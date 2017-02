Deklarata/Manjani: Dyshja Rama-Tahiri po kanabizojnë vendin dhe po zhdukin lirinë e fjalës

Ish-ministri i Drejtësisë Ylli Manjani nuk po e kapërdinë lehtë shkarkimin me urdhër të Kryeministrit Edi Rama. Manjani vazhdon akuzat ndaj kreut të qeverisë shqiptare dhe ministrit të Brendshëm Saimir Tahiri. Në një status në Facebook, Manjani thotë se është për bashkimin e së majtës, por sipas tij nuk e kanë fajin të majtët që vendi po kanalizohet dhe liria e shprehjes po zhduket. Status i Ylli Manjanit: “Përshëndetje, cilido që tek qëndrimet e mia të drejtpërdrejta sheh arsyen, shkakun apo alibinë e ndarjes së koalicionit të majtë, e ka GABIM! Kam qenë, jam e do të jem mbështetës i të majtës së bashkuar. Nuk është faji i të majtëve që drejtohen keq! Nuk mund të ndëshkohet e majta pse qeveria e tyre qeveris me koncension (teori e praktikë e djathtë kjo). Nuk është faji i të majtëve pse qeveria varfërinë e lufton me burgosjen e të varfërve! Nuk është fare faji i të majtëve që qeveria nuk i hap telefonin hallexhiut! Nuk kanë asnjë kusur të majtët, kur qeveria shkel ligjet dhe dhunon Kushtetutën! Nuk e ka në edukatën e tij i majti antiligjin! Nuk kanë faj të majtët që qeverisen me të njëjtat metoda si të djathtët! Dallojnë vetëm emrat. Nuk është faji i të majtëve pse vendi kanabizohet. Nuk e bëjnë të majtët vendin Hashash! E bën thjesht qeveria e keqe që i shërben trafikut të paligjshëm. Nuk është faji i të majtës pse demokracia po rrudhet, liria e shprehjes apo edhe e drejta e pronës shkelet! E majta shqiptare është zemra e demokracisë! Më në fund, por jo për nga rëndësia, nuk kanë faj të majtët pse Edi Rama (themelues i Partisë Demokratike, në krye të PS) dhe Ilir Meta (themelues i Partisë Socialiste, por jo më ne PS) kanë pikëpamje të ndryshme për drejtimin e shtetit! Të majtët gjithnjë kanë konkurruar dhe debatuar me njëri-tjetrin! Jam që e majta të bashkohet edhe më shumë, sepse vetëm kështu do largohet e keqja prej nesh, prej qeverisë dhe prej shtetit tonë të përbashkët. Vazhdoj ti uroj Koalicionit “shërim të shpejtë”, shkruan Manjani.

Kronika: Athina përsërit kërkesën për arrestimin e Klement Balilit/ Pak ditë më parë, më 30 janar 2017, Interpol Athina ka kërkuar përsëri arrestimin e Klement Balilit, të cilin e akuzon për trafik ndërkombëtar të lëndëve narkotike. Në relacionin e Interpol Athinës thuhet se Klement Balili ka trafikuar 83 kg kokainë dhe 3.8 ton kanabis sativa. Sipas autoriteteve greke, kanabisi është nisur nga Shqipëria dhe ka hyrë në Greqi, e më pas prej këtej është trafikuar në Angli, Holandë, Belgjikë dhe vende të tjera të BE. Mendohet se Balili ka lidhje edhe me trafikantë të huaj dhe kjo për shkak të trafikut të kokainës, që dyshohet se blihej nga Amerika Latine dhe trafikohej në vendet e Evropës.