Deklarata/ Fatos Lubonja: Rama po na zhyt në baltë

Deklaratat e një ditë më parë të kreut të LSI-së, Ilir Meta, ndaj situatës politike në vend, kanë ngjallur jo pak reagime. Analisti Fatos Lubonja, në rubrikën “Opinion” në “News 24”, ka treguar mënyrën se si i ka lexuar deklaratat e Metës. Teksa tha se kreu i LSI po përpiqet të luajë rolin e ndërmjetësit, Lubonja u shpreh se duhet të punohet për zgjidhjen e krizës, pasi “Rama po e zhyt vendin në baltë”. Besoj se bëhen veçanërisht të paqarta këto deklarata për palët që janë jashtë. Të dy palët, PS- PD janë të pakënaqur. Është edhe kultura jonë politike që duan o me mua, o kundër meje. Meta në përputhje me interesat e tij dhe interesat e këtij vendi ka një lëvizjet ë rolit të ndërmjetësit. Ai njeh krizën dhe kërkon të luajë rolin e ndërmjetësit, duke bërë thirrje për dialog. Deklarata për mendimin tim është racionale. Sa i takon krijimit të qeverisë së besimit, Lubonja tha se të gjithë duhet të lëshojnë nga pozicioni apo pushteti i tyre, për të krijuar një “qeveri kondensuake, apo qeveri besimi në kuptimin, që del nga ky takim, dialogu i të gjitha forcave politike”. Me rëndësi është që të njihet kriza në mënyrë që të zgjidhjet. Pasi si krijohet kjo qeveri besimi, çfarë mandati ka, se kush do të jetë në të, i takon forcave politike ta bëjnë. Do thoni ju po në çdo rast kështu do ndodhë në Shqipëri? Këtu jemi në dy aspekte. Ka një krizë që ndihet në vend, jo vetëm në situatën politike. Duhet të mos vazhdojmë të zhytemi në baltë më shumë sesa jemi zhytur. Mos zhytemi më shumë me një zgjidhje që kërkon Rama, zgjidhje autoritare, të vendosë vetëm vetë. Rama ka krijuar mosbesime, qoftë edhe me kanabisin, këto duhen ndaluar”, tha Lubonja.