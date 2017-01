Cilët ministra kanë fjetur me dashnoret tek hoteli i Balilit?

Akuzat që lëshoi dje ministri i Drejtësisë nuk mund të kalohen me heshtje e as me justifikimin se akuzat shqiptohen se ai është qejfprishur. Ylli Manjani tha dje se po shkarkohet si hakmarrje politike se ka denoncuar kanalizimin e vendit dhe ortakërinë që disa ministra e zyrtarë të lartë kanë prej vitesh me Eskobarin e Ballkanit, Kelmend Balilin. Në media janë publikuar edhe emrat e ministrave, thuhet se ekzistojnë edhe raportimet e shërbimeve partnere, prandaj denoncimet e Manjanit duhet të jenë zanafilla e hetimit, dhe jo mbytja e akuzave me shkarkim

Ylli Manjani nuk do të jetë më Ministër i Drejtësisë pas 16 muajsh në krye të këtij dikasteri. Manjani u shkarkua nga posti i ministrit të Drejtësisë pas deklaratave të fundit në studio televizive, ku denonconte kultivimin në masë të kanabisit në vend duke targetuar ministrin e Brendshëm, Saimir Tahiri si dhe pas deklaratave në lidhje me Klement Balilit. Vendimi për lirimin e tij iu paraqit Presidentit të Republikës, nga Edi Rama rreth orë 11:45 të ditës së djeshme. Ministri i ri i drejtësisë do të jetë kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili. E hëna e gjatë filloi me takimin mes dy krerëve të koalicionit, Edi Rama dhe Ilir Meta në zyrën e këtij të fundit në ambientet e kryesisë së kuvendit në orën 10 të mëngjesit. Takimi jo i zakonshëm, u mbajt për të diskutuar atë që prej ditësh flitej në media, shkarkimin e ministrit të drejtësisë, Ylli Manjani. Fill pas këtij takimi, në zyrën e kryetari të kuvendit, mbërriti Ministri Manjani, të cilit iu komuniku lirimi nga detyra. Pas firmosjes së shkarkimit, Manjani mbajti një konferencë për media në të cilën hodhi akuza shumë të forta ndaj qeverisë së Ramës. Ai ka thënë se qeveria e drejtuar prej tij është e kapur, ndërsa përmendi edhe shkeljet e shumta me të cilat nuk pajtohej dhe që i kushtuan edhe postin e ministrit. “E vërteta është që kjo qeveri është e kapur dhe është jashtë çdo lloj standardi dhe ligjor. Në 30 dhjetor qeveria ka marrë një vendim pa u mbledhur, verifikojeni te TIMS se gjysma e ministrave ishte jashtë shtetit. Ai vendim duhej marrë se duhej shkarkuar një i dekriminalizuar, por u dha për mediat dhe të guxojë ta bëjë një gjë të tillë një qytetar i thjeshtë, të firmosë një copë letër e harrojnë në burg për falsifikim dokumentash. Kryeministri firmos vendime qeverie që nuk kanë ndodhur. Çfarë quhet? Si mund të jetë dakord ministri i Drejtësisë me këtë”. Më tej, ai deklaroi se ministra të Ramës kanë fjetur me dashnoret në Santa Quaranta, çka vërteton lidhjen e kryeministrit me eskobarin e Ballkanit, Kelmend Balilin. “Nuk është e rastësishme që është tentuar të asociohet në emrin tim dosja e Klement Balilit, po ndërkohë që në Tiranë behej thashetheme i asocimit të emrit tim me Kelmend Balilin, në Santa Quaranta ministrat e Edi Ramës flinin me dashnoret. Kjo është e vërteta, flinin aty. Dhe unë këto nuk i di se jam djalë i menaxhuar, por janë të regjistruara nga shërbimet partnere dhe kam marrë përgëzime nga shërbimet partnere për denoncimin e kanabisit. Pse u bë tani? Për të shmangur vëmendjen. Kryeministri priste dorëheqje por unë nuk jap dorëheqjen se skam bërë krim”. Manjani theksoi se Drejtora të policisë hanin e pinin te hoteli i Kelmend Balilit. “Unë kam thënë të arrestohet Klement Balili, i vetmi zyrtar që e kam bërë këtë sistematikisht dhe ndërkohë që unë bëjë këtë, drejtora të policisë hanin e pinin tek Santa Quaranta, janë të regjistruara të gjitha këto dhe i kanë shërbimet partnere. Më gjeni një zyrtar të dytë që e ka bërë këtë?! Unë nuk kam kompleks dhe as më interesohen fare Kryeministrit i është kërkuar shkarkimi i ministrit të Brendshëm, jo i imi. Duhet ta shkarkonte, ja kanë kërkuar partnerët e di mirë ai. Por do të shmangë vëmendjen, kjo është arsyeja dhe nuk ka ndonjë problem që të ndahem, unë me Edi Ramën jam ndarë, nuk ishte kjo tema. Këtu ishte problem do bëjmë një qeveri të përbashkët në favor të njerëzive, kam qenë dhe mbetem një nga besnikët e të majtës së bashkuar, por jo të majtës së bashkuar në emër të krimit. Që ti themi të majtëve hajde të votoni se s’ka rrugë tjetër dhe pastaj të qeverisim me të tjerët”, tha Manjani.