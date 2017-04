Deklarata/Petrit Vasili: Pasioni i kryeministrit, konfliktet – Meta do që të shpëtojë zgjedhjet

Ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili ka deklaruar se rruga që ka zgjedhur Rama për të hyrë në zgjedhje pa opozitën rrezikon ta çojë vendin drejt autokracisë dhe diktaturës. I ftuar në News24, Vasili tha se LSI është e majtë por tani vendi nuk është në zgjedhjen mes të majtës apo të djathtës, por në mes demokracisë dhe diktaturës. “Zgjedhjet janë në rrezik. Qëndrimi i tij ishte për të thënë se kemi një krye çështje dhe zgjidhja e saj është krye thënia e të gjitha zgjidhjeve. Pa zgjidhjen e saj nuk mund të kemi zhvillim ekonomik, reformë në Drejtësi. Deklarata e Metës u bë pikërisht për të parandaluar këtë fenomen. Ai bëri thirrje për përgjegjshmëri politike’, tha Vasili. Duke komentuar pozicionin e LSI në këtë situatë, Vasili tha se as Meta dhe as forca që përfaqëson nuk është e djathtë, por përballë diktaturës zgjedhim demokracinë. Vasili e cilëson Ramën konfliktual. “Jemi për vazhdimin e koalicionit nëse koalicioni merr kuptim dhe kjo të lind nga zgjedhjet e rregullta dhe të pranuara nga të gjithë, asnjë mënyrë tjetër apo qasje nuk është e besueshme dhe legjitime, do ishte një riciklim i një krize politike që do të jetë e gjatë dhe që ne e njohim. I pyetur në lidhje me deklarata e fundit të Ramës se është i gatshëm për dialog, Vasili është i prerë kur thotë se nuk mund të ketë zgjedhje me dhënien e zgjidhjeve të njëanshme. “Kam parë që krahas këtyre deklaratave ka pasur edhe të tjera, pjesa tjetër e diskursit ka qenë e ngarkuar me polemikë, ai ka pasion për konfliktualitet që në një situatë të tillë, nëna e të gjithë të mirave është qetësia. Apeli i para do ishte vetëpërmbajtja dhe i dyti të shihet interesi madhor i vendit. Na duhet të ecim në zgjidhjen politike legjitime, me zgjidhje të njëanshme nuk mund të ketë zgjedhje”, tha Vasili. Vasili tha edhe se mosbesimi i qytetarëve të politika është rritur. “Në këto momente ka krizë besimi të thellë, kjo është evidente, është në tavolinat e politikës, në shtëpitë e qytetarëve. Kemi njaq rritje të mosbesimit, siç është për zgjedhjet”. Teksa u ndal tek afati për regjistrimin e opozitës në KQZ në zgjedhjet e 18 Qershorit, Vasili tha se “Sot jemi në krizë kohe. Çdo ditë e humbur është humbje. Por edhe mund t’i shpëtojmë zgjedhjet. Askush nuk i bën lëshimet me kënaqësi. Zgjedhjet pa standarde nuk i kuptoj e as i kam kuptuar, sidomos kur bëhet fjalë për një mazhorancë si e jona që është sa i takon fuqisë së votave. Kush minon zgjedhjet në mënyrë indirekte minon edhe reformën në Drejtësi”, tha midis të tjerash ministri i Drejtësisë, Petrit Vasili.