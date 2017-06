Deklarata/Strazimiri: “Nëse analizën e nisim nga vetja, nuk do na dalë koha të sulmojmë shokun në krah”

Deputeti i Partisë Demokratike Gent Strazimiri teksa ka shpërndarë në Facebook statusin ku ish-kryeministri Sali Berisha komenton rezultatin e zgjedhjeve të 25 qershorit dhe situatën e krijuar në kampin blu, shprehet se analizën të gjithë duhet ta nisin nga vetja. Strazimiri vijon më tej duke shkruar se nuk është koha për të sulmuar shokun në krah, por për të kuptuar se ku çalon puna e Partisë Demokratike në 6 vitet e fundit, përfshirë këtu edhe kohën kur ishin ende në pushtet. Sipas deputetit të PD-së gjithçka nisi para 6 viteve kur Partia Demokratike kishte ende Sali Berishën e s’diti ta mbajë në pushtet, megjithëse i kishte të gjitha ato që i mungojnë sot. “Nëse analizën gjithkush e nis nga vetja, nuk do na dalë koha të sulmojmë shokun që kishim në krah, sepse thellë brenda vetes secili e dimë që diçka na mbeti pa bërë pavarësisht se asgjë s’kursyem nga vetja…dhe s’bëhet fjalë për 30 ditët e fundit, por për të paktën 6 vitet e fundit kur ende kishim Sali Berishën e s’ditëm ta mbajmë në pushtet, megjithëse i kishim të gjitha ato që na mungojnë sot….! Veç kjo do na bashkojë dhe do na çojë në FITORE!”, shkruan Strazimiri në Facebook.