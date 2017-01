Deklarata/Genc Pollo: Të hetohet pasurimi i beftë i Gentian Salës – Edi Rama të reagojë  

Kreu i Komisionit të Medias Genc Pollo e quan skandal pasurimin e beftë të kreut të AMA-s, i cili në çift ka të ardhura vjetore gati 17 mijë euro, ndërsa pasuria e vënë prej tij është dhjetëfishuar brenda vitit. Në një prononcim për median, deputeti demokrat kërkoi gjithashtu nga kryeministri të reagojë lidhur me këtë skandal nga njeriu që ai ka emëruar në krye të Autoritetit të Mediave Audiovizive

Komisioni i Medias ka gati kërkesën për ILDKP-në dhe prokurorinë që të hetojnë pasurinë e kreut të AMA-s, deputetët e PS nuk e firmosin

Kreu i Komisionit të Edukimit dhe Medias, Genc Pollo në një deklaratë për mediat të dhënë ditën e djeshme ka thënë se ky komision do t’i dërgojë një kërkesë ILDKP-së dhe Prokurorisë, në mënyrë që të nis një hetim mbi pasurinë e kryetarit të AMA-s Gentian Sala. Pollo ironizoi deklarata e mbrojtjes që kryeministri Rama kishte bërë për më parë për deputetin Alfred Peza duke u shprehur se në radhët e rilindëseve ka plasur një epidemi e madhe pasurimi dhe sipas tij ky pasurim ekspotencial i papërputhshëm me të ardhurat e deklaruara duket se është i paligjshëm. Përfaqësuesi i Partisë Demokratike në komision deklaroi se është shqetësues dhe duhet të hetohet me patjetër skandali i fundit me pasurinë e kreut të AMA-s, Gentian Salaj, i cili në çift ka fituar përgjatë një viti 10 herë më shumë sesa ia lejojnë fitimet nga paga. “Për komisionin e Edukimit dhe Medias, deputetë të shumtë të majtë e të djathtë ngritën shqetësimin e skandalit të fundit, kryetarit të AMA-s, Gentian Sala, i cili në çift ka të ardhura 17 mijë euro dhe për një vit në detyrë ka bërë 170 mijë euro, pra fiks 10 herë më shumë. Kjo gjë ka nevojë të sqarohet dhe ne nuk duam të ngremë akuza, por ne duam që kjo çështje të hetohet. Dhe ne duam që ILDKP-ja dhe Prokuroria ta hetojë, prandaj kërkuam që Komisioni si institucion t’i drejtohet ILDKP-së dhe prokurorisë”, u shpreh Pollo. Ai vijoi më tej duke thënë se është kërkuar që Komisioni ti drejtohet ILDKP-së dhe prokurorisë për hetimin e çështjes në fjalë dhe se shpreson që gjatë mbledhjes së sotme deputetët e Partisë Socialiste të bien dakord dhe të firmosin kërkesën për hetimin e pasurisë së Gentian Salës.“Deputetët e PS ishin të vetmit që nuk e pranuan këtë kërkesë. Kjo është një çështje që do të diskutohet dhe në mbledhjen e nesërme. Unë shpresoj që ata të reflektojnë dhe nesër të firmosin kërkesën që çështja e pasurisë të paligjshme të kryetarit të AMA-s Gentian Sala, të shqyrtohet. Kisha edhe një kërkesë për zotin kryeministër, i cili u prononcua në një rast të ngjashëm, tha se nuk janë vënë këto pasuri gjatë ushtrimit të detyrës zyrtare, pavarësisht se numrat treguan probleme të tjera. Në rastin konkret, kjo pasuri është vënë në vitin e parë, ne nuk e dimë për vitin e dytë. Dhe do i kërkoja zotit Rama të prononcohet dhe në këtë rast, sepse kjo pasuri është dhjetëfishuar vitin e parë në detyrë dhe, të shikojmë se çfarë do të na nxjerrë viti i dytë”, deklaroi kreu i Komisionit të Edukimit dhe Medias.

Debate në Komisionin e Medias, kreu i AMA-s raporton të mërkurën për 10 fishimin e pasurisë-Boçi: Ka monopolizuar tregun/ Komisioni i Medias është mbledhur me urgjencë gjatë ditës së djeshme për të diskutuar mbi dhënien e licencave dixhitale dhe deputetët janë përfshirë edhe në debate lidhur me raportimet e mediave mbi pasurimin “e papritur” të kreut të Autoritetit të Mediave Audiovizive, Gentian Sala. Mësohet se anëtarët e komisionit ka marrë vendimin që ditën e mërkurën kreu i AMA-s të raportojë për këtë skandal në komisionin e Medias. Gjatë mbledhjes kryetari i komisionit të Medias, Genc Pollo, deklaroi se nuk mund të lejohen skandale të tilla me AMA-n. “Para se të diskutojmë për çështjen e ditës dua të them se s’mund të lejojmë skandale të tilla me AMA-n. Shqetësimi është ngritur nga operatorët lokalë. Mediat kanë publikuar pasurimin e familjes Sala. Pasuri e pajustifikuar nga të ardhurat zyrtare të tij, në masën 10-fish. Kjo na bën të shqetësohemi për institucionin publik, nuk mund të lejojmë që skandalet të vijojnë njëri pas tjetrit, duhet të ketë pasoja. Kjo jo mbi bazë paragjykimi, por hetimeve serioze. Shpresojmë të kemi konsensusin çfarë do bëjmë si Komision”, tha Pollo. Duke e akuzuar për monopolizim të tregut, deputeti demokrat Luçiano Boci tha se AMA nuk mund të organizojë mbledhje informale për të ndarë në fshehtësi licenca kombëtare për sa kohë që është në proces gjyqësor me Ora News. “Sot media shqiptare është e monopolizuar falë AMA-s dhe nuk mund të përjashtohesh nga gara për arsye dokumentare, as operatori Ora, Tring apo ABC News dhe të mbeteshin në garë dy operatorë. U ndërpre procesi sepse pati ankimim gjyqësor. Sot kemi ankimim gjyqësor nga Ora s’mund të nisë ndarja e licencave se është alogjike. Të zgjidhet çështja gjyqësisht për ndarjen e licencës nr 6 dhe më pas AMA të hapë procedura për 7″. Në vazhdim, Pollo theksoi se është detyrë e Komisionit trajtimi i shqetësimeve që vijnë nga operatorët televizivë, si dhe të shqyrtojë rastet e abuzimeve me licencat dhe të kërkojë sqarime për pasurinë e Gentian Salës: “Kur kemi një pasurim të paligjshëm, dhjetëfish i të ardhurave zyrtare, kur kemi dyshim të bazuar në dokumente për këto dhe nuk kemi një hetim të institucioneve, nuk mund të themi që është çështje private”.