Deklarata/Isa Mustafa: “E zgjidhëm një problem të brendshëm me ndihmën ndërkombëtare”

Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se kanë zbatuar të gjitha procedurat ligjore për të trajtuar murin e paligjshëm në Veri të Mitrovicës. Ai, në një konferencë për media, ka thënë se me përkrahjen e SHBA-së dhe BE-së është arritur pajtimi për detajet e rrënimit të murit. “Muri sot është rrënuar. Ndërkaq, ajo pjesë e sheshit do të rehabilitohet në përputhje me projektin e BE-së dhe në përputhje me të gjitha kriteret dhe ligjet e Kosovës”, ka thënë Kryeministri Mustafa. Shefi i Qeverisë ka thënë se janë koordinuar me Hashim Thaçin e Kadri Veselin për të rrënuar murin. “Përfaqësuesit e zgjedhur politik të qytetarëve janë ulur së bashku me praninë e miqve ndërkombëtar dhe e kanë zgjidhur këtë çështje bazuar në ligjet e Kosovës”, ka thënë Kryeministri. “E kemi zgjidhur një problem të brendshëm me përkrahje ndërkombëtare”, ka shtruar ai.

Paralajmëron Rakiqi: Të martën e ndërtojmë strukturën e re të fortë betoni/Kryetari i Komunës së Mitrovicës së veriut, Goran Rakiq duke nënshkruar marrëveshjen me ministrin e Kosovës për Planifikim Hapësinor, Ferat Shala. Një mur i ndërtuar që në dhjetor të vitit të kaluar, në kohën kur nisi rivitalizimi i urës në lumin Ibër, u rrënua të dielën më 5 shkurt. Kryetari i Mitrovicës së veriut, Goran Rakiq, ka paralajmëruar se të martën, më 7 shkurt, do të fillojë ndërtimi i, siç ka thënë, “një strukture betoni mbështetëse dhe të fortë në lartësi prej 70 centimetrash dhe gjerësi prej 120 centimetrash”, që sipas tij, do të “garantojë sigurinë për qytetarët e komunës së Mitrovicës së veriut”. “Struktura e re mbështetëse do të përputhet shumë mirë edhe në aspektin mjedisor edhe estetik me projektin e ndërtimit të zonës së këmbësorëve në rrugën Mbreti Petër”, ka deklaruar Rakiq, duke e ‘falënderuar siç është shprehur, kryeministrin serb, Aleksandar Vuçiq për mbështetjen që ka çuar, siç ka thënë ai, drejt pajtimit edhe të përfaqësuesve relevantë ndërkombëtarë’. Një mur i ndërtuar që në dhjetor të vitit të kaluar, në kohën kur nisi rivitalizimi i urës në lumin Ibër, u rrënua të dielën më 5 shkurt, pas një marrëveshjeje të arritur ndërmjet Qeverisë së Kosovës dhe kryetarit Rakiq të Mitrovicës së veriut, e me lehtësimin e bashkësisë ndërkombëtare në Kosovë