Debati për Zgjedhjet në PD/Nënkryetarët: “Çdokush është i lirë të shpallë kandidaturën”

Dy nënkryetarët e Partisë Demokratike, Edmond Spaho dhe Edi Paloka kanë lëshuar një deklaratë të përbashkët për media, ku thonë se zgjedhjet për kryetar të partisë janë të hapura dhe çdo anëtar mund të kandidojë. Nëpërmjet një deklarate të shpërndarë nga PD-ja, thuhet se mendimi ndryshe dhe përplasja e ideve janë vlera themelore të Partisë Demokratike.

“Mendimi ndryshe, debati dhe përplasja e ideve janë vlera themelore të Partisë Demokratike. Por, diskutimet duhet të zhvillohet në mënyrë reflektive, të qytetëruar dhe etike duke respektuar të drejtën dhe dinjitetin e gjithkujt, përmes frymës së bashkimit dhe të gjithë përfshirjen dhe jo përçarjes dhe përjashtimit. Ndryshimet në qëndrime dhe në mendime në Partinë Demokratike zgjidhen vetëm përmes konkurrencës së kandidatëve dhe vendimmarrjes së anëtarëve”, thuhet në deklaratë. Ashtu sikurse sekretari i Përgjithshëm Arben Ristani citon statutin e partisë, edhe nënkryetarët Spaho dhe Paloka citojnë gjithashtu nenin 43 i cili thotë:1. PDSH ka dy nënkryetarë të cilët zgjidhen sipas përcaktimeve të nenit 37 të Statutit. 2. Në mungesë të zgjatur të Kryetarit dhe me autorizim të tij, njëri prej tyre zëvendëson Kryetarin. Në mungesë të këtij autorizimi (dorëheqje) Sekretari i Përgjithshëm mbledh Këshillin Kombëtar i cili komandon Nënkryetari9n që do të drejtojë Partinë deri në vendimin përfundimtar të Kuvendit Kombëtar. Paloka dhe Spaho kujtojnë se zgjedhjet e fundit për kryetarin e partisë janë zhvilluar më 22 korrik të vitit 2013 dhe se vendimi aktual respekton këtë afat fundor. Në fund thuhet se nga ky proces, Partia Demokratike do të dalë më e fortë dhe më demokratike për t’i paraprirë ndryshime të mëdha që ka nevojë vendi.