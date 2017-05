Deklarata/Adriatik Llalla: Prokuroria zbuloi kandidatë të inkriminuar në listën paraprake të PS  

Prokurori i Përgjithshëm, Adriatik Llalla ka bërë ditën e djeshme një deklaratë tepër të rëndë, pasi është shprehur se në listat e kandidatëve për deputetë Partisë Socialiste, që janë verifikuar paraprakisht nga organi i akuzës janë zbuluar dhjetëra emra që kanë probleme me drejtësinë. Llalla konfirmoi para mikrofonëve të mediave se lista e përpiluar nga Edi Rama ishte pastruar nga prokuroria, para se të bëhej publike. “Verifikuam listën e Ramës për kandidatët për deputetë. Rama na e solli paraprakisht listën dhe ne konstatuam që disa persona prekeshin nga ligji i dekriminalizimit. Këta individë kemi konstatuar se nuk janë përfshirë në listën përfundimtare të kandidatëve”, tha Llalla. Kryeprokurori nuk bëri publik emra konkretë kandidatësh që u pastruan nga verifikimi i prokurorisë. Llalla e mbylli fjalën e tij duke thënë se prokuroria ka verifikuar dhe po vijon punën për verifikime të mëtejshme të listave shumë emërore të kandidatëve për deputetë, që kanë dorëzuar në KQZ subjektet politike për zgjedhjet parlamentare të 25 qershorit. Deklarata e kreut të organit të akuzës vërteton edhe njëherë lidhjet e forta të kryeministrit Edi Rama me bandat dhe narkotrafikantët, të cilat i grumbulloi nga të gjitha burgjet e Evropës për t’i futur në listat për deputetë të partisë së tij. Pavarësisht se doli i djegur me Lezhën, ku në fund ngeli pa asnjë deputet pasi Ndoka, Prenga dhe të tjerë të kandiduar prej tij u shndërruan në subjekte të prekura prej ligjit të dekriminalizimit, Rama duket se nuk vuri mend dhe u përpoq të kandidonte sërish persona që kishin probleme me ligjin dhe drejtësinë.