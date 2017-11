Deklarata/Vasili: Skandali 2 miliardë euro e rrëzon Edi Ramën nga pushteti brenda 24 orëve

LSI pak ditë më parë njoftoi opinionin publik për një skandal prej 2 miliardë eurosh që rrezikon të falimentojë shtetin shqiptar dhe është produkt i kontratave që qeveria e Edi Ramës ka vendosur të prishë me koncensionarë të ndryshëm ose gjyqeve që ka hapur për kapriçio të kryeministrit. Asokohe kreu i grupit parlamentar të LSI, Petrit Vasili tha se Rama e ka në tavolinën e tij të punës këtë skandal të hidhur për shqiptarët, por hesht për të, duke e çuar vendin drejt një skenari të rrezikshëm ekonomik që mund të jetë një 97’ e dytë. Në një postim të djeshëm, Vasili ka publikuar arsyen se përse Kryeministri Edi Rama po hesht për skandalin prej 2 miliardë eurosh që Avokatura e Shtetit ia ka vënë në tavolinë. Ai shprehet se frika se mos humb pushtetin po e step Ramën për të treguar për të, pasi është e qartë se ky skandal e rrëzon qeverinë brenda 24-orësh. “Kryeministër boll u trembe, fol për 2 miliardë eurot, kursejua shqiptarëve një ’97 të dytë! Skandali i 2 miliard eurove është më i rëndi, që mund të imagjinohet. Kryeministri e ka prej kohësh në tavolinë. Kryeministri nuk flet nga frika e madhe për pushtetin e tij sepse e di mirë që ky skandal i 2 miliard euro-ve e rrëzon për 24 orë. Ai është përgjegjës direkt për disa nga këto gjyqe pasi i ka frymëzuar e mbështetur personalisht veprimet antiligjore dhe për dëmin kolosal financiar që ka ardhur prej këtyre veprimeve. Skandalin nuk e ka zbuluar opozita, por Avokatura e Shtetit, e cila e ngriti me shumë të drejtë dhe përgjegjshmëri këtë aferë gjigande”, thotë Vasili. Ish-kreu i LSI më tej nënvizon se humbja e kësaj shume marramendëse do të rrënonte financat e vendit, ndërsa flet edhe për një skenar të mundshëm braktisje të Shqipërisë nga Edi Rama në momentin që kjo tragjedi ekonomike të ndodhë. “Humbja e 2 miliard eurove është një tragjedi me dimensione politiko-shoqërore të ngjashme me tragjedinë e vitit 97′. Kryeministri lodhet kot duke u fshehur. Të gjithë e dinë që kur të ndodhë kjo tragjedi, kryeministri do të ikë duke i lënë pas zjarrin Shqipërisë, njëlloj si ata që në 97′ pasi i vunë zjarrin ikën nga vendi. Shqipëria dhe shqiptarët lënguan për vite të tëra pasojat e 97″. Ndaj kryeministri nuk ka asnjë të drejtë që të heshtë më, sepse Shqipëria nuk është pronë e tij. Kryeministër kurseja Shqipërisë një 97′ të dytë”, thekson Vasili.