Deklarata/Doris Pack: Qeveria shqiptare e lidhur me krimin, vendi ka nevojë për qeveri teknike

Presidentja e Forumit te Grave të PPE, Doris Pack ka shprehur shqetësimin për qeverisjen e lidhur me krimin në Shqipëri. Teksa ka kritikuar heshtjen e diplomatëve të huaj lidhur me drogën dhe krimin në vend, ajo ka kritikuar edhe qëndrimin e Ministrit të Jashtëm të Gjermanisë gjatë vizitës së tij në Tiranë. Këtë deklaratë, Pack e bëri gjatë takimit të Bordit Drejtues të Forumit të Grave të Partive Popullore Evropiane, ku është diskutuar lidhur me protestën e Partisë Demokratike për votën e lirë. E pranishme në këtë takim ka qenë Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas së Shqipërisë, Albana Vokshi. “Ajo çfarë po ndodh në Shqipëri aktualisht është një çmenduri. Vendi i mbushur i gjithi me drogë, një rrezik jo vetëm për kthimin e Shqipërisë në vend kryesor për prodhim dhe eksport droge, por për mjedisin ku rriten fëmijët shqiptarë. Në Parlament dhe administratë mbahen me dhjetëra persona me rekorde kriminale se kanë paguar për pushtetin e Ramës, ndërkohë profesionistët hiqen nga puna për bindje politike”, u shpreh Pack. Ajo ka përgëzuar lidershipin e PD-së për manifestimet paqësore dhe ka shprehur bindjen se në kushtet aktuale ku ndodhet Shqipëria, krijimi i qeverisë teknike që do të organizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme, mbetet zgjidhja e vetme. Pack gjithashtu ka përshëndetur kërkesën për zgjidhjen e situatës me ndihmën e PPE dhe shprehu besimin e plotë se Zv.Presidenti i Parlamentit Evropian McAllister është ndërmjetësi i duhur për zgjidhjen e krizës në Shqipëri.‎

Takimi i Bordit Drejtues të Forumit të Grave të PPE/Vokshi: Rama keqinformon partnerët duke financuar lobime me para të pista Gjatë dy ditëve të fundit në Bruksel është mbajtur takimi i Bordit Drejtues të Forumit të Grave të Partive Popullore Europiane, nën kujdesin e Presidentes Doris Pack, ku dhe është diskutuar lidhur me protestën e Partisë Demokratike për votën e lirë. Zhvillimet më të fundit politike në Shqipëri janë raportuar nga Kryetarja e Lidhjes Demokratike të Gruas së Shqipërisë, Albana Vokshi, e cila ka shprehur vendosmërinë e PD për të garantuar zgjedhje të lira dhe të ndershme, si standard themelor të çdo shoqërie evropiane. Vokshi ka informuar koleget e saj të PPE për fushatën e keqinformimit të partnerëve të huaj nga qeveria Rama përmes propagandës dhe lobimeve të financuara me para të pista. Deputetja e opozitës gjithashtu ka denoncuar kriminalizimin e Parlamentit dhe të qeverisjes, duke theksuar se kanabizimi i Shqipërisë ishte pjesë e planit dhe përgatitjeve të qeverisë për blerjen e zgjedhjeve me paratë e drogës.