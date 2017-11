Deklarata/OSBE: E rëndësishme që të zbatohen në mënyrë të drejtë reformat kyçe, nxisim qeverinë të shfrytëzojë asistencën tonë

Ditën e djeshme në vendin tonë u gjend në kuadër të një vizite zyrtare, zv.ministri i Jashtëm i Austrisë, Michael Linhart, u takua me një sërë personalitetesh të larta. Pjesë e agjendës dypalëshe ishte takimi i Linhart me Presidentin Ilir Meta, zv.kryeministren Senida Mesi, zv.ministren për Evropën dhe Punët e Jashtme, Artemis Dralo, si dhe kryetarin e opozitës, Lulzim Basha. Linhart vlerësoi mbështetjen e dhënë nga Prezenca e OSBE-së për autoritetet shqiptare, në përputhje me nevojat e vendit dhe vlerësoi si vendimtar rolin e OSBE-së në Shqipëri për mbështetjen e procesit të reformave në vend. “Ne nxisim autoritetet shqiptare që të shfrytëzojnë në maksimum mbështetjen që Prezenca ofron sipas nevojave të vendit dhe të përdorin të gjithë diapazonin e mjeteve të OSBE-së, përfshirë Zyrën për Institucione Demokratike dhe të Drejtat e Njeriut (ODIHR), Komisionerin e Lartë për Minoritetet Kombëtare dhe Përfaqësuesin e Lirisë së Medias. Misionet e OSBE-së përfaqësojnë një vlerë të shtuar për organizatën tonë, për të ofruar ndihmë sipas nevojave përgjatë proceseve të vazhdueshme të reformave në vendet pritëse. E njohur anembanë Shqipërisë, Prezenca është provë e padiskutueshme e kësaj qasjeje. Ndihma për konsolidimin e shtetit të së drejtës, pavarësinë e gjyqësorit — si dhe për proceset zgjedhore transparente, të drejta dhe gjithëpërfshirëse — përbën një element kyç të mandatit të Prezencës”, tha Linhart. Edhe kreu i OSBE-së në Tiranë, Borchardt foli për rolin konstruktiv të Shqipërisë në nxitjen e bashkëpunimit rajonal, duke përfshirë nismat e fundit për shkëmbimet mes të rinjve, të organizuar në bashkëpunim me autoritetet shqiptare dhe Prezencën e OSBE-së. “Jemi të lumtur që punojmë nga afër me të rinjtë dhe që përfshijmë perspektivat rinore në punën e përditshme të OSBE-së, duke forcuar vetëbesimin dhe dialogun mes tyre. Prezenca mbetet e gatshme që të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë dhe të punojë me qeverinë, aktorët politikë, shoqërinë civile, median dhe të gjithë qytetarët për të ecur përpara me reformat kyçe”, tha Borchardt.