Azisë e Amerikës, janë kaq të rrepta, saqë nuk mund të përdoresh asfaltin për shtrim rrugësh por as betonin, nuk mund të ndërtohen objekte ndërtime me materiale si gur, tulla, blloqe çimentoje, beton arme, shtufe etj. dhe nuk mund të këputësh as edhe një degë bime apo fije bari, të hedhësh mbeturinat andej këndej apo të bëjsh zhurmë.

Organizatat, shoqatat jo qeveritare të bashkohen të koordinojnë veprimet e tyre në mbrojtjen e kësaj pasurie deri në peticione drejtuar qeverisë së sotme, Kuvendit Popullor, Presidentit të republikës dhe më pas të organizohen protesta në Tiranë, Lushnjë e Durrës, si dhe të fshatrave përreth parkut. Por kjo arrihet me njohjen e konventave ndërkombëtare mbi parqet kombëtare, rregulloret e statuset e tyre dhe propozimet konkrete që kjo kompani duhet ta ç’vendos investimin e saj në pjesë të tjera të brigjeve të Adriatikut psh. nga Bishti i Pallës në Gjirin e Lales ku kane vilat bllokmenët e rinj të demokracisë shqiptare e më pas nga derdhja e lumit Mat deri në afërsi të Zonës së mbrojtur Natyrore Kune-Vain Lezhë.

**

Politika shqiptare në këto njëzetë e shtatë vjet i ngjan jetës grabitqare të një korkodili, mbi të gjitha në veprimet e saja kriminale, shkatërrimtare e zhdukëse të natyrës duke filluar nga Parku Kombëtar i Lurës në veri deri tek bredhi i Drenovës dhe i Sotirës, Sheleguri në jug. Ndërtimet apo projektet për ngritjen e hidrocentraleve në shtretërit e lumenjve të Valbonës, të Matit, të Vjosës etj janë kafshimet e përgjakshme që i janë bërë ose do ti bëhen trupit natyrore të nanës Shqipëri, duke shkatërruar mijëra e mijëra hektar pyje, e peisazhe me bukuri magjepse e ndërsa tokës i janë vërsulur faktorë klimaterik duke e gërryer e nxjerre jashtë funksionit prodhues për arsye të zhveshjes nga mbulesa mbrojtëse. Në trurin e njerëzve kanë lindur natyrshëm pyetjet me duhma shqetësimi e shpresë humburish: Çfarë po ndodh në trupin tand Shqipëri? A kanë mbetur shqiptar që ta mbrojnë? A do bëhesh një ditë nana e madhe Shqipëri? Kur do të ndalohet e varroset përgjithmonë politika e shkatërrimit të natyrës?