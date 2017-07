Deklarata/Boçi: Ngrirja e postit nga Basha bën që procesi i zgjedhjes së kryetarit të ri të jetë i ndershëm

Vendimi i Lulzim Bashës për të ngrirë funksionet e tij në Partinë Demokratike e për t’i hapur rrugën zgjedhjeve në parti, pas rezultateve zhgënjyese të 25 qershorit është komentuar edhe nga deputeti Luçiano Boçi, i renditur i treti në listën e qarkut të Elbasanit. Deputeti i PD njëherësh edhe anëtar i Këshillit Kombëtar të PD-së në një intervistë për Ora News, u shpreh se me vendimin për ngrirjen e postit, Basha kërkon që procesi i zgjedhjeve që do të mbahen më 22 korrik të jetë i ndershëm. Boçi gjithashtu deklaroi se Lulzim Basha në detyrën e kryetarit të PD-së, gjatë katër viteve ka arritur ta ngrejë staturën dhe humbja e zgjedhjeve sipas tij duhet të kuptohet nga të gjithë anëtarët e kampit blu. “Me ngrirjen që Basha ka bërë kërkon që procesi të jetë luajal, i ndershëm dhe kandidatëve t’u ofrohen të gjitha kushtet për pjesëmarrje. Edhe brenda partisë ka evolucion, edhe për sa i përket liderit dhe atij i duhet një kohë e gjatë të ngjizet te grupi. Basha gjatë kësaj kohe ka arritur ta ngrejë staturën. Humbja e zgjedhjeve nuk përputhet me këtë ngritje, por kjo duhet të kuptohet nga ne brenda grupit. PD është para një beteje themelore të hetuar për blerjen e votave. Ka shumë pritshmëri nga qytetarët edhe për reagimin që do të kemi për zgjedhjet që kaluan”, tha Boçi.