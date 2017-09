Dekadenca demokratike  

Çdo dalje ne zgjedhje duhet kuptuar si një test të ri. Sikurse nxënësit që u jepet rasti për të mos e humbur vitin, edhe qytetarët e kanë mundësin që të kuptojnë gabimet paraprake më rastin e dhënies së votës partisë së caktuar politike. Secilën palë zgjedhje duhet shfrytëzuar që të bëhen kthesa pozitive, e jo të përsëriten gabimet nga e kaluara. Si duket, në Kosovë nuk po kuptohet si duhet rënia në provim, po përsëriten ato gabime pas secilës palë të zgjedhjeve. Qytetarët kurrë deri më sot nuk e morën hisen që u takoi dhe nuk e morën atë që u është premtuar gjatë fushatave elektorale. Po i paguajnë shumë shtrenjtë gabimet të cilët i kanë bërë duke i votuar ata njerëz të cilët gjatë këtyre viteve nuk u treguan të zotët për shtetndërtim, nuk u treguan të aftë dhe as nuk treguan interesim që të punojnë ndershmerisht. Është sadisfaksion i keq të presësh që mbas çdo katër vitesh të bëhet mirë. Ky është ngushëllimi më i keq i mundshëm politik. Kur përsëritën budallakinat, nuk kemi se si të justifikohemi për lëshimet dhe për dështimet e mëdha të cilat i bëjmë vetë. Duke vajtuar nuk riparohen gjerat, por ato riparohen duke punuar dhe dukë pasur shumë kujdes së kënd e legjitimojmë në zgjedhje. Sigurisht se është shumë vështirë të jesh njeri i politikës. Në Kosovë profesioni i politikanit është kuptuar si diçka që qitet në ankand publik, duke përjashtuar këtu talentin, zotësinë, përgatitjen profesionale, përgjegjësinë dhe moralin politik. Më së keqi është kur e humbim besimin, askush me nuk po e beson kujt. Kjo elitë politike kanë qenë ose janë shndërruar në turmë bazhibozukësh, janë shndërruar në rrenacak dhe mashtrues të cilët pa fije turpi po abuzojnë më të mirat shoqërore. Sot, në këtë dekadencë demokratike, gjithçka është shndërruar në interes, gjithçka mund të arrish vetëm nëse je i fortë materialisht dhe nëse je kontrabandist. Ata të cilët po arrijnë në pozita të larta pushtetare, nuk po interesohen për asgjë që ka të bëjë në të mirën e qytetarëve. Teatri ynë politikë është bërë i shëmtuar nga këta shëmtana të politikëbërjes. Po luajnë në skenë gjithëfarë diletantësh politike të cilët sigurisht se vendin e kanë krejt diku tjetër. Na janë bërë ministra, deputetë, qeveritarë njerëzit të cilët po thirrën në dofarë meritash, e që nuk e kanë takatin për një punë të tillë. Po si është bërë e mundur që kemi rënë në këtë derexhe kaq të keqe, kur Kosova ka shumë intelektualë të cilët i kanë të gjitha mundësitë që proceset demokratike dhe proceset zhvillimore ti qojnë përpara? Si ka mundësi të na ndodhë gjithë ky mos unitet edhe kur bëhet fjalë për çështje vitale nacionale? Si ka mundësi që mos të gjejnë gjuhë të përbashkët kjo elitë politike në pushtet, kur bëhet fjalë për fatin e Kosovës? Kjo është turpi ynë që nuk falet. Mezi kemi arritur lirinë dhe pavarësinë më sakrifica të mëdha njerëzore e materiale historikisht, e sot po luajmë keq më fatin tonë. Kur jemi unik dhe kemi unitet çdo pengesë sado e madhe edhe mund të kapërcehet. Diskriminimi në punësim dhe në shumë çka tjetër ka arritur përmasa shqetësuese. Njerëzit e fuqishëm të politikës dhe nëntoka po e kontrollojnë sot Kosovën. Nuk ka gjë më tragjike së kur njeriu e kap droja së në Kosovë vetëm gjëra të këqija mund të ndodhin. Po kalojmë nëpër labirinte të pushtetarëve, e dihet së çfarë janë ato. Këta lartë në pushtet janë bërë miqë dhe shokë më njeri-tjetrin së në pyetje janë ruajtja e interesave te ndërsjella. Të tjerët po i shohin si armiq, dhe nuk ngurrojnë ti rrënojnë. Shtrohet pyetja. E kujt është qeveria dhe parlamenti në të cilët ulën njerëzit dyfytyrësh? A ka gjë më të keqe kur njerëzit shikohen dhe veprojnë sikur të ishin armiq e jo njerëz të një gjaku. Po thuaj sot gjithçka po funksionon mbrapsht, e më së keqi po funksionon politika…Ne politikë gjithçka e ka strukturën ideologjike me ide të ndryshme. Kemi ideologji të të drejtave dhe lirive elementare njerëzore, kemi ideologjinë demokratike, ideologjinë liberale, ideologjinë globale, ideologjinë nacionaliste…Të gjitha këto po shërbejnë si opium për të krijuar përçarje në popull. Politika pa ideologji është treguar si politikë pa moral dhe si politikë pa vlera …