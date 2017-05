Deklarata/Vasili: Kanabisi është shqetësim ndërkombëtar, nuk përbën tabu shtyrja e zgjedhjeve

Kriza e rëndë politike në vend vijon të mbetet tema e nxehtë e diskutimeve në studiot televizive, teksa kreu i ri i LSI-së, Petrit Vasili nga emisioni “Studio e Hapur”, deklaroi se ka ende shanse që opozita e drejtuar prej Lulzim Bashës të hyjë në zgjedhje dhe gjithçka mund të arrihet nëpërmjet dialogut. Ai gjithashtu është shprehur se mbajtja e një proteste në 13 Maj nuk e përjashton opozitën nga dialogu. “Ka ende hapësirë për PD që të dialogojë, nuk e shoh 13 majin si ditën e përjashtimit të dialogut. Opozita pavarësisht dimensionit të protestave, ka demonstruar qasje paqësore. Së paku kjo është për tu vlerësuar pozitivisht. Shanset për dialog janë”, u shpreh Vasili. Ministri i Drejtësisë ka deklaruar se është e rëndësishme që të mbahen zgjedhje me standarde, por nuk është aspak çudi që të shtyhet data e zgjedhjeve. “Nuk e njoh një skenar të tillë. Nga ana kushtetuese më duket jo realist, por nuk mendoj që është tabu nëse zgjedhjet zhvillohen disa javë më parë dhe disa javë më pas. Qëllimi ynë është të realizojmë zgjedhje me standarde në 2017”, tha kreu i LSI-së. Vasili ka vijuar më tej duke argumentuar se kanabisi është një shqetësim real që ka marrë vëmendje mediatike botërore. “Kanabisi është një shqetësim që ka marrë një jehonë mediatike në nivel botëror. Ka pasur një mungesë të kontrollit lidhur me këtë çështje. Kjo është gjëja me negative që ne nuk duhet t’i ikim”, deklaroi ai. Teksa tha se nuk e ka bërë check-upin personalisht, Vasili u shprehur se ka pasur rezervat e veta për koncesionet dhe nuk i ka fshehur ndonjëherë.

Luan Rama: Zgjedhjet pa opozitën krijojnë probleme me legjitimitetin e institucioneve/ Kreu i grupit parlamentar të LSI, Luan Rama nga një studio televizive është shprehur se kriza politike ku ka hyrë vendi mund të zgjidhet nëpërmjet arritjes së një marrëveshje dhe sipas tij ka ende kohë që palët të arrijnë diçka të tillë. Rama gjithashtu u shpreh se zgjedhjet duhet të zhvillohen me praninë e opozitës, pasi në të kundërt do lindin probleme me legjitimitetin e institucioneve, klimën politike dhe integrimin e vendit në Bashkimin Eruopian. “Vazhdojmë që të insistojmë që opozita të marrë pjesë në zgjedhje për të marrë vlerësimin e çdo votuesi. Sot pas mbarimit të mandatit të Kuvendit të gjithë të barabartë në pikën zero për mandatet në parlament dhe nga ky start duhet të nisen të gjithë të barabartë. Ka ende kohë për të reflektuar, pasi zgjedhjet pa opozitën do krijojnë probleme me legjitimitetin e institucioneve, klimën politike dhe integrimin. Ne duhet të bëjmë përpjekjet që opozita të marrë pjesë në zgjedhje” u shpreh Rama.

Ulqin, kapet skafi me 1.5 ton drogë nga Shqipëria

Teksa po jetojmë në një kohë kur problemin me fenomenin kanabis po e pranojnë njëri pas tjetrit edhe eksponentë të lartë të qeverisë së Edi Ramës, duket se tonelatat që dalin thuajse çdo ditë prej brigjeve shqiptare nuk do të ndalen kurrë. Droga shqiptare është cilësuar vazhdimisht si një problem që duhet të shqetësojë qeverinë vendase, e cila liberalizoi kultivimin e saj në 2016 falë bashkëpunimit të kryeministrit Rama me kriminelë e narkotrafikantë. Ndërkombëtarët, porsi delegacioni prej 9 komisionerësh amerikanë që vizituan Tiranën dy ditë më parë i kanë mëshuar fort idesë se duhet ndërtuar një strategji që do të luftojë me dorë të hekurt fenomenin kanabis, por “djemtë e detit” të Ramës nuk njohin kufij dhe po zbrazin depot e magazinat qeveritare, ku policia e lidhur me krimin grumbulloi kanabisin e sekuestruar e të korrur në parcelat gjoja të asgjësuara. Ndërkohë që kryeministri i turpit e ka konvertuar drogën në narko-para, të cilat në total arrijnë në 6 milionë euro që kanë nisur të investohen në një fushatë keqdashëse kundër kauzave të drejta të opozitës, ai ka dhënë urdhër për kultivimin e bimëve të reja dhe trafikimin e tonelatave të mbetura ende stok. Në kuadër të kësaj nisme të re të “eksportit”, të nisur nga krye mashtruesi i “Rilindjes”, ndodhi edhe e papritura e djeshme në plazhin e Ulqinit ku u ndalua një skaf i mbushur me plot 1.5 tonë drogë. Policia e Ulqinit ka ndaluar ditën e djeshme një skaf që ka lundruar në afërsi të Plazhit të Madh të qytetit dhe ka sekuestruar sasinë prej 1.5 tonë drogë që gjendej në bord. Ndërkohë në kuadër të këtij operacioni janë arrestuar dy shtetasit shqiptarë, Bernard Tahiri dhe Elton Çaushi, për shkak të dyshimit se janë të përfshirë në tregtinë ilegale të drogës. Njësia kufitare detare e Tivarit ka vënë re skafin Club Man 28 rreth orës 11:00. Raportohet se narkotrafikantët ishin nisur drejt Italisë dhe pas ndjekjes për rreth 11 orë në det të hapur ata devijuan devijuan rrugën drejt Malit të Zi, në brigjet detare ku edhe u arrestuan. Kanabisi i sekuestruar ishte i ndarë në 78 çanta me nga 20 kg secila, ndërsa autoritetet maqedonase vazhdojnë ende hetimin për të zbardhur plotësisht këtë linjë të trafikut ndërkombëtar të drogës.

Vlorë, sekuestrohen 62 kg kanabis/ Policia e Vlorës në kuadër të një operacioni antidrogë të koduar “SHADOË-2” ka sekuestruar 62 kilogramë lëndë narkotike të llojit kanabis sativa, ndërsa në pranga ka përfunduar 1 person, si dhe dy të tjerë janë shpallur në kërkim. Policia ka bërë me dije se lënda narkotike e vendosur në 3 bidona plastikë u gjet pas kontrollit të ushtruar në stanin e shtetasit me iniciale T.A në fshatin Lapardha të bashkisë Selenicë. Seksioni për Hetimin e Narkotikëve ka arrestuar në flagrancë pronarin e stanit, si dhe ka shpallur në kërkim dy djemtë e tij binjakë me iniciale P. A. dhe B. A..