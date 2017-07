Deklarata/Preç Zogaj: Nuk besoj kurrë që PD do përçahet, tani me Lulzim Bashën nis edicioni i dytë i ringritjes  

Në kulmin e debateve mbi procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri në Partinë Demokratike, ka folur për këtë çështje kandidati i katërti i listës së qarkut të Lezhës, Preç Zogaj, i cili në emisionin “Debati” deklaroi se tashmë nis edicioni i dytë i ringritjes së PD-së dhe këtë do ta bëjë Lulzim Basha. Ai theksoi se personalisht nuk beson në një ndarje të PD-së, ndërsa humbjet e kësaj force politike në tre procese zgjedhore të njëpasnjëshme do të shërbejnë për të punuar në ringritjen e partisë. Sipas tij Basha njëjtë si Berisha në vitin 1997 përmes hapjes së partisë dhe konfirmimit të besimit të demokratëve tek figura e tij si lider me cilësi shumë të mira do të ringrejë PD në nivelet e një partie me karakter fitues. “Unë besoj se pas humbjes në zgjedhjet parlamentare të vitit 2013, pas humbjes në zgjedhjet lokale të vitin 2015 dhe tashmë pas humbjes në zgjedhjet e 25 qershorit 2017, do nisë edicioni i dytë i ringritjes së Partisë Demokratike si një proces i pashmangshëm. Nuk besoj në një çarje, përçarje apo shuarje të Partia Demokratike. PD do të jetojë më gjatë se liderët e saj”, deklaroi ai. Teksa bëri një analizë të rezultatit zhgënjyes të 25 qershorit për PD-në, Zogaj theksoi se shkaku kryesor i kësaj humbje është vjedhja dhe manipulimi i votës nga “Rilindja” në pushtet. “Partia Socialiste nëpërmjet vjedhjes së votës, blerjes dhe shitjes së saj dhe intimidimit të votuesve i ka vjedhur Partisë Demokratike 17 mandate. Unë e kam thënë që një kambist në Lezhë shkëmbeu 800 mijë euro për pak ditë por ulja e kursit të euros në shkallë vendi nga 140 në 132 lekë është prova më e fortë se në këto zgjedhje janë hedhur miliona euro nga partia në pushtet për ti blerë këto zgjedhje”, deklaroi Zogaj.