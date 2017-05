Ç’ka hequr Rama në prehër, që nuk do njeri?

Publiku po detyrohet t’ia harrojë kryeministrit parullën zgjedhore “Për Shqipërinë që duam” dhe të merret me dilemën “Prehri që do Rama”. Kreu i PS s’flet më për alternativë elektorale, as për listën e tij të kandidatëve, por veç për panikun që ka, se kë do detyrohet të mbajë në prehër, apo në prehrin e kujt do detyrohet të ulet pas 25 qershorit. Edi Rama është në hall se çdo të heqë pas zgjedhjeve, prandaj ai ia ka detyrim elektoratit t’i shpjegojë çka hequr në prehër, që nuk do të rrijë pranë askujt?

Fushata zgjedhore ka nisur dhe Edi Rama po bredh Shqipërinë duke mos dhënë asgjë për publikun shqiptar. Deri tani i kishte ngelur në gojë shprehja “vettingu-vettingu” dhe se opozita nuk donte ta votonte atë. Disa muaj me radhë kryeministri i vendit nuk përmendi asgjë tjetër veçse këtë fjalë. Pasi e sulmoi opozitën e vendit si “armiqësore” dhe nuk la gjë pa thënë se në këto 4 vite të keqen e kishte nga opozita, në gjendjen e re, Edi Rama nuk di çfarë të bëjë tashmë se nuk flet as për ekonomi e për gjëra të tjera, ai ka gjetur një mënyrë të re për të folur me popullin. Nuk ka miting të Edi Ramës që të mos thotë se kërkon një qeverisje të plotë e nuk do të mbajë në prehër asnjë forcë politike. Kjo do të thotë se një kujtim i hidhur i hidhur është për Ramën prehri. Çfarë paska hequr e nuk e paskemi ditur më parë. Kaq i shushatur dhe i tronditur është saqë shprehja e prehrit i ka ngelur në gojë në formën më qesharake që mund të mendohet. Harroje o popull se flet Rama për gjëra të tjera si për ekonominë, punësimin, shëndetësinë, arsimin, rendin, sigurinë, etj. Duket sikur ka ardhur nga ndonjë planet tjetër dhe tashmë ka probleme me prehrin. Kjo fushatë duhet regjistruar për Edi Ramën si fushata e sikletit nga prehri. Ajo është fare e qartë se Rama nga vettingu kaloi në sëkëlldinë e prehrit. Po u qahet zgjedhësve socialistë se çfarë nuk ka hequr nga prehri. Dhe të gjorët zgjedhës, palca e të cilëve vijnë nga pjesa fanatike e Partisë së Punës, nuk arrijnë as të kuptojnë ku e ka hallin i pari i tyre dhe ta marrin me mend se ku e çon problemin ai. Ta harrojmë parullën “Për Shqipërinë që duam”, por të themi “Prehri që duam”, apo “prehri që do Rama”.

E siç kuptohet, Rama do një prehër sovjetik të ngjashëm me të tillë nga koha e shkuar.

Por gjithsesi, këto tregojnë varfërinë e skajshme të tij qoftë në mendime, qoftë në çështje programore. Sepse askush nuk do ta besonte se manifesti i Marksit, apo i Partisë Komuniste do ishte imitim i Ramës në fushatën zgjedhore të vitit 2017.