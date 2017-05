Deklarata/Manjani për Ramën: Kryeministri është i i rrezikshëm, ka defekte serioze

Ish ministri i Drejtësisë, Ylli Manjani vijon të shprehë hapur kritikat e tij ndaj Edi Ramës si politikan. I ftuar në studion e ‘E Diel’, në Top Channel, Manjani thekson se Rama ka defekte serioze, të cilat i shfaq shpesh me aleatët e tij. “Marrëdhënia e Ramës me aleatët me të tjerët, është e frikshme. Të mendosh që do shkonin në zgjedhje vetëm vetëm se kryeministri nuk dialogonte, kjo nuk është normale. Kryeministri është i rrezikshëm në këtë filozofi”, – u shpreh Manjani. Për Manjanin, Ilir Meta si President ishte një vendim i mirë. “Ilir Meta është talent ekzekutiv, në trurin e Metës është “action”, nuk e bën dot plakun mere në zyrë. Por mund të jetë një nga presidentët më ndryshe”, theksoi ish-ministri që tashmë i është përkushtuar profesionit të tij si jurist”. Manjani shprehet se mund të kishte kontribuar në parlamentin e ardhshëm, edhe pse thekson faktin që nuk ka qenë deputet asnjëherë në karrierën e tij politike. Manjani deklaroi se e respekton vendimin e LSI-së për të mos e listuar si kandidat për deputet. “Nuk kam qenë asnjëherë deputet, mund të kisha kontribuar në parlamentin e ardhshëm. Është vendim i partisë, e respektoj, unë nuk jam larguar nga partia dhe nga politika”.