Deklarata/Pollo: “Riaktivizimi i grupeve kriminale në favor të PS dëmtoi zgjedhjet”

I renditur i dyti në listën e Partisë Demokratike në Qarkun e Fierit, Genc Pollo do të jetë deputet në Parlamentin e ri. Në një postim në facebook, Pollo tregon arsyet e humbjes së zgjedhjeve të 25 Qershorit. “Të dashur miq, u zgjodha deputet i Kuvendit për Partinë Demokratike në qarkun e Fierit. Duke falënderuar PD e kryetarin Basha për besimin do të doja të shprehja në radhë të parë mirënjohjen për votuesit, anëtarët e PD, aktivistët e fushatës, komisionerët zgjedhorë si dhe kandidatët e tjerë të nr 6 për përkrahjen e punën e tyre gjatë katër javëve të fundit. Ishte një fushatë zgjedhore e shkurtër, madje tepër e shkurtër, veçanërisht intensive e në mot të nxehtë. Do të përpiqem t’i përfaqësoj luajalisht në Kuvend e t’u jem pranë sa herë të lipset. Procesi zgjedhor fatkeqësisht sërish u cenua nga votë blerja masive përmes personave të PS e LSI, presioni i administratës shtetërore, me gjithë përpjekjet e lavdërueshme të ‘ministrave teknikë’ dhe në disa qarqe riaktivizim të grupeve kriminale në favor të PS. Megjithatë vota për PD fatkeqësisht nuk ishte ajo që shpresonim apo edhe prisnim. Ajo nuk na delegoi përgjegjësinë e pushtetit. Pas kësaj fillon procesi i ngritjes së PD si parti e përgjegjësive të madhe në vendin tonë. Asnjë rrethanë a mazhorancë nuk është e pandryshueshme”.

Deputeti i Elbasanit, Edmond Spaho: Shitblerja masive e votave ndikoi zgjedhjet/ Edhe deputeti demokrat i qarkut të Elbasanit, Edmond Spaho nënvizoi problemin e shitblerjes së votës si faktorin kyç në humbjen e zgjedhjeve nga ana e partisë Demokratike. Teksa falënderoi të gjithë votuesit për mbështetjen, Spaho theksoi se vetëm PD arriti t’i përmbahej ligjit zgjedhor, duke qëndruar larg incidenteve. “Dëshiroj te falenderoj te gjithë anëtaret dhe simpatizantët e Partisë Demokratike ne Bashkitë, Peqin, Belsh, Cerrik, Gramsh, Përrenjas, Librazhd dhe Elbasan për fushatën qytetare qe zhvilluan dhe energjitë qe derdhen ne te. Partia Demokratike ishte e vetmja force politike qe nuk u përfshi ne përplasje fizike, sulme verbale, ofendime te kundërshtarëve, nuk u akuzua për blerje votash apo thyerje te rregullave për imazhin publik te fushatës. Ne zhvilluam fushate sipas ligjit dhe i shpjeguam qytetareve programin tone duke ju kërkuar te na votonin dhe shume prej tyre e bene ketë. Rezultati qe arritëm nuk ishte ai qe meritonim veçanërisht kur shoh ndonjë grupim qe “quhet” parti e patrioteve dhe pa asnjë dite te vetme fushate, pa asnjë aktivitet te vetëm ne qarkun e Elbasanit mori dy deputete dhe pretendon te tretin. Sa kohe qe shitblerja e votës do mbetet sport kombëtar i yni ne do te zvarritemi ne bisht te kombeve te qytetëruara. Ketë qe po them e kam dokumentuar me prova për te cilat kam bere kallëzim penal ne polici dhe ja kam paraqitur vëzhguesit afatgjate te ODIHR ne Elbasan. Deri me sot institucionet shtetërore kane reaguar sikur ju flisja për çështje ne planetin Mars. Edhe një here i falenderoj te gjithë demokratet e Qarkut te Elbasanit dhe ju bej thirrje te mos e humbasin shpresën. E vërteta vonon por nuk harron” shkruan Spaho.