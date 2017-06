Debati/Askush nuk meriton të largohet nga shtëpia jonë e tronditur sepse mendon ndryshe

Shkëlzen Berisha ka reaguar ditën e djeshme në lidhje me debatin që ka shpërthyer në PD. Me një status në në Facebook, Shkëlzen Berisha kërkon bashkim dhe jo ndarje dhe sulme ndaj njëri-tjetrit. “E kuptoj debatin qe ka lindur mes nesh për shkak te rezultatit. Kam zgjedhur te mos bëhem pjese ne ketë debat, ndonëse si te gjithë ju kam mendimet e mia. Por nuk i kuptoj dhe nuk i justifikoj dot sulmet, etiketimet dhe fyerjet qe i adresoni njeri-tjetrit. Perse është kaq e vështirë te shprehni mendimet tuaja pa ofenduar ata qe nuk mendojnë si ju? Perse e keni kaq te thjeshte te zeroni kontributet e demokrateve vetëm pse nuk mendoni njëlloj. Mendoni se e keni vërtet luksin qe me ketë rezultat te linçoni njeri-tjetrin? Keni plotësisht te drejte te mbani qëndrimet dhe mendimet tuaja, por askush nuk ka te drejte te shkele, te mohoje, te ofendoje, te linçoj ata qe mendojnë ndryshe nga ju! Kjo nuk është demokratike, kjo nuk është e ndershme, kjo nuk është rruga drejt bashkimit dhe fitores, por rruga drejt përçarjes dhe humbjes. Kemi ndare se bashku për 4 vjet opinione dhe qëndrime opozitare! I kemi dhënë me mijëra pëlqime dhe mbështetje virtuale statuseve opozitare te njeri – tjetrit. Jemi respektuar si pjese e se njëjtës familje politike. Kjo nuk duhet te ndryshoje thjesht dhe vetëm pse sot keni mendime te ndryshme se si dilet nga kriza, sepse ne përfundim te saj, e vetmja mënyrë për te dale te bashkuar, është respektimi i mendimit ndryshe. Askush nuk duhet dhe as nuk meriton te largohet nga shtëpia jone e tronditur sepse mendon ndryshe”, shkruan Shkëlzen Berisha në facebook.