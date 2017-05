Dalja e anglishtes nga BE (ose Enex-it)?!  

Në gjuhën shqipe ka një thënie të famëshme: “Lisi që bie, ikën me gjithë hije”. Eshtë e sigurtë që Presidenti i Komisionit Europian Jean-Claude Juncker nuk e njeh kulturën shqiptare, por ai thuajse paralajmëroi në frëngjisht që Brexit (Britain exit = dalja e Britanisë nga Bashkimi Europian) mund të pasohet, le të themi në ngjashmëri fjalëformimi, edhe nga Enexit (English exit = dalja e anglishtes prej Bashkimit Europian si gjuhë zyrtare). Pak ditë më parë, njerëzit e mbledhur në një nga sallat e Palazzo Vecchio të Firencës në Itali, pjesëmarrës të një konference, ia dhanë të qeshurës dhe duartrokitën kur Jean -Claude Juncker, në nisje të fjalës së vet ndau mëdyshjen duke thënë: “Jam në dilemë mes anglishtes dhe frëngjishtes. Por e bëra zgjedhjen time. Do të flas në frëngjisht pasi anglishtja ka humbur rëndësinë e saj në Europë”. Arsyeja është shumë e njohur: Brexit është cilësuar një “tragjedi” dhe lajmet kanë bërë të ditur përplasjen e fortë mes Bashkimit Europian dhe Britanisë së Madhe, pasi Londrës iu shqiptua fatura 100 miliardëshe nga Brukseli, gjë që divorcin mes tyre e kanë bërë të duket si sherri plot zemërim i çifteve shqiptare në seancat gjyqësore të ndarjeve, pasi janë shuar shpresat për pajtim.

Shqipëria mëton të anëtarësohet në Bashkimin Europian, në një kohë që BE gjendet në rrethana turbulencash të mëdha, të cilat, Antonio Tajani, President i Parlamentit Europian, që nga Palazzo Veccho i Firences, i karakterizoi kështu: “Ne, gjithashtu, duhet të përballemi me pakënaqësinë që ekziston. Gjërat po ndryshojnë, por sërish kemi shumë qytetarë që përfaqësojnë forcat populiste, sepse ata mendojnë se nuk kanë më shpresë. Kjo është thirrje e dhimbjes, është alarm, duke na sinjalizuar për atë që ndodh”. Provë dithëruese për mbijetesën e Bashkimit Europian u bënë zgjedhjet në Francë: Brukselit sikur iu nda fryma, jo nga fitorja En Marche (Përpara) e Emmanuel Macron, por nga përqindja frikësuese që arriti Marine Le Pen e Frontit Nacional, e cila kishte premtuar që, nëse do të arrinte presidencën, gjënë e parë që do të kryente ishte Frexit.

Ne, shqiptarët, kësisoj gjendemi përballë tri dilemave të mëdha:

E para, a do të mund t’i përmbushim detyrat e vështira të shtëpisë, ndërsa Bashkimi Europian nuk është i gatshëm të bëjë lëshime pavarësisht rreziqeve të shtuara në Ballkan? Federica Mogherin sapo deklaroi për enklavën ballkanike jashtë BE-së se rruga e anëtarësimit do të jetë e gjatë, gati si të thuhej “nuk i dihet po a jo”.

E dyta, ndër popujt ballkanikë jashtë BE-së po shtrohet përherë e më fort pyetja pesimiste: a do të ekzistojë vetë BE atëherë kur ne do të jemi bërë gati për t’u anëtarësuar?

E treta, nëse deklarata e zyrtarit më të lartë të BE-së se, “anglishtja ka humbur rëndësinë e saj në Europë”, nuk ishte thjesht humor krize a shenjë zemërimi, çfarë gjuhe duhet të fillohet të mësohet masivisht në Shqipëri, për t’u ditur nga shumica kur të kapërcejmë pragun (nëse ndodh!)?

Shqiptarët kanë historira të mundimshme gjuhësore, që popujve të vendeve perëndimore nuk u ka ndodhur asisoj. Në pesë shekujt e fundit, shqiptarët kanë nxënë dhe kanë lënë disa gjuhë të huaja, pothuaj siç në perëndim ndryshon moda e veshjes. Nuk po bëjmë fjalë për turqishten, gjuhë që u fol e u shkrua gjatë ndër ne, dhe prej leksikut të saj shqipja ka marrë dhe e ka bërë të veten. Gjatë kohës së mbretërisë dhe sidomos pas pushtimit italian të Shqipërisë, të rinjtë mësuan italisht, gjë që nuk u ndërpre krejtësisht as në sistemin komunist, pasi përmes radios dhe televizionit italian, por edhe me mësues privat fshehurazi apo gjysmëfshehurazi, mjaft të rinj e kuptonin, dinin të shkruanin e flisnin italisht, sidomos në Shkodër, Durrës e Tiranë. Mirëpo më e panatyrshmja ndodhi pas përfundimit të Luftës së Dytë Botërore: si pasojë e nënshtrimit të gjithanshëm të Shqipërisë komuniste ndaj Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, edhe deri në fshatra u sollën libra dhe fëmijët e të rinjtë nxiteshin të mësonin serbisht! Por shumë shpejt serbishten e zëvendësoi rusishtja, që u bë kryegjuhë përkrah shqipes. Gjithë sistemi shkollor nëpër qytete kishte në program mësimin e gjuhës ruse, që nga klasa e pestë dhe deri në universitet. Edhe pas ndërprerjes së marrëdhënieve me Bashkimin Sovjetik, daljes së Shqipërisë nga Traktati i Varshavës dhe kampit socialist, gjuha ruse nuk u hoq nga programet mësimore të shkollave dhe nuk u fut ndonjë gjuhë e huaj e madhe e perëndimit – anglishtja apo frëngjishtja. Pa asnjë marrëdhënie me Bashkimin Sovjetik dhe vendet e tjera të kampit socialit, vazhdimi i mësimit të rusishtes në tërë sistemin arsimor shqiptar humbi nxitjen, u kthye në një rropatje gjuhësore për nxënësit e studentët, ajo mbeti gjuhë shkollore, e pafolur, e pashkruar, në bjerrje të përditshme dhe harrimi të sigurtë. Aty-këtu dëgjoheshin gjysëmzëra që shtronin problemin , pse të vazhdohej të mësohej rusishtja. Në mënyrë jo aq zyrtare, zyrtarët përgjigjeshin jozyrtarisht por ideologjikisht, duke huazuar një varg të poetit Vladimir Majakovski, se rusishtja duhet mësuar ngaqë e ka folur Lenini, por edhe sepse bibliotekat e Shqipërisë ishin dëng me libra në gjuhën e Vladimir Iliç. Ndërsa gjuha kineze, për shkak të vështirësisë së skajshme, asqë u ofrua si mendim, por edhe sikur të detyrohej ajo nuk do të mund të ngjiste ndër nxënës dhe studentë: shoqëria kolektive u mjaftua me kasketën kineze të Revolucionit Kulturor në kryet e udhëheqjes, uniformat prej doku, dacibaot (në shqip u praktikuan si fletë-rrufe), heqja e gradave, shkretimi i repertorit të Teatrit Kombëtar, fabrikimi i Lejfenëve shqiptarë, mbjellja e misrit me kubikë dhe fushatat për grumbullimin e fekaleve për plehërimin e tokave. Kurse anglishtja – gjuha e imperializmit amerikan dhe britanik – mezi mbërriti aq vonë (sa vonë!), faktikisht dhe zyrtarisht si domosdoshmëri vetëm kur ndryshoi sistemi në vitin 1992. Edhe në institucione të rëndësishme, me shumë të punësuar dhe të shkolluar siç ishte për shembull Radiotelevizioni Shqiptar, nuk mund të gjeje anglishtfolës të mirë as sa gishtat e një dore, përfshirë edhe ata pak individë që kishin kryer fakultetin e gjuhëve të huaja në Universitetin e Tiranës. Por anglishtja shumë shpejt u bë gjuhë masive në Shqipëri, madje thuajse si gjuhë e dytë zyrtare edhe pa u shpallur e tillë.

Mirëpo, ja çfarë dëgjojmë pas tërmetit të fuqishëm Brexit! Të ishte deklaratë për një sallë me njerëz në Palazzo Vecchio apo zemërim për ta përcjellë në Londër? Nëse deklarata do të jetësohet, rropatja jonë me gjuhët e huaja nuk ka përfunduar, sepse Presidenti i Bashkimit Europian sapo ka thënë që, “anglishtja ka humbur rëndësinë e saj në Europë”. Atëherë i bie që, ndër ne, të mësohet masivisht gjermanisht apo frëngjisht. Por “moda e gjuhëve” ndoshta nuk ka për të ndryshuar, dhe vetëm për një arsye shumë madhore, që s’ka të bëjë as me Brukselin dhe as me Londrën: vërtetë anglishtja është gjuha e madhe e Anglisë, por në qoshen botërore të gjuhëve anglishten e ka vënë dhe e mban aty United State of America.